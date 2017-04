Mate Knezović, odvjetnik i čelnik Obiteljske stranke, planira izaći na lokalne izbore u Zagrebu. Osim za gradonačelnika, njegova će stranka imati i listu za Gradsku skupštinu te neke gradske četvrti i mjesne odbore. Zagrebu, kaže, nudi jedan novi mentalitet, novu ideologiju, u kojoj neće biti mjesta za Josipa Broza Tita, zastave duginih boja i sl.

Za početak mi se predstavite, tko je Mate Knezović?

Mate Knezović je jedan čovjek koji ima 55 godina, rođen sam u Hercegovini, u Zagrebu sam studirao i ovdje sam cijeli svoj radni vijek. Oženjen sam, imam četvero djece, odvjetnik sam i predsjednik Obiteljske stranke. Bio sam dosta aktivan i u nekim civilnim udrugama, i to bi otprilike bilo to od mojeg kratkog predstavljanja.

Što nudite Zagrebu i Zagrepčanima?

Ja nudim dva programa ili jedan veliki program sastavljen od dvije glave. Prvi dio bi bio simboličan i po tome sam ja potpuno specifičan u odnosu na druge kandidate jer smatram da je upravo ta simbolika ono što određuje budućnost i ono kako ćemo se mi ponašati ubuduće.

O čemu se radi?

Mi imamo Trg maršala Tita koji je zločinac u svjetskim razmjerima, njegov antifašizam ga ne može osloboditi nikakve odgovornosti, ne može ga osloboditi od ubijanja nevinih ljudi, a u našem slučaju, od genocida hrvatskog naroda. Stoga ja smatram da njega treba zamijeniti druga značajna osoba na tom trgu, a to je blaženi Alojzije Stepinac.

Druga simbolika koju ja promičem – u Zagrebu se višem neće vijoriti zastave duginih boja. To znači da gender ideologija, taj pokret, preuzima naš grad u lipnju i onda se na Jelačić placu i Trgu kralja Tomislava vijore zastave duginih boja bez ikakve osnove. Neka oni svoje traže, ali nemaju pravo mijenjati simboliku našeg grada. To je neka vrsta mentalne okupacije našeg grada.

Treće, imam specifičnu ideju – groblje za nerođene. U Zagrebu se godišnje rađa oko 8-9 tisuća djece, međutim, mi ne znamo koliko je abortirane djece. Ja bih za tu djecu, budući da je sve više informacija da se ona upotrebljavaju u kozmetičkoj industriji, bacaju u smeće i sl., napravio jedno groblje ili grob. Tako da jednoga dana mi kao društvo imamo podsjetnik na zločin koji smo napravili i da te žene imaju gdje doći i reći: “Oprosti mi, žao mi je”.

A što nudite od takozvanih komunalnih projekata?

Ja sam se kao odvjetnik puno bavio upravom, dobro znam što je to uprava i kako je potrebna njena preobrazba u jednu modernu upravu što mi u Zagrebu danas nemamo. Prvo bih ja svaki tjedan imao svojevrsno dežurstvo, primanje mojih sugrađana od 14 do 18 sati. Primao bih ih ne samo ja nego i svi moji pročelnici. Osim toga, Gradska uprava bi se postupno smanjivala jer ne bi gomilala probleme već bi ih rješavala. Svaki pročelnik bi morao urediti svoj resor i radili bismo kao tim na brzoj i efikasnoj upravi, a sve bi kretalo od samog gradonačelnika.

Rekli ste, u koštac biste se uhvatili i sa ovršnom mafijom, kako je nazivate?

Da. Ovršne mafije itekako ima u Zagrebu i to na način da su u ovršnoj mafiji gradske strukture i strukture Holdinga, javni bilježnici i odvjetnici, i onda se praktički pljačkaju građani, što je nedopustivo – da dug od 100 kuna može narasti na 2000 kuna. To bih srezao vrlo jednostavno – oni odvjetnici koji žele i dalje raditi za Grad Zagreb pod normalnim uvjetima, morat će otpustiti dio duga. Javnim bilježnicima, na žalost, ne možemo ništa jer je tu umiješana i država. No ovrhe preko javnih bilježnika apsolutno treba vratiti na sud, a tu imamo i jedno priopćenje Suda Europske unije koje kaže da te odluke ne priznaju kao sudske odluke.

Promet?

Riješio bih i problem prometa. To se, uz dobre stručnjake, može riješiti vrlo brzo, primjerice, uklanjanjem ili smanjivanjem prometa u centru grada.

Što još, u razgovoru ste spominjali slobodan dan za žene, o čemu se radi?

Uveo bih jedan dan slobodan za žene, da se posvete obitelji, rekreaciji – naravno, to bi vrijedilo za one žene koje rade u Gradskoj upravi ili Holdingu.

Riješio bih i sukobe vlasnika kućnih ljubimaca i roditelja. Vi vidite da imamo u gradu, u parkovima, ograđene male prostore za djecu, dok psi okolo trče po parkovima, kopaju, ostavljaju izmet. To stvarno nije primjereno ni zadnjeg sela, a ne Grada Zagreba.

Gospodarstvo, obrtništvo, poduzetništvo?

Vratio bih obrtništvo u centar grada, ali i u sve gradske četvrti. Primjerice, Zagreb nema ni jednu poslovnu zonu. Zagrepčani putuju u Jastrebarsko, Samobor, Svetu Nedelju jer ne rade u svom gradu.

Što se kulture i sporta tiče, mi trebamo dvorane i bazene u svakoj gradskoj četvrti. Za početak u svakoj gradskoj četvrti da imamo po jedan bazen, a kasnije i u svakom kvartu, naselju.

Na kojim sve razinama mislite izlaziti na izbore?

Za gradonačelnika, Gradsku skupštinu te određene gradske četvrti i mjesne odbore, tamo gdje imamo članova i simpatizera.

S kim biste mogli koalirati, ako do toga dođe?

S onima koji prihvaćaju jedan drugačiji mentalitet, i na spomenutoj simboličnoj razini i na ovoj drugoj, programskoj. Naravno, ne bih sa sljedbenicima nekog komunističkog sustava jer ja smatram da SDP kao sljednika toga treba zabraniti uopće. Takva jedna partija ne bi smjela postojati uopće, njima bi se trebala oduzeti sva imovina jer je to narodna imovina, odnosno, oni su je opljačkali od naroda. I to je nedopustivo, da sljednik takvog jednog sustava – pravni, duhovni, materijalni, uopće postoji kao nekakav politički faktor.

Što mislite o vladavini aktualnog gradonačelnika Milana Bandića, je li došlo vrijeme da ga na čelu grada zamjeni netko drugi?

Je, ako će doći netko bolji, ali ako će doći Anka Mrak Taritaš i ako će graditi kuće za 5000 eura, onda nije vrijeme. Svi oni koji su bili kod Togonala u Otvorenom oni su koji ne diraju mentalitet, koji ne diraju ništa bitno. Oni su se svi, zapravo, složili oko svega.

A Bruna Esih?

I ona, pa nije ona izvan toga. Oni koji misle da je ona išta više izvan tog privilegiranog kruga, gadno će se prevariti. Pa vi vidite da ona ima pristup svim medijima, kako to, zašto? Zašto ja nemam?