Nakon što je portal Dalje prvi objavio informaciju da će jedan od potencijalnih zamjenika Anke Mrak Taritaš, onaj nestranački, biti Dario Čepo, pojavilo se i ime drugog potencijalnog kandidata, onog SDP-ovog. Prema svemu sudeći, to bi trebao biti bivši SDP-ov saborski zastupnik, pravnik po struci, Draženko Pandek. On je, pak, poznat po tome što je tužio stranačkog kolegu Ranka Ostojića za klevetu kada ga je ovaj na jednom stranačkom skupu optužio da je financirao predsjedničku kampanju Milana Bandića.

U ekskluzivnom intervjuu za portal Dalje, Draženko Pandek je rekao da službeno još nije kandidat, da tu odluku prvo moraju potvrditi tijela zagrebačkog SDP-a – Predsjedništvo i Gradski odbor, no da je to svakako prijedlog.

– Prihvatit ću poziv da budem zamjenik Anke Mrak Taritaš, to je čast, velika prilika, poziv i poslanje. Prihvatit ću, naravno jer to je ostvarenje onoga zbog čega se ljudi i bave politikom – rekao je Draženko Pandek.

Na pitanje čime će se on osobno baviti ukoliko koalicija HNS-SDP pobijedi na izborima i Anka Mrak Taritaš postane gradonačelnicom Zagreba, rekao je da će o tome odlučiti kao tim jer je ovo jedna široka platforma, no da im je težnja ostvariti svoj socijaldemokratski program. Ukratko, uvesti bolje i jednake uvijete za život svim građanima Zagreba.

Posebno će se, ukoliko postane kandidatom za zamjenika, pozabaviti Sesvetama i Dubravom odnosno istokom Zagreba jer od tamo i dolazi.

– Ja sam iz Sesveta, bio sam i zastupnik, jako dobro poznajem cijeli taj istočni dio grada, znam što nedostaje, što je potrebo – rekao je.

Pitali smo ga i za stranačkog kolegu Ranka Ostojića, protiv kojega je prije nekoliko mjeseci podigao i kaznenu prijavu za klevetu. Ostojić ga je, naime, na nedavnom stranačkom skupu u Sesvetama optužio da je za vrijeme predsjedničke kampanje financirao Milana Bandića koji se tada, suprotno volji stranačkog vrha, kandidirao za predsjednika RH.

– To je jedna stvar koja se dogodila u žaru naše unutarstranačke kampanje. On je rekao nešto za što nije imao osnove i ja sam ga tužio. Tužba je podnesena prije nekoliko mjeseci, odmah nakon naše unutarstranačke kampanje. To je bila jedna dosta ozbiljna optužba, nisam vidio drugu mogućnost. Gledajte, SDP je demokratska stranka i to je jedna od posljedica – da ne stavljamo stvari pod tepih. Možda je to i mana, ali možemo funkcionirati samo tako – kategoričan je bio Pandek.

To što je SDP kao velika stranka, posebno jaka u Zagrebu, podređen malom HNS-u, posebno slabom u Zagrebu, Pandeku nije problem, kaže, jer imaju zajednički cilj.

– Ako nam je cilj dobrobit, onda nema većeg i manjeg. Mi smo tim i moramo raditi zajedno – zaključio je.