Slobodnoživuće mačke čest su prizor u gradovima. Ako imaju sreće, o njima skrbe brižni i odgovorni pojedinci ili nekolicina udruga u dogovoru s lokalnim veterinarskim ambulantama, no u pravilu su prepuštene same sebi, osuđene na lutanje i život na ulici, zbog čega često umiru od gladi, bolesti, ljudskog zlostavljanja ili stradavaju u prometu, poručuju iz udruge Prijatelji životinja.

– Potaknuta mnogim slučajevima trovanja, utapanja i drugih vrsta ubijanja neželjenog potomstva životinja, kao i sve većom osviještenošću sugrađana o zakonskoj i etičkoj nužnosti kastracije, udruga Prijatelji životinja, u suradnji s veterinarima, već godinama nudi mogućnost kastracije pasa i mačaka po povoljnijim cijenama ili besplatno. Povodom Međunarodnog dana kastracije uličnih mačaka (27. svibnja), veterinarske ambulante koje su se odazvale pozivu Prijatelja životinja kastrirat će o svojemu trošku po dvije mace s ulice – kažu u udruzi Prijatelji životinja.

Broj veterinarskih ambulanti s kojima Prijatelji životinja surađuju povećava se iz godine u godinu i sve je veći broj gradova u kojima se provode kastracije po povoljnijoj cijeni. Svi koji žele pomoći mačkama u zajedničkom dvorištu ili na ulici, ali i vlastitom udomljenom psu ili mački, mogu ispuniti prijavnicu na web-stranici Prijatelja životinja www.prijatelji-zivotinja.hr. Program povoljnije kastracije provodi se za napuštene mačke i pse te životinje u postupku udomljavanja. Također, Udruga nudi na posudbu opremu za hvatanje i prijevoz mačaka.

Prosječno se u svakom leglu rodi tri do pet mačića pa tako jedna nekastrirana mačka rodi i do 18 mačića godišnje! Ti isti mačići već u dobi od šest mjeseci postaju spolno aktivni i kroz sljedećih sedam godina svijet će ugledati 420 000 mačića! S obzirom na to da većina napuštenih mačaka nikada ne pronađe dom, kastracijom se na human način sprječava njihovo daljnje nekontrolirano razmnožavanje i prenošenje zaraznih bolesti.

Kontrola razmnožavanja životinje je i zakonska obaveza. Ako skrbnik ne želi zbrinuti neželjenu mladunčad, snosi troškove zbrinjavanja, a kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi više od 10 000 kuna.

Prijavnica za kastraciju po povoljnijim cijenama može se ispuniti na: http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=1905.