Dragan Martinović poduzetnik je rodom iz Bosanske Posavine. Kandidat je za zagrebačkog gradonačelnika koalicije njegove Budnice Hrvatske – Zajednice bosanskih Hrvata i HSP-a. Zagrepčanima obećaje rješavanje gorućih problema – zbrinjavanja otpada, prometa i parkiranja. No najvažnije mu je, kaže, mlade ljude zadržati u Hrvatskoj, u Zagrebu, a to planira postići sveobuhvatnim programom koji bi im omogućio ono najvažnije – radna mjesta. Ideološke teme, iako o njima ima čvrst stav, ga ne zanimaju jer, smatra, prvo treba riješiti spomenuto, a tek se kasnije baviti imenima trgova, ulica i slično…

Kako napreduje prikupljanje potpisa, hoćete li ih uspjeti prikupiti pet tisuća?

Ide to svojim tijekom. Bitno je da čovjek ima što više štandova na različitim dijelovima grada i ako se to dobro rasporedi, tih 5 tisuća potpisa nije tako strašno za prikupiti.

Predstavite se čitateljima portala Dalje, tko je Dragan Martinović?

Dragan Martinović je poduzetnik, oženjen, otac dvoje školske djece, predsjednik sam Budnice Hrvatske – Zajednice bosanskih Hrvata, ušao sam u utrku za zagrebačkog gradonačelnika. Poduzetnik sam 20 godina, poslije studija u Zagrebu sam završio u Njemačkoj, kao i danas, nije bilo posla. Odradio sam tamo nekakvih 5 godina pa sam se vratio. Imao sam jasan cilj da imam svoju tvrtku i tako je to krenulo do dana današnjega. Ono što me natjeralo da se uključim u politiku, zajedno s našim prijateljima iz Hrvatske stranke prava i HKDU, odlučili smo napraviti jedan program koji bi iznjedrio korjenite promjene u Zagrebu. Grad Zagreb treba promjene i to temeljne promjene. Grad je zapušten, zapostavljen, ovih 25 godina se samo priča i na neki način se radi samo kozmetika, međutim, grad treba korjenite promjene – nove avenije, nove ulice, nova poduzeća. nedostaju mu nove tvrtke – mladi ljudi odlaze iz države i teško da će se vratiti, a oni su najveći kapital neke zemlje. Mi moramo naći načina da ih zadržimo. Mladim ljudima ne treba stan, ne treba kuća, oni kad završe školu trebaju posao. Bez posla vi ste nigdje. Ako nemate posao vi se ne možete oženiti, ne možete planirati obitelj.

Kako zadržati mlade u Hrvatskoj, u Zagrebu?

Kao što sam rekao, okosnica mog programa su mladi, to je najbitniji dio mog programa i imam viziju kako to napraviti. Grad je moćan, ima mogućnosti, prazne prostore i druge mogućnosti gdje može biti i jamac mladima i dati im te prostore na korištenje. To je zamišljeno kao pilot-projekt da se 3 godine daju svi prazni prostori mladima na korištenje bez ikakvih davanja Gradu, osim režija koje sami potroše, i da se Grad kao takav, kao subjekt, založi kod banaka da mladi lakše dobivaju kredite i da im bude partner i jamac kod dobivanja tih kredita. i ono što još Grad može napraviti, a što bi ja napravio ako budem gradonačelnik, jest da se založim da Vlada prve tri godine mlade oslobodi poreznih davanja i papirologije jer to je onda pomoć mladima, nikakva kozmetika, nikakvih 2 posto, 5 posto, ovo je cjelovita pomoć mladima. Jer ako vi ne ponudite cjelovitu pomoć, kao da niste ni pomogli. Ako mu date prostor, a ima kompliciranu papirologiju i kompliciran porezni sustav, opet mu nije dovoljno. Dakle, morate mu ponuditi kompletan program.

Kako riješiti prometne probleme u Zagrebu, i one sa zbrinjavanjem otpada?

Ja imam viziju kako grad treba izgledati. Dugo sam živio u Frankfurtu, dijete sam iseljenika, i ono što sam vidio u bogatoj državi kao što je Njemačka, jest da se uvijek nešto radi. Mi u svakom trenutku moramo raditi novi nadvožnjak, novi podvožnjak, proširivanje neke ulice. Puno se priča o zagrebačkom metrou, ja obećajem građanima da ću u prve 4 godine mandata, ako me se izabere, napraviti prvi kilometar metroa, postaviti temelje. Bez podzemne željeznice vi ne možete imati moderan grad, bez brzog prelaska s jednog kraja na drugi vi ne možete imati nekakav optimalni razvoj. Mi ćemo izgubiti sve bitke u bilo kojem natjecanju sa srodnim gradovima.

