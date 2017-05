Za točno tjedan dana, iduću nedjelju, na rasporedu je drugi krug lokalnih izbora. U posljednjem su zagrebačkom krugu ostali aktualni gradonačelnik Milan Bandić i kandidatkinja HNS-a, SDP-a i partnerskih im stranaka, Anka Mrak Taritaš. Ankete im daju podjednake šanse za pobjedu, uz blagu prevagu na strani Bandića, s čime se slažu i brojni stručnjaci, tvrdeći da će o konačnom rezultatu izbora 4. lipnja odlučivati nijanse. Razgovarali smo s dvije dame i dva gospodina, Ankicom Mamić i Anitom Malenicom te Krešimirom Macanom i Perom Kovačevićem.

U prvom krugu, podsjetimo, najviše glasova za gradonačelnika dobio je Milan Bandić. Prema privremenim rezultatima DIP-a, Bandić je dobio 30,87 posto glasova, a Anka Mrak Taritaš 24,48 posto.

Iako je i sada Bandić bio najuspješniji, lošiji je to njegov rezultat nego na izborima 2013. godine. Tada je osvojio 47,30 posto glasova, naspram tadašnjeg glavnog izazivača, SDP-ovog Rajka Ostojića, koji je osvojio 22,71 posto.

Je li tome razlog želja Zagrepčana za promjenama i zasićenje Bandićem i njegovom politikom ili jednostavno veći broj kvalitetnih kandidata i raznovrsnija njihova ponuda na ovim izborima, teško je reći. Moguće i da je oboje.

Na izborima 2013., podsjetimo, Bandićev glavni protukandidat bio je, rekli smo, SDP-ov Rajko Ostojić. No on je u utrku ušao kasnije, (samo)voljom Zorana Milanovića koji Davora Bernardića, protivno volji brojnih zagrebačkih SDP-ovaca, zamijenio tadašnjim ministrom zdravlja. U utrci je sudjelovala i ne previše poznata HDZ-ovka Margareta Mađerić, kao i nezavisni Vladimir Ferdelji iza kojega su stajali HSLS i HSS. Bilo je tu još kandidata – u to vrijeme sveprisutni laburist Branko Vukšić, nekadašnja čelnica Gradske skupštine Tatjana Holjevac, bivši HDZ-ovac Ante Zvonimir Golem te Siniša Šukunda, tadašnji čelnik zagrebačkog HSP-a.

Na ovim izborima Bandićeva glavna protukandidatkinja, HNS-ova Anka Mrak Taritaš, uspjela se nametnuti kao simbol promjena u Zagrebu. Iza nje je stao i SDP, kao i neke druge manje stranke. Bila je tu i Sandra Švaljek iza koje je stao HSLS. I ona je imala velike šanse ući u drugi krug, a tamo Bandića i pobijediti. Pojavila se tu i Bruna Esih, ikona desnice, kako je neki nazivaju, koja je ostvarila solidan rezultat – u utrci za gradonačelnika ostvarila je četvrti rezultat, a s 5 zastupnika njena lista ušla je i u Gradsku skupštinu, unatoč tome što su gotovo svi analitičari govorili da desnica u Zagrebu slabo (gotovo nikako) ne prolazi. HDZ je u utrku gurnuo Dragu Prgometa, a natjecali su se tu i Mostov Marko Sladoljev, Ivan Lovrinović u okviru koalicije Živog zida i Promijenimo Hrvatsku te kandidat druge lijeve opcije (uz onu okupljenu oko Mrak Taritaš) – Tomislav Tomašević, iza kojega su stajale inicijativa Zagreb je naš, Za Grad, Nova ljevica, OraH i Radnička fronta. Iako on sam na izborima za gradonačelnika nije ostvario zapaženiji rezultat, njegova lista također je ušla u Gradsku skupštinu, što je itekako dobar izborni rezultat.

Iako je, pokazalo se to mnogo puta, Bandića u Zagrebu teško pobijediti, Zagrepčani su na ovim izborima, složit će se mnogi, prvi puta imali cijelu lepezu dobrih kandidata. Možda ne dovoljno dobrih da aktualni gradonačelnik postane bivšim gradonačelnikom, ali dovoljno dobrih da postotak onih koji glasaju za njega – bude manji.

