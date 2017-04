Jakov Sedlar ipak će dobiti Nagradu Grada Zagreba, odlučila je tako danas Gradska skupština na svom posljednjem zasjedanju u ovom sazivu. No rasprave nije nedostajalo, kako prije same sjednice kada su ispred Starogradske vijećnice prosvjedovale dvije skupine – branitelji koji su došli podržati Jakova Sedlara te antifašisti koji su bili protiv njega, tako i na sjednici.

– Dodjela Nagrade Grada Zagreba je nešto što bi svake godine na Dan Grada Zagreba trebao biti festival demokracije, tolerancije, i to je do sada tako bilo. No sada smo dobili prijedlog oko kojega se vode polemike. Ja i kolegica Vesna Roje bili smo da se, u segmentu glazbe, Nagrada dodijeli Zagrebačkoj filharmoniji. Bili smo ponosni na taj prijedlog koji je i usvojen, no istodobno, nećemo biti u mogućnosti podržati taj kompletan prijedlog jer se u njemu nalazi i diskutabilan i loš prijedlog, predložen je Jakov Sedlar. Smatramo da nije ispunio uvjete da dobije tu nagradu, a tu su i neki njegovi stavovi o kojima danas ne bi govorio – rekao je HNS-ov zastupnik Tomislav Stojak.

I SDP-ovci su imali što za reći o prijedlogu.

– Mi također u Klubu SDP-a smatramo da neki predloženi dobitnici ne zaslužuju tu Nagradu. Imamo dvije primjedbe – na jedno autopoduzeće, a drugi se odnosi na Jakova Sedlara koji je i kazneno od Antifašističke lige za film o Jasenovcu prijavljen za falsificiranje istine. I zato mi ne možemo ovo podržati kao cjelovit prijedlog i zato predlažemo da se pojedinačno očitujemo o svakom kandidatu jer o drugima, osim o Auto Hrvatskoj i Jakovu Sedlaru, nemamo ništa protiv – rekao je SDP-ov Dominik Etlinger.

HDZ-ov Mario Župan je rekao da je Odbor za javna priznanja tako odlučilo – ima 11 članova, 9 ih je bilo za Sedlara, a samo 2 protiv. Rekao je i da je dosta podjela na ustaše i partizane te da je Jakov Sedlar dao dovoljan doprinos hrvatskoj kulturi i da Nagradu zaslužuje.

Prijedlog je usvojen većinom glasova – 27 zastupnika je bilo za, 8 protiv te 4 suzdržana.