Krajem ovog mjeseca, točnije, 27. travnja, u prostorijama Stranke rada i solidarnosti u Praškoj 5 bit će održana prva prava, velika promocija autobiografske knjige Sandre Petrž “Sandročka zlostavljana”, uz stručno moderiranje pjesnika i novinara Željka Krznarića. Osim o samoj knjizi, riječi će biti i o pošasti koja kao da zadnjih mjeseci i godina uzima maha, zlostavljanju žena, kao i neučinkovitosti institucija u kažnjavanju zlostavljača. O svemu smo razgovarali s autoricom, bivšom zlostavljanom djevojčicom i ženom – Sandrom Petrž.

Ovo je, dakle, Vaša prva prava, velika promocija knjige. Što to za Vas znači?

Moja knjiga je vani od 2015. godine. Prvu promociju isto sam radila sama. Profil me je ispromovirao na “Interliberu” i to je to. Ovo sada 27.4.2017. je prva prava velika promocija kakvu sam sanjala. Nakon nje, mislim da će mi se otvoriti još koja vrata – jedna pa druga, treća. Iz mojih saznanja, knjiga je vrlo čitana i postižem ono što hoću – u inbox mi se javljaju zlostavljane žene, samohrane majke, a ja nisam u poziciji da ih podržim onako kako bi trebalo, ali uvijek sam tu za njih i potičem ih da javno progovore. Hvala im na javljanju.

Zagrebački gradonačelnik Bandić ustupio Vam je prostor za održavanje promocije i, zapravo, podrška Vam je otkako ste ga upoznali?

Što god tko pričao o gospodinu Bandiću, mogu reći ovo – zahvalna sam mu za besplatne udžbenike. On je osoba koja je čula moj govor jer sam imala tu priliku da se nađem 2016. na listi za Sabor stranke BM365 u 2. izbornoj jedinici kao koalicijska partnerica upravo zajedno sa gospodinom Bandićem. On je tada shvatio kakva sam ja “fajterica” i borac za istinu i pravdu. Već je tu pokazao svoju čovječnost i podržao me u ime svih zlostavljanih žena i djece. Podržao me u želji da baš u njegovom prostoru napravimo promociju knjige i podržimo žrtve zlostavljanja. Imam potpuno odriješene ruke te sam apsolutno cijeli program osmislila i organizirala sama – nazvala svakog gosta i napisala hrpu mailova i od svih dobila potvrdan odgovor o dolasku. Ponosna sam na sebe i nadam se da će i ostali shvatiti kakav sam ja kapacitet i koliko sam svestrana. Nadam se i daljnjoj podršci. Beskrajno sam zahvalna.

Knjiga koju ćete predstaviti, “Sandročka zlostavljana”, Vaša je autobiografija?

Da, “Sandročka zlostavljana” je moja autobiografija. Ja sam bivša zlostavljana djevojčica i žena, i javno sam prozvala sve svoje zlostavljače.

Kako je biti žena, biti zlostavljana žena, boriti se sa zlostavljačem, s institucijama, tražiti pravdu godinama?

Teško je biti žena – djevojčica, djevojka, ako si zlostavljana. Da, jako je teško. Teško je biti samohrana majka u ovom današnjem svijetu bez empatije, bez ikakvih osjećaja, u svijetu gdje vladaju roboti bez srca i duše željni samo materijalnog. Pa što onda takvima znači jedna žena s modricama ili njeno tužno dijete sa strahovima i noćnim morama?! Općenito je teško biti ženskog roda.

Velik dio knjige “posvećen” je pjevaču Danijelu Popoviću, Vašem bivšem suprugu-zlostavljaču?

A što da kažem o Popoviću, a da već nisam rekla? Deset godina borbe po sudovima bez prave kazne. Kažnjeni smo sin i ja, a ne onaj koji bi trebao biti. Deset godina ista priča oko neredovitog plaćanja alimentacije ili uopće neplaćanja. Dvaput je uvjetno osuđen na kaznu zatvora, no onda u zadnji tren plati i onda idemo ispočetka. Trenutno je po treći put podignuta optužnica. Popović 7 godina nije vidio sina i sad kad mu gori pod petama, odlučio je javiti se porukom: „DOŠLO JE VRIJEME ZA RAZGOVOR. TI I JA SAMI”. Dakle, kako da shvatim ovu poruku? Kao prijetnja, kao što? Zar se tako ponaša otac koji 7 godina nije vidio svog sina? Takav nečovjek zaslužuje samo kaznu.

Mislite li da ste negdje pogriješili, da ste negdje putem trebali drugačije postupiti?

Jedino gdje sam pogriješila je to što nakon prvog udarca nisam otišla zauvijek. Zlostavljane žene svojom šutnjom štite zlostavljača, a ne sebe i svoju djecu. Neka malo razmisle. Neka se ohrabre i progovore što prije. Prošla su vremena kad smo zbog sramote i susjeda šutjele. Ta su vremena prošla.

I za kraj, poruka ženama, poruka zlostavljanima?

Za kraj. Ovu promociju radim u čast svim zlostavljanim ženama i djeci. Zahvaljujem se još jednom svom sinu, suprugu, gospodinu Bandiću, vama medijima i prijateljima. Znam da činim nešto veliko, znam da će dvorana biti puna i znam da ću ovim putem pomoći barem još jednoj ženi. Ja putujem u istini i s istinom. To je jedini pravi put.