U drugom krugu, dakle, ankete, iako na strani Bandića, Anki Mrak Taritaš daju podjednak rezultat. Konačni ishod izbora, tvrde sugovornici portala Dalje, ovisit će o dvije stvari – posljednjim potezima posljednjih dana kampanje, i izlaznosti na izbore iduću nedjelju.

– Vjerujem da će pobjednika odrediti nijanse, pa je nezahvalno prognozirati. Anka Mrak Taritaš ima priliku ako uspije stvoriti referendumsku atmosferu protiv Bandica – da je trenutak za promjene. S druge strane, ako kampanja ostane umrtvljena kao do danas, rastu šanse Bandiću – smatra PR stručnjak Krešimir Macan te dodaje da su promjene uvijek dobre.

– Uvijek su vam dobre promjene, naročito nakon dugih mandata. Nisu očevi moderne Amerike bez razloga ograničili mandat predsjednika na dva uzastopna mandata. Tada možete dati maksimum i onemogućujete okoštavanje interesnih veza. S druge strane, ako su birači zadovoljni funkcioniranjem grada u kojem žive, dat će podršku dugovječnom gradonačelniku jer ne postoji dovoljno dobra alternativa. U Zagrebu ovaj put imamo i jedno i drugo – i aktualnog gradonačelnika koji uživa dobru potporu nakon godina mandata, iako nešto nižu nego ranije, te dobru izazivačicu, tako da birači prvi put nakon niza godina baš svakim svojim glasom mogu odlučiti. Pogledajte Rijeku – tamo izgleda da tako jakog izazivača nema, a isti broj godina su i Bandić i Obersnel na vlasti. Srećom, ovaj put nisu bitne stranke, moć je uistinu u rukama birača – dodaje Macan te nastavlja…

– Bandić, prije svega, radi svaki dan svojeg mandata i tako već godinama. I htjeli mi to priznati ili ne, na razini običnog birača on uspješno rješava dnevne probleme – djeca su u jeftinim vrtićima, knjige su besplatne, parkovi su sređeni, snijeg se ‘pojede’ i ne padamo po ledu, vozimo se u pola cijene i tako redom. Najboljeg komunalca u državi na tom polju ne možete dobiti. Jako je teško objasniti da u stvari sve to preskupo plaćamo i za to trebate raditi mjesecima prije izbora. S druge strane, Bandić ima cijelu vojsku profesionalaca koji su godinama uz njega i znaju svoju posao, tako da on kampanji pristupa vrlo profesionalno – i ovaj put ju je umrtvio, izbjegao sučeljavanja i u drugom krugu pa imamo dojam da kampanje nema. I za kraj ne zaboravite da on ima svoje vjerne kvartove i bazene glasova poput Kozari Boka, kojeg je kroz godine uredio i učinio modernim dijelom Zagreba. Ima i HDZ za tihog partnera koji ga nije srušio na proračunu i vjerojatno će opet s njima u partnerstvo. Interesi su vječni, ne zaboravite. A Bandić s njima lukavo trguje – zaključuje Krešimir Macan.

Pravnik dobro upoznat sa političkom situacijom u Zagrebu, i sam sudionik lokalnih zagrebačkih izbora na razini gradskih četvrti, odnosno, mjesnih odbora – Pero Kovačević, prednost daje Milanu Bandiću, no tvrdi da ona naspram Mrak Taritaš neće biti veća od 5 posto.

– Objektivno, Milan Bandić će pobijediti u drugom krugu. Razlika neće biti velika, bit će negdje 4-5 posto, ovisno o tome koliko birača izađe na izbore, s obzirom da će izlaznost biti manja nego u prvom krugu. Znači, ako ih izađe više, njegova pobjeda će biti uvjerljivija, ali teško da će ih izaći više. Dakle, pobijeđuje Bandić, što je jasno prema svim pokazateljima, ali ta razlika neće biti velika – smatra Pero Kovačević te pojašnjava i zašto je Bandić bolja opcija od HNS-ove kandidatkinje…

– Od te dvije loše varijante, bolja opcija je da ostane Bandić jer znamo na koji način on funkcionira, kako i na koji način ga se može prisiliti da obećanja koja da i izvrši. To najbolje znamo mi na Vrbiku i na Trnju, da manje-više on ispuni svoja obećanja, ali treba vremena i treba ga se stiskati da napravi ono što obeća. Nama je to povoljnija varijanta. Ne znam što bi značilo da HNS dođe na čelo Zagreba s obzirom na sve afere koje se sada otkrivaju i koje su otkrivene, ne bi to bilo dobro za Zagrepčane jer bi došlo do promjene u smislu novih podobnika koji bi se uvaljivali na ovaj ili onaj način. Bandićeva usta su više-manje nahranjena i vjerojatno namjerava završiti svoj mandat u Zagrebu tako da ostane u koliko-toliko dobrom sjećanju – zaključuje Pero Kovačević.

