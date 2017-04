Prvi ovotjedni gost “Jutarnjeg chata” bio je član Predsjedništva Narodne stranke – Reformista Robert Hirc. Iako u Zagrebu neće imati svog gradonačelničkog kandidata, na izbore izlaze, i to podržavajući nekog od aktualnih kandidata. Koga, tek ćemo vidjeti, no prema svemu sudeći, u obzir dolaze aktualni gradonačelnik Milan Bandić i HNS-ova i SDP-ova kandidatkinja Anka Mrak Taritaš.

Kako teku pripreme za skorašnje lokalne izbore?

Vas zanima najviše Zagreb, a nama su važne sve sredine u kojima imamo podršku birača. Sutra gostujem zajedno s predsjednikom stranke Čačićem u Zadru gdje naša lokalna organizacija potpisuje koalicijski sporazum koji će nam omogućiti dugoročan utjecaj u tom gradu i u Zadarskoj županiji. Odlično teku pripreme u Sisačko-moslavačkoj županiji i u Varaždinskoj županiji u kojima imamo vrlo ozbiljne kandidate za visoke funkcije u lokalnoj i regionalnoj vlasti. Vjerojatno ste vidjeli da imamo kandidatkinju za zamjenicu župana u Međimurskoj županiji koja će biti izabrana, gotovo je sigurno, zajedno s kandidatom za župana iz koalicijske stranke već u prvom krugu. U Zagrebu, kao što sam već najavio u nekom od naših prethodnih razgovora, nećemo imati svog kandidata za gradonačelnika, nego ćemo vjerojatno podržati nekog od kandidata za koje smatramo da bi dobro obnašali tu dužnost. Da pogađam vaše sljedeće pitanje?

Naravno, a s kime se u Zagrebu vidite, koga biste mogli podržati?

Vi već dugo pratite politiku, pa znate da se s konkretnim informacijama izlazi u javnost tek kad se završe pregovori. S pregovorima ne treba žuriti i nije tajna da smo u kontaktu s nekoliko vrlo izglednih kandidata za gradonačelnika ili gradonačelnicu. Mi smo svjesni velike izjednačenosti u rejtinzima nekoliko kandidata/kandidatkinja i znamo da bi naši glasovi mogli biti i presudni za to tko će ići u drugi krug. Vjerujem da znaju to i oni.

Milan Bandić sigurno dolazi u obzir s obzirom da ste s njime nacionalno u dobrim odnosima?

Naravno. U Hrvatskom saboru odlično surađujemo. Naš saborski zastupnik Darinko Dumbović koji obnaša funkciju gradonačelnika Petrinje i najizgledniji je kandidat da osvoji novi mandat, ima zamjenika iz stranke Milana Bandića. Ja osobno imam odličan odnos i s gđom Mrak Taritaš koju također smatram kandidatkinjom koja bi bila uspješna gradonačelnica.

A njena afera sa skupim kvadratima u Gunji? Čak je i Radimir Čačić, gostujući u Bujici, rekao da je ta cijena jednostavno previsoka?

Ulog je velik, pa se u uvoj gradonačelničkoj utrci ne biraju sredstva. Ja nisam odvjetnik nijednog kandidata iil kandidatkinje. Ukoliko se utvrdi bilo kakva nezakonska radnja bilo kojeg kandidata/kandidatkinje, ta osoba, naravno, ne bi trebala biti izabrana na funkciju gradonačelnika/gradonačelnice. Neka se time bave nadležne službe. Zasad je sve još u domeni predizbornog folklora kojemu svjedočimo i na internetu. Žao mi je što je tako. Bilo bi ljepše da se svi natječu u projektima i izvrsnosti, a ne da izborni timovi uopće i pomišljaju na udarce ispod pojasa.

Općenito, kako komentirate izbore u Zagrebu. Prvi puta imamo puno jakih kandidata?

Osobno smatram da je to dobrodošlo. Građani imaju veliki izbor najrazličitijih kandidata, od kojih više njih smatram vrlo relevantnim stručnjacima u svojim profesijama. U predizbornoj matematici to ide na ruku aktualnom gradonačelniku. Prvi put imamo i situaciju da najjača stranka u gradu nema kandidata iz svojih redova. Prvi put imamo i situaciju da je dvoje kandidata iz saborskog kluba zastupnika najjače stranke u zemlji. Sve je to dobrodošlo i priželjkujem festival demokracije.

Kao partner nekog od kandidata, na čemu ćete inzistirati, za što ćete se zalagati?

Zagrebački Reformisti su stalno prisutni u medijima sa svojim inicijativama. Imali smo ih toliko da mi ih je teško ovdje pobrojati. Vjerujemo da ima puno prostora za napredak u smislu prometne infrastrukture. Govorili smo i o temama iz kulture. O zbrinjavanju otpada svi govore. Jasno je da ovakav način skupljanja otpada bez razvrstavanja nije održiv. Otpad nije smeće. Nekoliko puta smo izašli u javnost i s našim projektom Zagreba na Savi. O tome smo imali inicijativu i u Hrvatskom saboru. Osobno sam pisao interpelaciju na tu temu koju, nažalost, predsjedavajući nikad nije stavio na saborsku raspravu, iako je prošla raspravu na sjednici Vlade RH. U predizborno vrijeme svi se sjete bolnice u Blatu i vrlo su kreativni oko smišljanja sadržaja tog prostora. Nakon izbora više nitko za tu nesuđenu bolnicu ne pita. Na tom projektu ćemo inzistirati, jer je previše novca naših roditelja u to utrošeno. Nisam siguran može li se uopće, nakon godina propadanja ta bolnica sanirati, ali može sigurno dobiti neku drugu kvalitetnu namjenu. Govorili smo i o prostoru oko Paromlina koji je visokovrijedan, a zasad neadekvatno korišten. Tema ima jako puno. Grad se kontinuirano razvija, sve više ljudi useljava u njega i stalno se pojavljuju novi izazovi pred Gradskom upravom. Sigurno će biti i novih tema koje nam danas nisu u fokusu interesa.

Gradska skupština, vijeća gradskih četvrti/mjesnih odbora – hoćete li izlaziti ili ne, hoćete li imati svoje liste ili ćete s onim koga podržite?

I to je još potpuno otvoreno, ovisno o razgovorima s potencijalnim koalicijskim partnerima. Sigurno je da ćemo izaći na izbore i za Gradsku skupštinu Grada Zagreba i za Vijeća gradskih četvrti i za Mjesne odbore. Ukoliko dogovorimo predizbornu koaliciju, imat ćemo određen broj kandidata na zajedničkim listama. Alternativno, imat ćemo svoje vlastite liste.