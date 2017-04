Aktualni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas je i službeno ušao u utrku za još jedan mandat, šesti po redu. Kandidaturu za gradonačelnika Zagreba objavio je na Zagrebačkom velesajmu, simbolično, u paviljonu broj 12 koji će uskoro otvoriti vrata mladim zagrebačkim poduzetnicima i njihovim start up-ovima. S njime su bile i njegove buduće potencijalne zamjenice, nekadašnja zamjenica, a donedavno potpredsjednica Gradske skupštine Jelena Pavičić Vukičević te novo lice na zagrebačkoj političkoj sceni – Olivera Jurković Majić.

U paviljonu 12 Zagrebačkog velesajma okupilo se dvjestotinjak štovatelja lika i djela Milana Bandića, što stranačkih, a što nestranačkih. Zanimljivo, na objavi kandidature bila je i većina pročelnika, velik broj njihovih zamjenika kao vodstvo Zagrebačkog holdinga, iako su svi od reda u to vrijeme (11 sati) trebali biti na svojim radnim mjestima.

Pred okupljene prvo je izašla Olivera Jurković Majić, inače doktorica društvenih znanosti i profesorica na Zagrebačkoj školi za ekonomiju i menagement.

– Čast mi je i zadovoljstvo pridružiti se Milanu Bandiću i njegovom timu na izborima, zahvaljujem na ukazanom povjerenju – kratko je rekla profesorica Jurković Majić.

Kao da su se dame natjecale koja će biti kraća, pa je Jelena Pavičić Vukičević bila čak i kraća u svom obraćanju okupljenima.

– Dragi prijatelji, što reći nego zajedno do izborne pobjede, živjeli – rekla je Jelena Pavičić Vukičević, a onda mikrofon predala Bandiću čiji je govor trajao 40-ak minuta.

Demografija, obrazovanje, poduzetništvo, solidarnost, zajedništvo, sigurnost – temeljne su točke Bandićeva programa, rekao je, a onda pobrojao projekte koji će obilježiti njegov idući mandat. Naravno, ukoliko pobjedi na predstojećim lokalnim izborima. Naglasio je, i prije i poslije nabrajanja projekata, da to nisu obećanja već projekti koji se u ovim trenucima provode, koji su se upravo počeli provoditi ili koji će se početi provoditi za koji dan. Obećanja, pak, rekao je, prepušta svojim protukandidatima.

Obnova 5 tisuća gradskih fasada, pomoć start up tvtkama, izgradnja sljemenske žičare, gradnja pruge od Kvatrića do Zračne luke Franjo Tuđman, izgradnja 1600 novih stanova, podizanje čak 4 spomenika (Franji Tuđmanu, Domovini, žrtvama Holokausta te Vladi Gotovcu), proširenje novozagrebačkog rotora, uređenje Muzeja tolerancije, donošenje Prostornog plana kao preduvjeta za gradnju Centra za gospodarenje otpadom u Resniku, izgradnja kongresnog centra te hospicija. Sve to pobrojao je Bandić uz pljesak okupljenih.

Dotaknuo se i svjetonazorskih tema pa naglasio kako je on antifašist, ali i socijaldemokrat i domoljub. Osudio je Holokaust i poručio svima da bi to veliko zlo bez zadrške trebali osuditi. A onda se dotaknuo i petokrake zvijezde rekavši da su taj u početku dobar simbol antifašizma okaljali u Bleiburgu i kasnije na drugim stratištima.

Govoreći o spomeniku prvom hrvatskom predsjedniku Tuđmanu ispričao je kratku priču koju, kaže, do sada nikada nije javno pričao. Rekao je kako je za vrijeme promjene vlasti odnosno raspada nekadašnje Jugoslavije prijetilo uhićenje čak i nekim članovima tadašnjeg SDP-a, a koje su zagovarali desničari bliski Franji Tuđmanu. No on im je rekao da ih ne diraju, da Hrvatska mora imati i desnu i lijevu nogu. Zbog toga se, napomenuo je Bandić, posebno divi prvom hrvatskom predsjedniku i to je jedan od razloga zbog kojih mu podiže spomenik u Zagrebu.

Govor je završio svojom parolom, obećanjem – “Slušati, služiti i raditi kao i svih ovih godina, 16 sati dnevno, 365 dana u godini”.

Dodajmo još na kraju da će s Bandićem i njegovom strankom na zagrebačke izbore još i Zelena lista donedavnog HSS-ovca Nenada Matića, SMSH donedavne HSU-ovke Višnje Fortune te vjerojatno i Reformisti Radimira Čačića.