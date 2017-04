Hrvoje Franušić jedan je od nekolicine “malih” kandidata za gradonačelnika Zagreba, doduše, potencijalnih kandidata jer da bi postao kandidatom mora, kao i drugi, prikupiti 5 tisuća potpisa građana Zagreba. To će mu, kaže, biti teško s obzirom da iza njega ne stoje ni stranka ni raznorazni moćnici, a ni kapital. Većinu posla odrađuje sam. No nije mu teško, kaže. Boli ga jedino nejednak tretman većine medija – “veliki” mediji “velikim” kandidatima daju prostora koliko žele, dok ga “malim” ne daju uopće, što ne znači da i oni nemaju što za ponuditi.

Kako ide prikupljanje potpisa i koliko je teško sav taj posao odrađivati gotovo sam?

Biti aktivist i boriti se za dobre ideje je najljepša stvar na svijetu, ali nije lako. U konkretnom slučaju prikupljanja potpisa za kandidaturu za gradonačelnika, ako niste dio jakih stranaka, morate imati vojsku motiviranih volontera-aktivista koji ne čekaju ljude na štandu nego ih presreću na ulici i pokušavaju uvjeriti u ljepotu ideja koje predstavlja njihova politička opcija. Nas je jako malo, dajemo sve od sebe, ali se ne predajemo. Ja sam jedini kandidat koji osobno prikuplja potpise i ove dane znam biti i 10 sati na nogama bez da sjednem. Svejedno, ne žalim se jer lijepo je boriti za dobre ideje od kojih koristi ima cijelo društvo.

Neki dan u HRT-ovoj emisiji Otvoreno gostovala je većina kandidata za gradonačelnika Zagreba, osim vas nekoliko “malih”. Zašto vas nisu sve zvali?

Veliki je to propust javne televizije, nenadoknadiv u ovoj delikatnoj fazi prikupljanja potpisa. Možda ovi s televizije nisu ni svjesni da su na ovaj način pomogli poznatim kandidatima da što prije prikupe potpise, a nama manje poznatim kandidatima odmogli jer kako prikupljati potpise ako nitko nije čuo za vaše ideje. Prikupljanje potpisa je rudarski posao čiju težinu ne zna nitko tko to nije osobno probao. U toj fazi svi kandidati bi trebali dobiti priliku da na televiziji predstave svoje ideje i program.

Kakav je, općenito, tretman medija prema “malim” kandidatima, konkretno, prema Vama? Daju li Vam prostora?

Ne dovoljno, ali ne pada mi na pamet žaliti se i nekoga prozivati. Neizmjerno vjerujem u korisnost za društvo ideja koje predstavljam i to ne samo onih koje se odnose na moj program za Grad Zagreb, kao što su pročelnik za budućnost, nego vjerujem i u društvenu korisnost političkih principa koje zastupam, a jedan glasi da ne možeš biti gradonačelnik i saborski zastupnik u isto vrijeme, odnosno, da se ne možeš kandidirati za jedno dok obnašaš sasvim drugu dužnost. Ako mediji žele o tome pričati, bit će mi drago, a ako žele medijski prostor davati onima koji su dio “starog” mentaliteta i interesa koji su Zagreb i cijelo društvo doveli ovdje gdje smo sada, neka to čine, ali građani žele nove, svježe ideje, nova lica i novi mentalitet jer stari mentalitet nas ne može izvući iz problema u koji nas je on i doveo, skupa s onima koji mu služe.

Hoćete li uspjeti prikupiti potpise, i što ako ne uspijete?

Iskreno, mislim da će bit jako, jako teško prikupiti potpise jer 5000 je veliki broj za nekog tko nema stranačku mašineriju iza sebe i tko nema mogućnosti doći na televiziju da između ostalog zapita skoro sve kandidate kako im nije neugodno kandidirati se za gradonačelnike i župane, a građani su ih izabrali da budu 4 godine u Saboru. Ako budu izabrani, na njihova mjesta u Saboru će doći oni koje građani nisu izabrali. To nije u redu i nevjerojatno je s kakvom lakoćom svi prelaze preko toga i prave se da je to normalno. Problem ovog društva je da je postalo normalno ono što nije normalno i obratno. Ja sam uzeo godišnji odmor za prikupljanje potpisa, a oni za potrebe kampanje mogu izbivati iz Sabora kad i kako to žele. Naš čelični princip – ako si izabran na neku funkciju, obnašaj je do kraja mandata i za to vrijeme nema oportunističkog kandidiranja za druge funkcije.

I riječ za kraj?

Apsurdno je, pomalo i smiješno, da bez obzira što predstavljam predivne ideje za Zagreb, koje svatko može vidjeti i na mojoj web stranici “veliki” mediji uporno daju prostor onima od kojih su većina prošlost i koji su svojim dosadašnjim djelima pokazali da su spremni na bilo kakve loše kompromise samo da bi zadržali vlast ili došli do fotelje.