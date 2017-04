Sutra (u srijedu) na rasporedu je posljednja sjednica Gradske skupštine u ovom sazivu. Pedesetak točaka, od kojih neke za aktualnog gradonačelnika Milana Bandića vrlo važne, a za oporbu sporne i predizborne, poput zakupa prostora za potrebe Dječjeg vrtića Jarun, osnivanja Gradskog ureda za demografiju ili, pak, zaštite fasada od vandalskih grafita. O svemu tome razgovarali smo s najaktivnijim gradskim zastupnikom, HNS-ovim Tomislavom Stojakom.

Pred nama je zadnja, raspuštajuća, sjednica Gradske skupštine. Kako gledate na protekle četiri godine ovog saziva?

Bio je to jedan vrlo zanimljiv mandat, dakle, svašta se u njemu dešavalo – od uhićenja gradonačelnika do dvije njegove zamjenice koje su umjesto njega vršile tu dužnost pa onda dva predsjednika Skupštine. Dakle, mijenjali smo u zadnjoj godini mandata i predsjednika Skupštine, mijenjala se i skupštinska većina tako da je to bio jedan zanimljiv mandat u kojem se svašta događalo. Mislim da smo radili relativno dobro, ali na žalost, u ovom našem mandatu neki ključni i strateški dokumenti nisu se našli na dnevnom redu.

Kao na primjer?

Kao cjeloviti GUP koji zapravo određuje nekakav razvoj Grada Zagreba, kao ni jedna od razvojnih strategija, kao što je Strategija prometnog razvitka Zagreba. Dakle, to je nešto što u se u ovom mandatu Skupštine trebalo donijeti, ali nije. Sve u svemu, jedan zanimljiv mandat, vrlo buran. Da je moglo bolje, je, moglo je, ali za to je odgovorna skupštinska većina, a u skupštinskoj većini je od početka do kraja bila Lista Milana Bandića što znači da je za sve te stvari odgovoran on.

A Vama, kako vi osobno gledate na ovaj saziv, na Vaš rad u Skupštini?

Meni osobno je bio izuzetno pozitivan mandat, ja sam sa svoje strane kao gradski zastupnik učinio sve što sam mogao da građanima pomognem, da pokušam predstaviti mandat zastupnika kao nešto što je njima isključivo na usluzi, i tako sam cijelo vrijeme i radio. Dakle, ja sam osobno vrlo zadovoljan učinjenim u svom mandatu, sa desetinama i desetinama malih komunalnih akcija i pomoći sugrađanima i suradnjom sa njima. I eto, nadam se da su i oni zadovoljni mojim radom, time kako sam ja iskoristio mandat koji su mi dali.

Sutra je na rasporedu ta zadnja sjednica, što biste izdvojili od prijedloga?

Jedna točka karakterizira način rada ove Gradske uprave, a to je zakup prostora za Dječji vrtić Jarun. Dakle, ponovno imamo najam prostora na 10 godina, ponovno veliki novci – 21 milijun kuna za 10 godina, umjesto da smo davno napravili naš vlastiti dječji vrtić. I zanimljivo je da se zakupljuje opet od iste firme od koje smo niti prije mjesec dana zakupili poslovni prostor za potrebe osnovne škole, i to na istom mjestu, na istom kućnom broju. To, znači, pokazuje kako je ova Gradska uprava radila, osim što je brinula o interesima građana, mislim da je jako puno pažnje posvećivala i interesima nekih svojih interesnih grupacija.

Ured za demografiju, komentar?

