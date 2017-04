Kriza u Agrokoru počinje se osjećati i u zagrebačkom javnom prijevozu. Zagrebački holding, naime, obustavio je dostavu svih voznih karata Tisku tako da će se one na njegovim kioscima moći kupovati – do isteka zaliha. Nakon toga, putnicima ostaju preostala mjesta na kojima su karte i do sada mogli kupovati – ostali kiosci, ZET-ove prodavaonice i ZET-ova prometala.

Prema informacijama Zagrebačkog holdinga odnosno ZET-a, distribucija voznih karata Tisku obustavljena je jučer (u ponedjeljak) tako da će se karte na tim kioscima moći kupovati dok ih bude bilo, do isteka zaliha, dok vrijednosne karte tamo više nije moguće puniti.

– Korisnici javnog gradskog prijevoza pojedinačne vozne karte mogu kupiti na prodajnim mjestima ZET-a (Savski most, Sesvete, Borongaj, Dubec, Zaprešić, Velika Gorica, Zapruđe, Črnomerec, Importane pothodnik, Dubrava, Petrićeva, Vukovarska i Ljubljanica), u Hrvatskoj pošti, na kioscima iNovina, kod vozača te u privatnim kioscima koji su u ugovornoj obvezi sa Zagrebačkim holdingom, podružnicom ZET. Na prodajnim mjestima ZET-a i iNovina, također će biti, kao i do sada, moguće puniti i vrijednosne karte. Na Tiskovim kioscima do daljnjega će biti moguće kupiti preostale pojedinačne karte – stoji u priopćenju Zagrebačkog holdinga.

Iako, dakle, postoje brojna mjesta na kojima se karte mogu kupovati bez problema, činjenica je da Tisak ima daleko najviše prodajnih mjesta u Zagrebu i da se njihovi kiosci najčešće i nalaze u blizini tramvajskih i autobusnih stajališta.

Uvode se kartomati

Potencijalni problem trebao bi biti riješen postavljanjem takozvanih kartomata na stajališta, o čemu se u Holdingu na veliko razmišlja. Osim što bi se na taj način znatno olakšala kupovina karata, smanjili bi se i troškovi. Holding, naime, Tisku, iNovinama i drugim ovlaštenim prodavateljima ZET-ovih karata plaća proviziju za svaku prodanu kartu. S kartomatima to više ne bi bio slučaj.