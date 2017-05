Nakon što su u emisiji Bujica prije nešto više od mjesec dana objavljeni dokumenti koji ukazuju na potencijalno netransparentno trošenje novca prilikom obnove kuća u Gunji, i to dok je na čelu Ministarstva graditeljstva bila sadašnja HNS-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Anka Mrak Taritaš, u emisiji u ponedjeljak, između ostaloga, objavljena je još jedna potencijalna afera zagrebačke uzdanice Ivana Vrdoljaka, što je dovelo do pravog malog on line rata poznatog TV voditelja Velimira Bujanca i HNS-ove Anke Mrak Taritaš.

– Emisija Bujica se bavila i skupom Burberry torbom Anke Mrak Taritaš vrijednom 11 tisuća kuna koju je otkrio portal Direktno.hr. No, Bujanec je otišao korak dalje i analizirao HNS-ovo priopćenje o torbici. Otkrio je tri laži. Prvu – da nije riječ o modelu iz 2008. godine, već o modelu 2013./2014. Drugu – da je Anka Mrak Taritaš torbicu primila kao poklon kada nije bila minsitrica, a 2013. je ipak bila, i treća: HNS je u priopćenju za javnost ustvrdio da je „rashodovanu torbicu“ Anka Mrak Taritaš poklonila u humanitarne svrhe – siromasima iz bjelovarskog Centra za socijalnu skrb, što ne odgovara istini! Naime, ravnateljica Centra Kristina Novalić u dopisu Bujici koji je emitiran na ekranu tvrdi da bjelovarski Centar za socijalnu skrb nikada nije primio nikakvu donaciju niti od Anke Mrak Taritaš, niti od HNS-a – stoji, između ostaloga, na Facebooku Velimira Bujanca.

Nije trebalo dugo čekati na reakciju HNS-ove zagrebačke gradonačelničke kandidatkinje. Brzo mu je odgovorila, doduše, bez da je pojasnila priču o torbici.

No ni Bujanec nije ostao dužan Anki Mrak Taritaš – kratko joj je, putem svog Facebook profila, odgovorio što misli o cijeloj priči s torbicom.