Nekadašnji zastupnik u Gradskoj skupštini Tomislav Jelić optužio je zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da je 2007. godine malverzacijama zemljištima s Ivicom Todorićem Grad Zagreb oštetio za preko osam milijuna eura.

Grad Zagreb, pojašnjava Tomislav Jelić, nekada je bio vlasnik derutne stare zgrade u Alfirevićevoj ulici na Volovčici. Nekim čudom, što bi, napominje Jelić, DORH isto trebao istražiti, vlasnik te zgrade postaje tvrtka Grokomp, čiji je osnivač Konzum.

Iako se, dakle, radilo o staroj i derutnoj zgradi bez prozora i vrata, okupljalištu beskućnika i narkomana, sudski vještak njenu vrijednost procjenjuje na 2200 eura po kvadratu, što na koncu ispada – za 840 četvornih metara poslovnog prostora i još 727 četvornih metara zemljišta, 1,9 milijuna eura.

U isto vrijeme, isti sudski vještak, građevinsko zemljište kod križanja Vukovarske i Heinzelove od 10766 četvornih metara procjenjuje na 230 eura po kvadratu, što u konačnici ispada oko 2,48 milijuna eura.

I onda slijedi zamjena zemljišta – Ivica Todorić od Grada Zagreba, uz nadoplatu od pola milijuna eura, dobiva vrijedno građevinsko zemljište, i to, napominje Jelić, u vrijeme kada se ono plaćalo suhim zlatom, a Grad Zagreb od “Gazde” dobiva derutnu zgradu i to za spomenutih 2200 eura po kvadratu, dok ona, tvrdi Jelić, nije mogla koštati više od 500-600 eura.

– Zašto je to napravljeno? Zato što je gradonačelnik Bandić trebao zaštitu u tijelima za kazneni progon, a tko ga je mogao bolje štititi od gazde u Kulmerovim dvorima. I zato je to napravljeno, da bi ga se štitilo i za ostale štetne zamjene – rekao je Jelić.

Tvrdi da je na taj način Grad Zagreb oštećen za preko 8 milijuna eura – tim, kako je rekao, zlonamjernim precjenjivanjem nekretnine u vlasništvu Ivice Todorića i podcjenjivanjem zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba.

– Naravno da sam kao odgovoran građanin ovog grada po saznanja podnio kaznenu prijavu, i u nekoliko navrata išao u Gajevu 30 noseći dokumente koji potvrđuju koliko Grad dobije po kvadratu kad raspiše natječaj, a koliko gubi kad ne raspiše natječaj. No ja kad sam dolazio u Gajevu 30, jedna gospođa mi je rekla – „gospodine Jelić, ja se vama divim, ali ništa od toga, ovdje vam je sve K Plus“. Zaključio sam da je to borba protiv vjetrenjača, da se treba boriti kada dođe vrijeme. Eto, nadam se da su se stekli uvjeti da i taj čovjek koji je imao svoj paralelni sustav u državi, da ne kažem svoju državu, dođe pod lice pravde. I ne samo on, nego svi oni iz institucija grada i države koji su doprinijeli ovome da svi nemiorno spavamo zbog Agrokora – zaključio je Jelić.

Tvrdi da je istraga o spomenutom slučaju krenula tek nedavno, iako je, dakle, sve uredno prijavio još davne 2007. godine. Što se do sada čekalo, nitko ne zna, iako se radi o iznosu od 8 milijuna eura, iliti 60 milijuna kuna.

Tomislav Jelić priklonio se Mostu i Marku Sladoljevu

Tomislav Jelić donedavno je bio član Stožera nezavisne kandidatkinje za zagrebačku gradonačelnicu Brune Esih, no razišli su se, kaže, zbog različitog mišljenja oko uloge Tomislava Karamarka u njenoj kampanji. Sada se priključio Mostu i njihovom zagrebačkom kandidatu Marku Sladoljevu.