Da će izbore dobiti Bandić smatra i stručnjakinja za komunikaciju Ankica Mamić. Za pobjedu Milana Bandića 4. lipnja, odnosno, poraz Anke Mrak Taritaš, odgovornima smatra nekapacitiranost HNS-ove kandidatkinje za privlačenje većeg broja birača, ali i izostanak javne podrške drugih kandidata, prvenstveno Sandre Švaljek, koja se klela u promjene, a sada, ističe naša sugovornica, kao da te promjene ne želi.

– Mislim da će Bandić opet pobijediti. Volju za promjenom nije pokazala ni treća uzdanica izbora Sandra Švaljek, Dakle, ni ona nije imala hrabrosti pozvati svoje birače da podupru promjenu u Zagrebu i da glasaju za Anku Mrak Taritaš. Iako je i sama zazivala te promjene, od njih je naprasno odustala kada ona nije bila ta promjena. To je indikativnom jer mi nismo u prvom krugu vidjeli nikakav ozbiljan napad na Bandića. Njih dvije, Anka Mrak Taritaš i Sandra Švaljek su se uglavnom bavile jdna drugom, a Anka Mrak Taritaš se sada bavi svojim problemima oko Gunje, Osijeka i POS-ovog zemljišta jer očito je da tu postoje neke točke koje su sporne, i ja volim uvijek reći, ako se bira između dva loša, onda uvijek pobjeđuje gori – pojašnjava Ankica Mamić te dodaje da je Anka Mrak Taritaš zakazala i u kampanji, za razliku od Bandića, koji je tradicionalno koristio sva raspoloživa (gradska) sredstva ne bi li se pokazao narodu.

– Mi ove dane od njene kampanje nismo vidjeli ništa. S druge strane, Bandić po svom starom običaju koristi javni novac za kampanju, organizira koncerte, objavljuje događaje za koje samo on zna čemu služe i koja im je svrha, ali kažem, to za njega niti je iznenađujuće niti novo, to smo od njega sve već navikli vidjeti, a ovo sve oko gospođe Mrak Taritaš izgleda lošije i ja jednostavno ne vidim njenu kampanju. Ona jednostavno nema kapacitet da privuče ljude, da ih potakne na izlazak na birališta, na referendum, kako ona to kaže – zaključuje Ankica Mamić.

Novinarka Anita Malenica, pak, dodaje i kako Bandić jednostavno ima veći manevarski prostor, u smislu birača kojima se može obratiti i koji potencijalno za njega mogu glasati. To je, smatra, njegova najveća prednost nad Ankom Mrak Taritaš.

– Po mojem mišljenju, Anka Mrak Taritaš je bila nadomak tome da ozbiljno ugrozi Milana Bandića, no čini mi se po ovim izbornim rezultatima i činjenici da Milan Bandić ima širi raspon onih koji će ga podržati – a to su glasači Brune Esih, to su glasači Drage Prgometa, to su glasači desnog biračkog tijela, pa i dio glasača Sandre Švaljek, mislim da će Bandić osvojiti još jedan mandat na čelu Zagreba. Stvar je u tome da se gospođa Mrak Taritaš uspjela nametnuti u ovoj kampanji, uspjela je prestići i Sandru Švaljek, međutim, mislim da je njezin kapacitet u smislu ljudi koji bi je mogli podržati puno manji od onog koji ima Bandić – zaključuje izjavu za Dalje Anita Malenica.

Recimo još na kraju da je drugi krug lokalnih izbora na rasporedu iduću nedjelju, 4. lipnja. Birališta se, kao i u prvom krugu, otvaraju u 7 sati ujutro i otvorena će biti do 19 sati.