Razgovarali smo s HDZ-ovim kandidatom za zagrebačkog gradonačelnika, Dragom Prgometom. Predstavio je prije nekoliko dana svoj tim mladih stručnjaka s kojima će pokušati osvojiti vlast u Zagrebu, a onda njime i upravljati. Govorio je i o svom programu za Zagreb, planovima za Gradsku skupštinu, odnosu s Andrijom Mikulićem, Brunom Esih…

Predstavili ste svoj tim, imate tim, tko se sve našao u njemu?

Vidjeli da se radi o mladim i dobro obrazovanim ljudima, ekspertima u svojoj struci. Vjerojatno su neka od imena od njih i iznenađenje, ali to je s namjerom, htjeli smo poslati jednu sliku HDZ-a kao stranke koja je urbana, koja se želi boriti za projekte koji su za mlade koji žive u Zagrebu. Moji prvi suradnici su zamjenik, gospodin Katičić, koji je zadužen za imovinu i gospođa Nikolina Brnjac, zadužena za promet i fondove Europske unije. Tu su profesorica Brezak Stamać zadužena za obrazovanje, Luka Šepout za kulturu. Vjerojatno ste primijetili da imamo osobu za “pametan grad”, “smart city” iliti digitalizaciju grada. To je nešto što moramo uvesti u grad, grad 22., ne 21. stoljeća. Za to će biti zadužen mladi docent Filipović, koji je školovan na Harvardu. Vjerujem da će i građani prepoznati odgovornost, znanje i sposobnost u ekipi. Ponudio sam, dakle, ljude koji su stvarni znalci u svom području, koji o tome znaju puno više od mene, a moje ih je voditi.

Ankete Vam baš i nisu naklonjene, komentar?

Imamo dovoljno vremena za prezentirati program i ljude. Radili smo vrlo ozbiljno ova dva tjedna na infrastrukturi stranke, obišli smo sve podružnice i moram priznati da je atmosfera sjajna, iznenađujuće sjajna, rezultat će biti sjajan, optimizam raste, a tako rastu i naše šanse za pobjedu. Osim toga, da su ankete određivale rezultate, mnogi bi rezultati bili drugačiji. Imali bismo Josipovića za predsjednika, Velika Britanija bi bila u Europskoj uniji. a gospođa Clinton bi bila predsjednica Sjedinjenih Država. Dakle, ankete su 21. svibnja u 7 sati i ne očekujemo ništa drugo osim pobjede.

Vaš program. Rekli ste već da se zalažete za smanjenje prireza, što još?

Ono što želim jest nastaviti raditi ono što radim cijeli život, a to je briga za ljude. kao gradonačelnik želim brinuti za građane, za njihove temeljne potrebe. Zato često ističem potrebu izgradnje vrtića, popodnevnog boravka u školama, studentskog standarda, izgradnje bolnica, izgradnje nove dječje bolnice, infrastrukturalni projekti – od Dubrave do izgradnje novog mosta pa do smanjenja prireza. Neće biti megalomanskih projekata ni predizbornih asfaltiranja uličica.

Kako to da ste baš Vi ušli u utrku za gradonačelnika – Vas se u početku spominjalo, još prošle godine, a bila su tu još brojna imena i ipak ste Vi kandidat, a ne, recimo, Andrija Mikulić?

Tako je odlučio gradski odbor, jednoglasno, to je prihvatilo predsjedništvo. Nama uvijek prigovaraju da kasnimo – i kada je Kolinda Grabar Kitarović krenula i kada je Andrej Plenković krenuo pa su pobijedili, a ja imam 10 dana više od Plenkovića za kampanju. Prema tome, nama taj problem izlaska u kampanju uopće nije problem.

Je li Vaš uvjet da se prihvatite toga bio da kasnije preuzmete zagrebački HDZ?

Kad trčite u ime velike stranke koja vodi državu onda nema uvjeta, to je čast.

A imate li takvih ambicija?

Zagrebački HDZ je izabran prije nekakvih godinu dana, kada budu izbori, o tome ćemo razgovarati.

Kandidatura Brune Esih, podržavaju je i neki HDZ-ovci, poput Zlatka Hasanbegovića?

Bruna Esih je jedna od mojih protukandidatkinja i ništa više.

Ankete joj daju više glasova nego Vama?

Ankete su 21. svibnja, vidjet ćemo se tada u 19 sati.

Mnogi Vam spočitavaju to što ste otišli iz HDZ-a, bili u Mostu, pregovarali s Milanovićem, osnovali Hrid pa se vratili u HDZ?

Cijelo vrijeme sam pokazivao vrlo jasan integritet u slanju političkih poruka. ja sam došao u situaciju da kao izabrani potpredsjednik HDZ-a ne mogu provesti ništa od onoga što su tražili ljudi koji su vas izabrali. Ja sam rekao gospodinu Karamarku da se ne slažem s tom politikom i otišao iz HDZ-a, ne koristeći ni jedan benefit – nisam uzeo ni saborski mandat ni skupštinsko mjesto. Odlučio sam izači na izbore kao nezavisni kandidat Mosta i dobio 22 tisuće preferencijalnih glasova, i to govori o tome koliko su vas ljudi prepoznali kao čovjeka koji šalje jasne poruke. Ta politika s kojom sam ja raskrstio dovela je do toga da sruši vlastitu Vladu pa se onda iz toga vidi tko je tu bio u pravu, a tko nije. Što se tiče razgovora s Milanovićem, ja ću vas podsjetiti, ja sam bio nezavisni kandidat, nezavisni saborski zastupnik, i u tom razgovoru sam mu rekao ono što sam kasnije i pokazao, a rto je da nikad nisam dao ruku, potpis ili biklo kakvo obećanje ili potporu niti SDP-u niti Milanoviću.

Vratimo se sad na Zagreb – kakav je Vaš odnos sa Andrijom Mikulićem?

Andrija Mikulić ulaže silan trud u ovu kampanju i zahvaljujem njemu i članovima Gradskog odbora koji je stvarno, vjerujem, napravio sve što je mogao u animaciji članstva.

Gradska skupština – i tu će se velika borba voditi?

Uvijek vam je Gradska skupština zanimljiva, liste su zanimljive, mnogi ljudi bi željeli biti članovi Gradske skupštine jer to i je smisao bavljenja politikom i sasvim dobra i potrebita politička ambicija. Mi ćemo poštivati svu proceduru kod lista kad se raspišu izbori, potom ćemo, sukladno datumima, sve predati, a listu će u konačnici složiti listu.

Koalicije u Skupštini?

O tom potom.

S Milanom Bandićem možda?

O tom potom, kad završe izbori onda ćemo i o koalicijama.

I zadnje pitanje – Trg maršala Tita, da ili ne?

Gradski odbor je donio odluku o pokretanju preimenovanja Trga maršala Tita, dakle, svi članovi Odbora slijede tu politiku.