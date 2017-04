Milan Bandić objavio je danas kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika. Učinio je to u paviljonu 12 Zagrebačkog velesajma, simbolično, na mjestu koje će uskoro biti dato na korištenje mladim zagrebačkim poduzetnicima i njihovim start up tvrtkama. Objavi kandidature nazočilo je dvjestotinjak članova njegove Stranke rada i solidarnosti, simpatizera, ali i djelatnika Gradske uprave i Zagrebačkog holdinga, iako se predstavljanje kandidature odvijalo u “žiži” radnog vremena (od 11 do 12 sati). Primijetili su to i gradski SDP-ovci koji su se na kršenje pravila, pa i protuzakonite radnje, požalili Državnom izbornom povjerenstvu i GONG-u.

– Poštovani, želim vam ukazati na korištenje nedopuštenih sredstava u kampanji Milana Bandića. Kao što se vidi iz priloženog (mail u nastavku) tajnik stranke Bandić Milan 365 šalje zaposlenicima Gradske uprave Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga na njihove službene mailove pozive na predstavljanje kandidature. Taj događaj održava se za vrijeme radnog vremena. Smatram da se na taj način vrši pritisak prema zaposlenicima Gradske uprave i Zagrebačkog holdinga.

Imam informaciju koju ne mogu dokazati, da prostor Zagrebačkog velesajma nije zakupljen, te da će ga Milan Bandić koristiti bez naknade što je, ukoliko je točno – protuzakonito.

Također, zaposlenici Gradske uprave mi se javljaju te tvrde kako tijekom jutra u njihove urede ulaze ljudi koji nisu zaposlenici gradske uprave s listama za potpise podrške kandidaturi Milana Bandić, te od zaposlenika zahtijevaju da potpišu podršku, te im govore da moraju glasati za Milana Bandića.

Molim vas da reagirate i javno osudite ovakvu vrstu ponašanja Milana Bandića, te ga upozorite da se prestane služiti ovakvim nedopuštenim i za demokraciju sramotnim metodama – stoji u mailu tajnika zagrebačkog SDP-a Dominika Etlingera DIP-u i GONG-u.

Kao što smo već rekli, predstavljanje Bandićeve kandidature trajalo je od 11 do 12 sati, dok je radno vrijeme većine djelatnika Gradske uprave i Zagrebačkog holdinga od 8 do 16 sati. Dakle, većina ih je na objavi kandidature bila – za vrijeme radnog vremena. A na Velesajmu su se mogli, primjerice, vidjeti pročelnik za obrazovanje i kulturu Ivica Lovrić, njegov zamjenik Tedi Lušetić, Bandićeva zamjenica Vesna Kusin, pročelnik za financije Slavko Kojić, pročelnik za energetiku Marijan Maras, pročelnica za socijalu Višnja Fortuna, pročelnik kontrolnog ureda Mirko Herak, predsjednica Uprave Holdinga Ana Stojić Deban i drugi.

Kako doznajemo, Ana Stojić Deban uzela je slobodan dan kako bi mogla nazočiti Bandićevoj objavi kandidature jer je to, čini se, bio događaj koji se ne smije propustiti, ni pod razno.