Ured za demografiju osniva se sada na posljednjoj sjednici Gradske skupštine u ovom mandatu zbog čega ne može imati legitimnog pročelnika jer ga nitko više ne može imenovati i izabrati dok se ne konstituira nova Skupština i nova Gradska uprava, bez obzira tko bio gradonačelnik. Dakle, zašto taj isti Ured za demografiju, ako je toliko potreban kako se navodi, zašto ga gradonačelnik nije osnovao u 8. ili 9. mjesecu prošle godine, kada je donosio sve one tzv. demografske mjere, poput naknada za roditelje-odgajatelje. Tada nije bilo ni riječi o Uredu za demografiju, a sada je on jako, jako važan, presudan za funkcioniranje, a od prekosutra mi više ne funkcioniramo jer nas Vlada raspušta i raspisuje lokalne izbore. To samo pokazuje još jedno podcjenjivanje zdravog razuma, kako nas zastupnika, tako i građana Zagreba.

Na sjednici će se naći i izvješće Zagrebačkog holdinga za prošlu godinu?

Iako Bandić i njegovi suradnici poslovanje Holdinga u protekloj godini prikazuju dobrim, tu je puno stvari koje baš i nisu takve. Sjetimo se samo što se sve proteklih godina s Holdingom radilo, koliko je tu bilo lutanja, nije se provela nikakva reorganizacija Holdinga. To sve treba staviti u jedan kontekst. Ne možemo izdvojeno gledati poslovanje Holdinga u jednoj godini, kad od 2013., od početka ovog mandata, traju lutanja što uopće s Holdingom napraviti, i onda ako vi 2014. i 2015. izdvajate pojedine podružnice, pa onda krajem 2015. sve to poništavate i vraćate ih u jedno tijelo, onda o čemu mi govorimo?! O nekakvoj politici koja zna što radi? Ja mislim da ne!

Zaštita fasada od vandalskih grafita, što o tom prijedlogu mislite, dosta kritika je i po tom pitanju već bilo?

Čitava ta odluka o fasadama, sve je to OK, grad trebamo urediti. No pitanje je – na koji način. Zašto se to nije radilo s kvalitetnijim prijedlozima?! To oko postavljanja tih kamera na fasade samo govori o tome da onaj tko je pripremao odluku baš i ne razumije koji su tu sve problemi mogući, od zaštite podataka, tko će uopće imati pristup svemu tome. To je nešto što nije cjelovito dobro riješeno, što je samo krpanje da bi gradonačelnik mogao ljudima reći – evo, ja vam osim fasada dajem i zaštitni sloj, zaštitu od grafita, dajem vam na poklon i kamere. To je predizborna mjera, to je trebalo puno cjelovitije i sustavnije riješiti.

I zadnje pitanje, nevezano uz predstojeću sjednicu – što mislite o uređenju Savskog mosta?

Ja sam kao zastupnik prije više od godinu dana i na Skupštini postavio zastupničko pitanje o uređenju Savskog mosta, i to ne samo mosta nego cijelog onog dijela oko mosta. Tada sam podsjetio i da smo 2014. kao Gradska skupština prihvatili zaključkom donaciju jedne građevinske tvrtke u iznosu od 3 milijuna kuna za radove, za obnovu Savskog mosta. To je na žalost propalo jer Gradska uprava u dvije godine nije napravila ništa na obnovi Savskog mosta. Ovo što se sada napravilo je sramota za gradonačelnika i Gradsku upravu jer ako oni misle da je ovo što su oni napravili obnova Savskog mosta, onda to zbilja graniči sa zdravim razumom. To je nešto što govori da se oni samo i isključivo igraju s nama i bacaju naše novce da bi povukli jedan sloj asfalta i rekli – evo, mi smo vam sada popravili most. Savski most i cijelo ono područje oko njega zaslužuje jednu cjelovito uređenje, da to bude jedan dio grada u kojem će se moći uživati, ali očito da u ovoj Upravi nije bilo ni znanja ni mogućnosti da se to napravi. Gradonačelnik je tada, odgovarajući na moje pitanje, rekao da je on isključivi krivac što taj novac nisu iskoristili, da nije bilo vremena. Ja bih ga na to podsjetio i zamolio da ode na taj Savski most kakav sada je i ispriča se građanima što ga u 4 godine nije ni pipnuo jer ovo što su sada napravili, to se ne može zvati obnovom.