Što se tiče otpada, ja sam o tome već govorio, da postoji lokacija koja nije toliko udaljena id Zagreba, 40-50 kilometara – tamo se mora otpad odlagati, a ne u gradu. Ona je zanimljiva jer je tamo sastav gline takav, toliko je gusta, da neće propuštati sve te otpadne materijale, a pogotovo sada kada sve te moderne tehnologije koristimo u zbrinjavanju otpada. Mogao bi se dobiti i novac iz EU fondova da se sav taj otpad preseli na tu novui lokaciju.

Ideološke teme, što s Trgom maršala Tita, kako biste to riješili?

Ja to ne bih spominjao, ne treba nam danas to. Imamo puno važnijih problema. No reći ću samo da je otac mojeg oca bio hrvatski vojnik i nije se vratio iz rata, i otac mojeg tasta je isto bio hrvatski vojnik i on se isto nije vratio iz rata, onda dobro znate što mislim o Trgu maršala Tita. Ali rekao sam, to nije danas tema, to mlade ne zanima, njih zanima posao. To nam nameću gradski službenici, dokoni službenici koji danas ne znaju što će, cijeli dan sjede uz kompjutere, igraju igrice i smišljaju stvari koje bi bile “zanimljive”. To nije prioritetni posao koji ja zamišljam. Kad ovo sve riješimo, onda ćemo se baviti trgovima.

Na koje sve razine izlazite na predstojeće izbore?

Mi smo predali liste za mjesne odbore i za gradske četvrti, imat ćemo listu i za Gradsku skupštinu, a, naravno, izlazimo i na izbore za gradonačelnika, ja i moja dva suradnika, kandidata za zamjenika.

Moguće koalicije, s kime se vidite?

Teško je to reći. Ja sam poduzetnik, za razliku od mojih kolega koji su na javnom proračunu od vrtića do danas. Kod mene je pravilo da se prvo ostvari rezultat, a onda sjesti i dogovarati. Tko bude ostvario rezultat, dobio glasove, on će biti relevantan čimbenik, a budite uvjereni da ću ja to znati napraviti.

Što mislite o aktualnom gradonačelniku Milanu Bandiću i njegovoj dugoj vladavini Zagrebom?

Gradonačelnik rano ustaje i kasno liježe, i ljubi se s puno ljudi. Međutim, to ne bi trebao biti posao gradonačelnika. To donosi bodove, naravno, to donosi popularnost kod građana – ovoj skupini malo, onoj skupini. On je stvorio desetke tisuća ljudi ovisnih o njemu, on troši naš novac umjesto da ga dajemo za rekonstrukciju ili izgradnju naših vrtića, škola, za poslove za mlade, on ubacuje novac skupinama i skupinicama da bi za njega glasali. Znači, od tih silnih milijardi, to je oko 40 milijardi eura. Pa znate što ste vi mogli za 40 milijaradi eura, mogli ste podići cijeli novi grad preko Save. A kakav je Zagreb danas – zapušten, siv i totalno promašena politika.

Što poručujete Zagrepčankama i Zagrepčanima?

Ja sam rođen u Bosanskoj Posavini, kod nas je riječ zakon. U biznisu sam gdje mi stiskom ruke donosimo odluke i stisak ruke je umjesto ugovora. I nije to nikakav primitivan način dogovaranja, stisak ruke je i u Njemačkoj, a pogotovo Americi, jednak ugovoru. Znači, navikao sam ono što smo dogovorili, da se stisne ruka i to je to. Budite sigurni, sve što sam u svom programu obećao – nove avenije, početna faza metroa, cijelu Vukovarsku i Slavonsku denivelirati, dva mosta preko Save na zapadu grada, ja ću to u prve četiri godine složiti, a prvi fokus su mladi. Njih trebamo zadržati, jer bez novih radnih mjesta i bez novih tvrtki, ne možemo. Ne možemo samo gomilati javnu upravu prepunu tatine i mamine djece. Budite uvjereni da ću to promijeniti. Riješit ću i problem parkiranja u Gradu Zagrebu – jer nije u redu da građani iz prve zone imaju neograničeno parkiranje gdje i koliko žele, što im je omogućio Grad. To je podlo i pokvareno prema svima nama koji ne živimo u užem središtu grada.