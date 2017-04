Razgovarali smo sa Sandrom Švaljek, nezavisnom kandidatkinjom za zagrebačku gradonačelnicu iza koje će, čini se, do svibanjskih lokalnih izbora stajati čak četiri stranke. Njihovom podrškom Švaljek će još dublje pokušati zagrabiti u desno biračko tijelo jer to joj je, ne samo šansa da uđe u drugi krug, već da u njemu i pobijedi.

Ankete Vam predviđaju dobar rezultat, čak i pobjedu ukoliko Vi s Milanom Bandićem uđete u drugi krug?

Zadnje ankete su pokazale da imam ozbiljne šanse i za ulazak u drugi krug, a ako u njega uđem i da su moje šanse za pobijediti Milana Bandića ili Anku Mrak Taritaš vrlo velike. Razlika između mene i Milana Bandića bila bi tada 20 postotnih bodova, što govori dovoljno o tome da sam ja ozbiljna alternativa Milanu Bandiću, toliko ozbiljna da pobijeđujem s velikom razlikom.

Vi u drugom krugu možete računati i na podršku tzv. desnih birača, dok Anka Mrak Taritaš ne može, i to je Vaša prednost naspram nje?

Ja bih rekla da svatko tko voli ovaj grad, tko ima istinski dobre namjere prema ovom gradu zna da je gradu potrebna promjena na čelu, a ta promjena ne znači promjenu ideologije već promjenu u upravljanju gradom. Način na koji se sada upravlja gradom je i zastario i u raznim segmentima je za svaku kritiku. Evo, imali smo sjednicu Gradske skupštine koje se u ni jednom suverenom gradu ne bi mogle naći na dnevnom redu najvišeg tijela, parlamenta grada.

Kao na primjer?

Recimo, osnivanje Ureda za demografiju. To je bilo vrlo interesantno i to se proglašavalo velikim dostignućem, međutim, svatko tko je pročitao barem jedan članak o demografiji, a Bogu hvala u Hrvatskoj imamo toliko demografa, dakle, svatko tko je iole upućen u tematiku zna da taj ured ne može učiniti nikakvu veliku razliku. Da bi se bilo što u demografskom smislu promijenilo u Zagrebu, promjene se ne mogu napraviti brzo i to treba napraviti na sasvim drugačiji način nego se to radi u Zagrebu. Mjere kao što su one koje gradonačelnik nameće i provodi zadnjih godinu i nešto dana ne mogu napraviti ništa. Evo, sad sam imala priliku razgovarati s osobom koja dugo radi u Njemačkoj i koja kaže da je jedina razlika između rada u Njemačkoj i u Hrvatskoj u tome što se tamo rad cijeni. Tamo te uvažavaju, daju ti mogućnost promaknuća, a ovdje ti se traži i najmanji razlog da te se diskreditira i da te se makne iz utakmice. Prema tome, sve dok imamo takav sustav na svim razinama, a imamo ga svakako i u Zagrebu, ni jedna demografska mjera neće imati učinka, a ljudi će i dalje odlaziti iz Hrvatske jer ovdje nemaju perspektivu. Oni koji su dobri radnici, svoju će sreću i dalje tražiti negdje izvan Zagreba i Hrvatske.

Kako pridobiti glasače, Zagrepčane, na svoju stranu i kako ih uopće motivirati da izađu na birališta?

Mislim da će osnovni poticaj biti što se pojavila prava, istinska alternativa Milanu Bandiću. Dakle, ja sam netko tko nije došao uhljebiti svoje ljude, uhljebiti klijentelu, dati posao svojim stranačkim partnerima. Doista želim iskreno raditi za ovaj grad i napraviti ono što su suvremeni gradovi već odavno napravili.

No mnogi Vam prigovaraju da niste nezavisni obzirom da iza vas čvrsto stoje HSLS i Darinko Kosor?

Itekako sam nezavisna kandidatkinja. Dakle, ja imam podršku tri, odnosno, četiri stranke.

Koje to sve?

Kad bude sve službeno, onda ću moći govoriti o tome. Te četiri stranke dale su meni podršku bez ikakve trgovine. O podjeli izvršnih funkcija nije bilo riječi. One mene gledaju kao nezavisnu kandidatkinju, i neće ni na najmanji mogući način okaljati tu moju nezavisnost. Politička podrška ne znači dogovor, ne znači podjelu plijena, fotelja, to je politička podrška meni kao osobi i mom programu.

Izlaznost na lokalne izbore uvijek je manja nego na parlamentarne, kako glasače potaknuti da izađu na birališta i može li manji izlazak ići na ruku aktualnom gradonačelniku?

Upravo ta relativno slaba izlaznost je pomagala Milanu Bandiću, ali ja se nadam da će izlaznost biti veća jer se pojavila alternativa. Mnogi su i govorili das ne izlaze na izbore jer su mislili da ne mogu promijeniti ništa. No izlaznost na lokalne izbore tradicionalno je niža nego na parlamentarnim izborima. Tu su mogući neki pomaci, ali vjerojatno ne spektakularni.

Lokalni izbori su komunalni izbori, rekli ste nedavno. No ne bježite ni od ideoloških tema?

