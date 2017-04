Družili smo se jutros s Draganom Martinovićem, predsjednikom “Budnice Hrvatske – Zajednice bosanskoh Hrvata”, poduzetnikom – i kandidatom za zagrebačkog gradonačelnika. Kaže kako Zagrebu i Zagrepčanima nudi jedan sasvim novi model upravljanja, spriječio bi egzodus mladih van granica Lijepe naše, skresao preglomazni državni aparat, ali uhvatio se u koštac i s komunalnim problemima…

Predstavite mi se za početak, tko je Dragan Martinović?

Muž, otac, bosanski Hrvat, Zagrepčanin, poduzetnik, predsjednik “Budnice Hrvatske – Zajednice bosanskih Hrvata”, a od relativno nedavno i kandidat za gradonačelnika Grada Zagreba.

Planirate se kandidirati za gradonačelnika, što nudite Zagrebu i Zagrepčanima?

Nudim sve ono što drugi kandidati zbog objektivnih stvari ne mogu ponuditi. Nikada nisam radio u javnoj upravi kao ni nitko iz moje obitelji, dolazim iz realnog sektora u kojem sam vlastitim novcem i bez kreditiranja banaka upravljao kompleksnim sustavima te ostvario zapažene rezultate. Kao dva temeljna problema ističem odlazak mladih osoba i preglomazan državni aparat. Prvi problem bih riješio tako što bih mladima prepustio gradske prostore, oslobodio ih birokratske represije i za njih se zauzeo kod banaka. Drugi problem bih pak regulirao evaluacijom i ocjenjivanjem rada zaposlenih u državnoj upravi, a njihova efektivnost svakako bi bila ključ za optimizaciju i restrukturiranje sustava koji je danas u medijima ismijavan kao “uhljebski”. Pa ipak, unatoč tome nitko ne nudi nikakva rješenja – sve dok taj isti sustav ide njemu u prilog. Uveo bih i model fer poslovanja gdje Grad ne bi poslovao s tvrtkama koje ne posluju savjesno. Izmijenio bih svakako i sustav naplata ovrha, doveo u red promet, parking, mrežu vrtića i staračkih domova. Kako mi je krilatica ‘Zagreb ZA sve’, tako bih sustav nastojao lišiti negativne selekcije i klijentelizma.

Hoćete li uspjeti skupiti 5 tisuća potpisa za kandidaturu?

Kao i svi ostali kandidati radimo na tome svakodnevno i to je jedan od primarnih ciljeva koji će biti ispunjen prije samog vrhunca kampanje.

Na koje sve razine planirate izaći na izbore – samo za gradonačelnika ili i za Skupštinu, gradske četvrti, mjesne odbore?

Suradnja s našim članovima i simpatizerima, kao i koalicijskim partnerima iz HSP-a motivira nas na borbu na više fronti, no ne želimo klijentelistički pristupiti izborima pa ćemo se posvetiti isključivo onim platformama i dijelovima grada gdje postoji mogućnost prolaska praga bez kompromitacije osnovnih ideja koje promoviramo. Dakle, tamo gdje imamo članstva koje je voljno sudjelovati u izbornom procesu, bez pritisaka i nemoralnih ponuda.

Jeste li s kime razgovarali o možebitnim koalicijama i s kime biste uopće mogli koalirati ako do toga dođe?

Koaliciju smo od prvog dana dogovorili s HSP-om i njihovim novim predsjednikom Karlom Starčevićem, za kojeg odgovorno tvrdim da je nešto najbolje što se pravašima moglo dogoditi. Prijatelj, suradnik i uspješan poduzetnik koji je poput mene povratnik iz Njemačke, te sve financira vlastitim sredstvima. To je definitivno bila i prirodna koalicija pa ne sumnjam u vrlo svijetlu budućnost naše suradnje. Kako je malo vremena ostalo do izbora, vjerujem da je to to što se koalicija tiče, iako smo uvijek otvoreni za sve čestite stranke i ljude s kojima dijelimo mišljenje o reformama i nužnim promjenama u sustavu.

Što mislite o dosadašnjoj vlasti Milana Bandića?

Kada je tijekom vašeg mandata jedna mlada osoba rođena, odrasla i postala punoljetna – vrijeme je da rukovodeću palicu prepustite nekom drugome. Vrlo tužne epizode vidjeli smo tijekom protekle administracije uz brojne afere, istrage i, naposlijetku, uhićenje i Remetinec. Mislim da to nije primjereno za gradonačelnika, a ako isključivo gledamo ono što se kroz sve ove godine postiglo – nekako ostaje gorak okus da se s preko 20 milijardi eura moglo daleko više. Zato i izlazim na izbore, dosta je bilo. Gradu su nužne promjene, i to ne samo kozmetičke. Uvjeren sam da je iskustvo u realnom sektoru upravo ono što u cijeloj priči nedostaje.

Komentar na protukandidate, puno ih je?

Veliki broj kandidata ukazuje na činjenicu da su i građani i brojne političke opcije prepoznali da je sazrilo vrijeme za promjene. Svatko ima svoje planove, strategije i nadanja, no ako analiziramo sve kandidate – ne znam ima li ijedan koji će ozbiljno priprijetiti aktualnom gradonačelniku, a da dolazi iz privatnog ili poduzetničkog sektora. Sve su to djeca sustava, odrasla na novcima poreznih obveznika i bez dana radnog staža izvan samog sustava. Kada tijekom čitavog života niste nikome zaradili plaću na tržištu, kada se niste oznojili u nekom fizičkom poslu i iz generacije u generaciju taborite na proračunu – dojma sam da nemate realan dodir s “malim” čovjekom, ulicom i stvarnim problemima prosječnog građanina.

Riječ za kraj, poruka Zagrepčanima?

Zaista vjerujem da je Zagreb ZA sve, grad beskrajnog potencijala, grad koji može sve i grad koji nije samo za privilegirane kaste već i za svakog vrijednog, radišnog i obrazovanog građanina. Izađite na izbore 21. svibnja i zaokružite one za koje smatrate da će biti najbolji menadžeri tako kompleksnog sustava, te će izravno zadržati vašu djecu i unuke poslovima i smještajem u našoj metropoli, a ne da jednog dana svi odu ‘trbuhom za kruhom’ u dijasporu.