Zagreb je naš, Nova ljevica, Radnička fronta, OraH i Za grad zajedno izlaze na izbore u Zagrebu, o čemu smo već pisali na našem portalu, no sada su to predstavili i javnosti, i to kod spomenika Većeslavu Holjevcu za kojega su rekli da je posljednji zagrebački gradonačelnik koji je napravio iskorak za boljitak Zagreba i Zagrepčana.

– Posljednji gradonačelnik koji je napravio pravi iskorak za Zagreb je Većeslav Holjevac. Vrijeme je za drugačiju ljevicu koja se temelji na načelima kao što su društvena jednakost, rodna ravnopravnost, ekološka održivost i slično. SDP ne može i ne zna odgovoriti izazovima suvremene ljevice, a mi imamo znanje i borbenost da to učinimo. Zajedno ćemo se boriti da Zagreb bude pravedniji, bolji, otvoreniji i zeleniji grad – poručio je Tomislav Tomašević, kandidat novooformljene lijeve koalicije za zagrebačkog gradonačelnika te je dodao kako se radi o koaliciji progresivnih stranaka koje se nisu kompromitirale suradnjom s Milanom Bandićem, kao što je slučaj s SDP-om, HDZ-om, HNS-om i HSLS-om.

Čelnik Radničke fronte Mate Kapović obećao je da će se držati slogana “Zagreb u kojem svi odlučujemo”, što bi značilo da kada se bude trebalo nešto graditi u gradu, o tome će se informirati i za mišljenje pitati građane.

Rada Borić iz Nove ljevice rekla je da koalicija želi otvoreni grad za sve građane, etničke i seksualne manjine te osobe s invaliditetom. Najavila je rodno ravnopravne liste, ali ne zbog zakona koji to propisuje, nego zato što u Zagrebu živi 50 posto žena koje trebaju jednako doprinositi izgradnji grada.

Podsjetimo, kandidatkinje koalicije za zamjenice Tomislava Tomaševića su profesorica s Fakulteta političkih znanosti i aktivistica Danijela Dolenec te glumica i aktivistica Urša Raukar.