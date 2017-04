Nakon što je Srpska pravoslavna crkva od gradonačelnika Milana Bandića, odnosno, Grada Zagreba dobila pola milijuna kuna za snimanje dokumentarno-igranog filma “Hram cvijeća”, u kojem bi se prikazala povijest crkve Preobraženja Gospodnjeg na Cvjetnom trgu, sada bi za obnovu pročelja i krova te crkve mogla dobiti milijun kuna.

Na pretprošloj sjednici Gradske skupštine, jednoj od posljednjih u ovom sazivu, prihvaćen je Bandićev prijedlog obnove pročelja višestambenih zgrada. Mediji su taj projekt nazvali “Bandićevim New Dealom”, obzirom da će se na njega u idućih 6 do 8 godina iz gradskog Proračuna izdvojiti preko 2 milijarde kuna, a obnovit će se više 5 tisuća stambenih zgrada.

Osim samog pročelja, zgrade će se i energetski obnavljati. Njihovi suvlasnici od Grada će dobivati 80 posto iznosa za obnovu uličnog pročelja te 60 posto za dvorišna i ostala pročelja dok će ostatak novca, dakle, 20 posto za ulična te 40 posto za dvorišna i ostala pročelja, morati platiti sami.

Projekt, iako je u početku bi manjkav, podržavali su svi. Kada ga je Bandić, uslišivši prigovore skupštinara, “popravio”, on mu je bez većih problema na sjednici i prošao.

Sada za ovu, zadnju, raspuštajuću sjednicu Skupštine, predlaže novi, sličan projekt – obnovu pročelja i krovišta objekata vjerskih zajednica.

– Grad Zagreb dodijelit će namjensku potporu u svrhu obnove pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica u visini 50 posto ukupne vrijednosti radova, a najviše do 250 tisuća kuna s PDV-om godišnje po pojedinom objektu vjerske zajednice, a ostatak do pune vrijednosti radova osigurava vjerska zajednica koja je vlasnik ili suvlasnik objekta vjerske zajednice čije se pročelje i krov obnavlja. Namjenska potpora za: katedralu Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava, crkvu sv. Marka, hram sv. Preobraženja Gospodnjeg, Islamski centar u Zagrebu, evangeličku crkvu Krista Kralja i konkatedralu sv. Ćirila i Metoda dodijelit će se u visini 50 posto ukupne vrijednosti radova, a najviše do milijun kuna s PDV-om godišnje po pojedinom objektu vjerske zajednice, a ostatak do pune vrijednosti radova osigurava vjerska zajednica koja je vlasnik ili suvlasnik objekta vjerske zajednice čije se pročelje i krov obnavlja – stoji, između ostalog, u prijedlogu ove Odluke.

Dakle, pravoslavna crkva na Cvjetnom trgu, ulazi na popis nekoliko građevina od iznimne važnosti, za koje će se iz Proračuna izdvojiti i do milijun kuna, ukoliko SPC pokaže interes za njenu obnovu.

Podsjetimo, Bandićev nedavni potez, o kojem smo već pisali na našem portalu, potporu filmu “Hram cvijeća”, tešku pola milijuna kuna, mnogi su nazvali predizbornim kupovanjem glasova srpske odnosno pravoslavne manjine s obzirom da je odluku o sufinanciranju filma donio samo dan nakon što je njegov prijedlog izmjena gradskog Statuta, kojima bi pripadnici manjina u Skupštini imali garantirana mjesta, neslavno završio. Naime, nakon što je uvidio da mu taj prijedlog nitko neće podržati, ni oporbeni SDP i HNS, ni partneri iz HDZ-a, morao ga je povući. No tada je rekao kako od manjina ne diže ruke.

Uslijedilo je spomenuto sufinanciranje filma s pola milijuna, a sada i sufinanciranje obnove pročelja objekata vjerskih zajednica s 250 tisuća do čak milijun kuna.

– Vjerski objekti obnavljaju se ponajprije sredstvima vjernika. No pomoć Države i Grada Zagreba uvijek je hvale vrijedna. Naravno da cilj Gradske uprave treba biti razvoj i unapređivanje odnosa sa svim vjerskim zajednicama koje djeluju na njegovom području. Iz gradskog Proračuna permanentno se daju namjenske potpore, osobito za gradnju i obnovu objekata vjerskih zajednica. Zato gradonačelnikov dodatni prijedlog odluke o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja objekata vjerskih zajednica, koji dolazi na dnevni red posljednje sjednice Gradske skupštine u ovom sazivu, pet tjedana prije izbora, ostavlja okus predizbornog poteza – smatra HSLS-ov zastupnik u Skupštini Alen Ostojić.

U svakom slučaju, zanimljiva će biti rasprava o ovom prijedlogu na sjednici Skupštine za malo više od tjedan dana.