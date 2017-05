Kako će nam izgledati Skupština nakon 4. lipnja, tek ćemo vidjeti, jer sve ovisi i o tome tko će pobijediti na izborima za gradonačelnika, hoće li to biti aktualni gradonačelnik Milan Bandić ili izazivačica iz redova HNS-a Anka Mrak Taritaš. Tko god pobijedio, činjenica je da će mu biti teže nego do sada okupiti prijeko potrebnu većinu u zagrebačkom parlamentu jer u Skupštinu je ušlo čak šest listi.

Ukoliko aktualni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić osvoji još jedan mandat, za očekivati je nastavak plodonosne njegove suradnje s HDZ-om. Već smo o tome pisali, potreban je Andreju Plenkoviću nacionalno, u Saboru, no s HDZ-om je vezu već krstio i zapošljavanjem u Holdingu, o čemu smo isto pisali na našem portalu, što je rezultiralo povećanjem broja zaposlenih u gradskoj mega-tvrtki za 150 ljudi u posljednjih godinu i pol dana, od čega ima puno upravo članova HDZ-a.

No Bandiću za vladavinu Zagrebom na obje razine neće biti dovoljna niti podrška HDZ-a. Trebat će mu još jedna lista. Pitanje je samo tko bi mu se mogao pridružiti – Sandra Švaljek (ili pojedinci s njene liste) ili možda Bruna Esih.

Iako je, kako je neki nazivaju, ikona desnice i u razgovoru za naš portal krajem ožujka odbacila mogućnost suradnje s Bandićem u Skupštini, sada u to više nije sto posto sigurna. Ne želi, kaže, špekulirati prije drugog kruga izbora, ne želi još pregovarati ni sa kime, no ne želi si ni sva vrata unaprijed zatvoriti.

– Bandić još nije gradonačelnik, čekamo tek drugi krug, tako da je meni to sve jednostavno neozbiljno komentirati i ulaziti uopće u takve rasprave jer se onda pretvaram u političkog komentatora – što bi bilo kad bi bilo. Tek ćemo vidjeti što će biti, a do tada se držimo onoga što sam govorila i do sada, nema tu nikakvih promjena – rekla je za Dalje Bruna Esih te dodala da unaprijed neće sjedati za nikakve pregovaračke stolove.

– Ima vremena, vidjet ćemo kako će stvari stajati, zna se koji su naši stavovi, dakle, sigurno se nećemo prodavati za fotelje i za siću kao što to rade drugi, ali nekakvi razgovori koji bi s ciljem odgovornog vođenja politike ne samo da su mogući nego su i stvar onoga zbog čega smo se kandidirali, i za Skupštinu i za gradonačelnika. Ako želiš sudjelovati u politici, onda se ne možeš ponašati kao Živi zid i ne sjedati ni sa kim – dodala je Esih.

Referirala se i na izjavu gradonačelnika Bandića koji je ponovio svoj stav da bi se pitanje Trga maršala Tita trebalo riješiti referendumom. Bruna Esih smatra da je to prebacivanje odgovornosti na građane te dodaje da su se svi kandidati po tom pitanju mogli izjasniti prije izbora pa bi tako i sami izbori bili referendum o spornom imenu trga.

Zanimljivo, iako na suprotnoj strani političkog spektra od Anke Mrak Taritaš, Bruna Esih je HNS-ovu kandidatkinju za zagrebačku gradonačelnicu pohvalila zbog jasnog i nedvosmislenog njenog stava o imenu Trga maršala Tita, dok za Bandića to ne samo da nije mogla reći već mu je uputila i oštru kritiku.

– Anka Mrak Taritaš je otvoreno rekla da nije za promjenu imena, i ja to cijenim kao mišljenje sa suprotne strane, kao mišljenje ljevice. Kada ona to izgovori, njeni birači to znaju. Dakle, to nije moje mišljenje, ali ja cijenim to što je žena izrazila svoj stav, a ovo kad pokušavaš biti sve i svidjeti se svakome, onda po meni nisi nitko i ništa – kategorična je bila Esih.

A kad smo već kod HNS-ove kandidatkinje, pitali smo Esih da nam kratko komentira današnji poziv Mrak Taritaš biračima Drage Prgometa da glasaju za nju 4. lipnja. Osim birača Drage Prgometa, odnosno, HDZ-a, pozvala je HNS-ova kandidatkinja i birače Tomislava Tomaševića te Sandre Švaljek. One Brune Esih, očekivano, nije.

– Očito je jako dobro upoznata sa stanjem na terenu, i koga može pozvati, a tko bi se na taj poziv oglušio, tako da ja mislim da gospođa Mrak Taritaš uopće nije pogriješila. Ja se sa politikom gospođe Mrak Taritaš ne slažem, ali ovdje nastupa otvorernije od nekih drugih kandidata – zaključila je Bruna Esih.