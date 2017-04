Da se gradom može kretati i biciklom, da je to ekološki puno prihvatljivije od automobila, ali i zdravije, povodom današnjeg Svjetskog dana zdravlja, biciklom je do Cvjetnog trga došla nezavisna kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Sandra Švaljek sa članovima svog tima, a na štandu je, zajedno s brojnim građanima, provjerila i krvni tlak.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja, rekla je Sandra Švaljek, je depresija pa su se odlučili protiv nje boriti, ali i promovirati zdrav život te Zagrepčanima pokazati da u metropoli svatko ima priliku i mogućnost baviti se sportom, rekreacijom ili barem zdravije živjeti.

Naravno, morali smo pitati Švaljek i za ideološke teme o kojima do sada nije puno govorila, no u emisiji Tihomira Dujmovića itekako ih se dohvatila. Rekla je, naime, da bi pod njenom vlašću Zagreb dobio Trg žrtava komunizma, pokrenula bi pitanje preimenovanja Trga maršala Tita, te bi pomogla u istraživanju brojnih masovnih grobnica diljem Zagreba.

– Lokalni izbori su komunalni izbori, to su prije svega izbori za osobu koja će najbolje moći riješiti probleme građana. Gradonačelnici su danas gradski menadžeri, nisu glavni gradski ideolozi. Zato mislim da su ideološka pitanja ipak od drugorazrednog značenja u odnosu na vodoopskrbu, kanalizaciju, dječje vrtiće, škole. Prije svega, tome treba posvetiti pažnju, gospodarenje otpadom na vrlo je niskim granama. Ideološka pitanja, naravno, o njima možemo razgovarati, ali prednost dati konkretnim, životnim pitanjima – rekla je Sandra Švaljek te dodala kako će po pitanju Trga maršala Tita, ukoliko postane gradonačelnicom, raspisati referendum pa da građani odluče žele li i dalje Tita u centru grada ili će se trgu vratiti staro ime – Kazališni trg.

Na kraju, komentirala je i ankete koje joj, uz HNS-ovu i SDP-ovu kandidatkinju Anku Mrak Taritaš daju najviše šansi za ulazak u drugi krug s aktualnim gradonačelnikom Milanom Bandićem, ali i predviđanja nekih analitičara, poput Davora Gjenera, koji tvrde da jedino ona Bandića može i pobijediti u drugom krugu s obzirom da, za razliku od HNS-ove kandidatkinje, ona može računati i na potporu dijela desnog biračkog tijela.

– Da, to su pokazale ankete, ali je i prilično logičan zaključak jer upravo ja kao nezavisna kandidatkinja mogu okupiti Zagrepčane koji priželjkuju promjene, i to Zagrepčane neovisno o njihovom svjetonazoru. A doista je velik broj ljudi koji žele da se konačno Zagrebom počne upravljati na jedan moderan način, ja to mogu obećati i garantirati da će biti tako – zaključila je Sandra Švaljek.

Što se tiče koaliranja u Gradskoj skupštini, rekla je kako njena lista ima izuzetno veliki koalicijski potencijal pa joj ne bi trebalo biti problem oformiti većinu, naravno, ukoliko pobijedi na svibanjskim lokalnim izborima.