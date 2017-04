Pravnik, bivši zastupnik u Gradskoj skupštini, nekadašnji saborski zastupnik, Pero Kovačević, komentirao je za Dalje predstojeće lokalne izbore u Zagrebu. Tko će pobijediti, a tko doživjeti fijasko, što će se događati u Gradskoj skupštini i kako to da su dvije najveće hrvatske stranke totalno podbacile s kandidatima…

Tko bi mogao ući u drugi krug izbora, i tko bi mogao pobijediti?

Ovo će biti do sada najneizvjesniji gradonačelnički izbori u Zagrebu. Puno neizvjesnosti unijela je Bruna Esih kada je objavila svoju kandidaturu, tako da će biti velika borba za ulazak u drugi krug. Realne šanse su aktualnog gradonačelnika Milana Bandića, velike šanse ima i Anka Mrak Taritaš s obzirom i na podršku SDP-a. Velike šanse ima i Sandra Švaljek, a mislim da je i Bruna Esih u kombinaciji. Sve ovisi i o broju birača koji će izaći na ove izbore. No u svakom slučaju, biti će to neizvjesni izbori.

Bandić u drugi krug ulazi sigurno, no tko ima šanse tamo ga pobijediti?

Prema sadašnjim nekim realnim anketama i predviđanjima, Bandić svakako ulazi u drugi krug. Velike šanse za to ima i Anka Mrak Taritaš, ukoliko DORH ne počne nešto raditi vezano uz zamračenih najmanje 17 milijuna eura u obnovi i gradnji kuća u županjskoj Posavini, no u Hrvatskoj to puno ne znači, imamo puno afera, nikome ne nedostaje afera.

Prema sadašnjem stanju stvari, izgledno je da u drugi krug ide Bandić, a ako s njim uđe Anka Mrak Taritaš, ona će u prvom krugu dobiti maksimum i realno je očekivati da ga ona ne može pobijediti u drugom krugu. Veća opasnost za Bandića je ukoliko Sandra Švaljek uđe u drugi krug jer ona je ta koja bi ga mogla pobijediti u drugom krugu.

Što se tiče Brune Esih, ako bi ona ušla u drugi krug, bilo bi 50:50, ali bi prevaga išla na Bandićevu stranu jer bi onda birači SDP-a i HNS-a radije glasali za njega nego za Esih.

HDZ je u utrku u posljednji tren ubacio Dragu Prgometa, kakve su njegove šanse obzirom na tu činjenicu, ali i na to što je kompromitiran čestim mijenjanjem timova za koje igra?

Drago Prgomet, kao Pernar ili Sladoljev, ima samo teorijske šanse za ući u drugi krug, jer je kandidat, drugih šansi nema. Više je nego izgledno da će Drago Prgomet imati daleko manje glasova od Brune Esih tako da će njegov rezultat biti u rangu onoga Margarete Mađerić na izborima 2013. godine – jer je vidljivo da ne pozna Zagreb i ne može dati odgovore na pitanja što Zagrebu treba. Također, HDZ je trebao imati jedinstvenog kandidata, recimo Brunu Esih, tada bi to bila sasvim druga priča, ovako će to po njega završiti neslavno. Ja ga dobro poznajem, radili smo zajedno u Ministarstvu obrane, o njemu kao liječniku i hrvatskom branitelju sve najbolje, no na političkom planu sam je sebi dao više autogolova.

HNS i SDP izlaze zajedno na izbore, i to na svim razinama, kako komentirate to što se SDP doslovno dao HNS-u na raspolaganje?

To je zanimljivo kakvi su odnosi unutar vodstva SDP-a. Ali objektivno gledajući, SDP će na ovim izborima, kao i HNS, jako loše proći u odnosu kakve su oni ranije imali rezultate. Ja na ovim izborima očekujem da su glasači i sazreli pa bi dobre rezultate mogle ostvariti i neovisne liste na čelu s poštenim i moralnim ljudima.

Velika bitka voditi će se i za Gradsku skupštinu. Može li netko imati većinu? Vjerojatnije su velike koalicije?

Bit će velika bitka i realno je očekivati da nitko neće imati nekih 18-19 zastupničkih mjesta. Koalicije su izgledne. Jedna izgledna je Bandićeve stranke i HDZ-a, druga je moguća između SDP-a, HNS-a i gospođe Sandre Švaljek. U svakom slučaju, to će biti interesantno za vidjeti. Trebamo vidjeti i tko će postati gradonačelnikom jer to je onda sasvim druga situacija u slaganju većine u gradskoj Skupštini.

Na izbore idu i Ivan Pernar iz Živog zida, Marko Sladoljev iz MOST-a, a najnoviji kandidat je i Tomislav Tomašević iz inicijative Zagreb je naš?

Tomaševića ja znam, on je veliki aktivist, no na žalost, nema nekih velikih šansi, ali njegovom pojavom i postocima koje dobije, to znači da će se smanjiti rezultat Sandre Švaljek i Anke Mrak Taritaš. A Pernar je dovoljno reći Pernar, nema se tu šta previše isticati, on je postao medijska zvijezda, ali u svojim medijskim nastupima on sam sebe po malo uništava s čudnim potezima. A MOST, mislim da bi bilo bolje da nisu imali kandidata jer Sladoljev očito ne razumije kako Zagreb funkcionira niti što funkcionira, što rade mjesni odbori, što je mjesna samouprava. Vidljivo je da će na ovim izborima jako loše proći i MOST i Živi zid jer nemaju prepoznatljivih kandidata na lokalnim razinama, a i potezi na nacionalnoj razini počinju im štetiti.