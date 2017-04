Naš prvi ovotjedni gost “Jutarnjeg chata” bio je nezavisni kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Hrvoje Franušić. Razgovarali smo o njegovim “principima” koje bi uveo ukoliko bi pobijedio na svibanjskim lokalnim izborima, pripremama za izbore, tretmanu medija prema manje poznatim kandidatima, kao i onome što ga jako smeta – kandidaturi onih koji su već negdje izabrani, gradonačelničkoj kandidaturi saborskih zastupnika…

Kako idu pripreme za skorašnje lokalne izbore?

Predao sam zahtjev Gradskoj upravi da mi odobre mjesto na Cvjetnom za prikupljanje potpisa i uskoro se kreće. Od ove godine se plaća 100 kuna po danu. Znam da strankama to nije ništa – pune su love (naše love), a ja moram sve sam financirati, kao i letke. Kupio sam si stol za prikupljanje potpisa jer mi je skupo još plaćati Gradskim tržnicama 150 kuna po danu za štand. Ali ne želim se žaliti. To je moj izbor da ne uzimam lovu iz gradskog Proračuna za izbornu promidžbu. Jedini sam takav i ponosan sam na to. To bi trebala postati praksa.

Hoćete li uspjeti prikupiti potpise, nije lako kada nemate stranačku mašineriju iza sebe?

Ja ću dati sve da to napravim i jedini od kandidata ću biti osobno angažman od jutra do mraka da ih prikupim. Uzeo sam godišnji i ako mi netko želi pomoći, bit će mi drago. Nije da sam sam, ali što nas bude više, tim bolje. Ideje koje zastupam su divne i tako potrebne ne samo ovom gradu nego i ovom društvu. Ovo što nudim je nježna revolucija iskrenosti, poštenja i solidarnosti prema onima koji ili imaju prihode koji im ne omogućuju dostojanstven život ili nemaju nikakav prihod.

Što sve nudite Zagrepčanima?

Nudim nekoliko bitnih stvari – Prvo, revoluciju u selektivnom zbrinjavanju otpada i recikliranju, ono što je jednoj tvrtki otpad, drugoj je sirovina. Rezultat – nova radna mjesta s plaćom koja omogućuje dostojanstven život, manje račune za smeće i manje oboljelih od bolesti povezanih s lošim zbrinjavanjem otpada. Drugo, električni održivi javni prijevoz što znači manje automobila u centru grada, bolju mobilnost i manje oboljelih od bolesti povezanih s udisanjem svega što udišemo. Treće, smanjivanje duga Grada Zagreba jer o tome ovise novi projekti. Zagrepčanke i Zagrepčani ne žele da im se novi projekti, kakvi god da jesu, financiraju novim povećanjem komunalija. Četvrto, saditi zelenilo i stabla gdje god se može – suprotan trend od sadašnjeg, umjesto cementa i betona sadimo stabla. Više na mom Facebook profilu, a uskoro (do kraja tjedna) i na web stranici. Tu je još i borba protiv rasipništva i privilegija. “Provjetriti” garažu Grada Zagreba, ukinuti službene automobile, počevši od onih luksuznih i skupih kakve navodno ima gradonačelnik na raspolaganju. Prikupljenim sredstvima, zajedno sa pola moje plaće, dati potporu malim poduzetnicima u obliku mikrokredita.

Smetaju Vam, da tako kažem, svi oni koji su izabrani na jedno mjesto, a kandidiraju se za drugo. Kao što je slučaj s brojnim gradonačelničkim kandidatima koji su u ovom trenutku saborski zastupnici?

To je moja borba i samo moja, a svi drugi se prave ludi. Vjerujete mi Tomislave da će uskoro to svi preuzeti, ući će taj princip u modu i drugi će početi paziti na to jer to je i pošteno i prirodno – da budeš do kraja mandata jer veliku većinu koji se sada kandidiraju za gradonačelnika i župane, građani su izbrali da budu u Saboru 4 godine. Evo još jedan princip koji su ekskluziva samo za Vas kao i onaj prethodni. Glasi ovako: “Ako si izabran u Skupštinu (vrijedi i za Sabor) za “žutima” pa naknadno prijeđeš “sivima”, ideš kući, ali ne u Skupštinu ili Sabor. Naravno, svatko može promijeniti političku opciju, ali onda čekaš nove izbore i sa novom opcijom ideš na nove izbore. Zapamtite ove principe Tomislave jer van okvira ovih izbora, ovo je moja borba za ove zdrave principe od kojih ćemo koristi imati svi kroz transparentniju i zdraviju politiku. Joś jedan princip jako važan za koji se zalažem i koji će postati praksa – ne možeš u isto vrijeme biti i gradonačelnik i saborski zastupnik. Nema smisla jer nisi superman ili supergirl da 3 dana budeš saborski zastupnik, a 2 gradonačelnik. Ne može to tako na dobrobit svih nas.

Teško Vam je doprijeti do medija?

Ne bi li bilo lijepo da što više građana sazna da netko nudi ove ideje za koje se ja zalažem. Još kada bi znali sa jedini nemam i nisam imao nikakvu suradnju – ni političku, a ni profesionalnu ni s aktualnim gradonačelnikom, ni s drugim kandidatima, mislim da bi mnogim mojim sugrađanima to bilo drago čuti i da bi mi možda dali glas. Tužno je što mnogi mediji, posebno oni najveći, isključivo daju prostora “najpoznatijim” kandidatima iako su oni na ovaj ili onaj način dio “stare politike” koja nije puno dobra napravila, ni ovom gradu, a ni ovom društvu.

I riječ za kraj, što poručujete Zagrepčanima?

Mislim kako bi bilo lijepo da imamo novog gradonačelnika ili gradonačelnicu koji ne samo da su novo lice nego imaju novi mentalitet koji počiva na iskrenosti, poštenju i dosljednosti (napravi ono što si obećao i ne obećavaj ono što nećeš ispuniti). Građanima poručujem da mi ne daju glas ako mi neće pomoći promijeniti ovaj grad na bolje jer čovjek sam ne može ništa. Dati glas nije dovoljno. Treba se malo trgnuti i pomoći onima koji daju sve od sebe da ovaj grad i ovo društvo naprave boljim mjestom.