Na žalost, vrlo često se i kroz medije nameću ideološka pitanja, kao da su ona presudna za ove izbore. Ne, ona su puno presudnija na nacionalnim, parlamentarnim izborima, nego na lokalnim. Ali kad već dobijem takva pitanja, ja na njih mogu odgovoriti. Ja mislim da su puno previše izmistificirane te ideološke teme i da većina nas ima o tome slično mišljenje i da možemo postići konsenzus. Možda je medijski atraktivno stati na neki ekstrem i pokušati na njemu dobiti simpatije jednog manjeg broja birača. Ja se ne bih željela služiti time. Ja želim poručiti da Zagreb može biti vođen na sasvim drugačiji način, da se u Zagrebu mogu riješiti problemi poput vrtića, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom i to je moj program.

Što s Trgom maršala Tita?

To su me mnogo puta pitali, i Vi ste me pitali. Tu se moje mišljenje neće promijeniti – jedini izbor je referendum na kojem će građani odlučiti i taj stav treba prihvatiti.

A kako biste Vi glasali na tom referendumu?

Ja sam građanin kao i svaki drugi. Građani glasaju tajno i ostajem pri tome da moj stav treba ostati nepoznat za građane, ne treba ih opterećivati.

Skupština, ostajete pri stavu da s Bandićem nećete koalirati, a da ste za druge otvoreni?

Ja sam dala ostavku kao zamjenica Milana Bandića što znači da s njim ne mogu surađivati, a niti koalirati. Naše viđenje upravljanja gradom se vidno razlikuje, naši svjetonazori i sustavi vrijednosti se razlikuju i nikakvih koalicija tu ne može biti. Čvrsto sam uvjerena u svoju pobjedu, kada moja lista osvoji solidan broj mandata, kako mi daju ankete, tada postoji veliki prostor za suradnju s ostalima.

S koalicijom HNS-SDP?

Ne bih se htjela izjašnjavati u ovom trenutku. Kada se ta stvar raspetlja do kraja, onda ćemo razgovarati o suradnji.

Liste za Skupštinu, vijeća gradskih četvrti, mjesne odbore – radite li ih, jesu možda gotove?

One su trenutno u izradi, bit će podnesene u zakonskom roku.

Imena za Skupštinu?

Poznato je već da imam kandidate za zamjenike, a oni će biti i na skupštinskoj listi, to su Tihomir Milovac i Vladimir Ferdelji. Na listi će biti i Jozo Milićević, Marko Torijanac, dakle, članovi mog stručnog tima. Sve ostalo će biti uskoro poznato.

Darinko Kosor, hoće li on biti na listi?

Bit će uskoro poznato.

Komentar na protukandidate? Anka Mrak Taritaš i afera s kvadratima u Gunji, to je prošlo nezapaženo?

Takvim pitanjima se trebaju baviti nadležne institucije, ja se nadam da će se i tim pitanjem baviti nadležne institucije. Ali ovdje imamo lokalne izbore u kojima treba pobijediti najbolji. Ta razliku od ostalih, ja sam vodila grad, u razdoblju koje je bilo dosta specifično. Gradonačelnik i 19 visokopozicioniranih osoba završilo je u istražnom zatvoru. To nipošto nije bila jedna redovna situacija, u njoj sam ja grad vodila dobro. Prema tome, građani se toga još sigurno dobro sjećaju i mogu vrednovati to moje iskustvo vođenja grada. Osim toga, ja za razliku od ostalih nisam niti sudjelovala na parlamentarnim izborima, niti imala ambicije biti u Saboru ili na nekoj drugoj funkciji. Ja sam se isključivo posvetila lokalnim izborima i moj cilj je voditi Zagreb, voditi ga dobro kao što mislim da ga se može dobro voditi.

Neki Vam to baš prigovaraju – da ste bili najbliža suradnica Milana Bandića, a sad ste mu žestoka protivnica?

Već sam rekla, moja prednost jest u tome što sam Gradsku upravu i Zagrebački holding upoznala iznutra, znam koji su potencijali dobrog vođenja grada. Činjenica jest da sam bila u timu Milana Bandića, nisam ga prije znala. On je meni pristupio, kako je govorio, tražio je ljude s imenom i prezimenom, ljude s dobrim profesionalnim ugledom, s referencama, dakle, ja sam povjerovala da je to istina i došla sam na poziciju zamjenice da, između ostalog, ostvarim i on projekte koji su važni u gradu. Tako sam primjerice pokrenula projekt revitalizacije i energetske obnove zgrada. Taj projekt je bio prihvaćen na sjednici Gradske skupštine u 3 mjesecu 2015. godine, da bi čučao negdje u ladici, da bi ga se Bandić sjetio sada, mjesec dana prije izbora. I čak ga nije ni preuzeo u cjelosti već ga je modificirao na sebi svojstven način, i ja sam uvjerena da projekt kako je sada zamišljen, ne može dati rezultata. Nije zamišljen dobro, nije zamišljen cjelovito, troši izuzetno velika sredstva Proračuna kojih tamo jednostavno nema. Za ta sredstva trebali su se naći alternativni izvori, sve to je bilo pripremljeno u projektu koji sam ja pripremila, no on već dvije godine, kao što sam rekla, čuči negdje u ladici.

Zadnje pitanje, poruka Zagrepčanima, biračima?

Želim im poručiti da Zagreb nije osuđen na sadašnji način vladanja Zagrebom, nije osuđen na samovolju gradonačelnika. zagreb se može razvijati jednako kao i svi drugi europski gradovi, kao europske metropole. U Zagrebu možemo imati riješeno pitanje otpada i vodoopskrbe, možemo imati kanalizaciju u svim dijelovima grada, možemo imati dovoljno mjesta u vrtićima i školama, uređene fasade, promet koji dobro funkcionira. Zagrepčani nisu osuđeni taboriti u 19 stoljeću.