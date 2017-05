Razgovarali smo s HSLS-ovim Darkom Klasićem, šestim na listi Sandre Švaljek za Gradsku skupštinu. Što očekuje od skorašnjih lokalnih izbora, što će i kako će ako uđe u Skupštinu, a naravno, zanimalo nas je i zašto je jedan od najvrijednijih zastupnika prošlog saziva, HSLS-ov Alen Ostojić, dobio posljednje mjesto na listi.

Komentar na listu Sandre Švaljek za Skupštinu?

Mislim da je lista odraz širokog spektra stručnjaka raznih područja koji bi trebali promijeniti način vođenja grada. Radilo se o tome da se obuhvati što širi spektar ljudi koji bi trebali, zapravo, upravljati gradom.

Vi ste na njoj šesti, što očekujete?

Ja se nadam da ću svojim djelovanjem uspjeti riješiti nagomilane probleme Grada Zagreba, prvenstveno i kroz Odbor za predstavke i pritužbe. Bio sam puno puta i inicijator tih raznih odluka i vidio sam kako taj Odbor funkcionira pa se nadam da ću poboljšati na taj način rješavanje problema građana Zagreba.

Da, bili ste vrlo aktivni. Brojne konferencije ste s raznim temama održavali – od ljekarne na Črnomercu do Velikog potoka i sl.?

Čini mi se da Odbor za predstavke i pritužbe nije dovoljno učinkovit niti uspijeva rješavati aktualne probleme građana, ali mislim da se tu može napraviti više na tom polju.

Ima li nezadovoljnih vašom listom za Skupštinu? Primjerice, jedan od aktivnijih zastupnika prošlog saziva Alen Ostojić posljednji je na njoj – 51.?!

Pet ljudi na listi Sandre Švaljek dolazi iz HSLS-a. Alen Ostojić je bio dva mandata u Skupštini, a mi imamo politiku da se na svim razinama, od mjesnih odbora do Gradske skupštine, ljudi izmjenjuju, da ne bude kad netko sjedne na poziciju da se s nje ne miče. Alen se s time složio i mi računamo da on kroz rad Skupštine i odbora i dalje bude uključen aktivno, a računamo i na njegovo znanje.

Ali kakva poruka se šalje vrijednim i aktivnim članovima stranke?

On je bio najaktivniji član HSLS-a. Vjerojatno ćemo u nekom drugom modusu njemu prepustiti mandat, to nije upitno. No kod nas političari, ako dođu na neku funkciju, onda se ožene s tom funkcijom do kraja života. Pa imamo u Hrvatskom saboru 30-ak posto ljudi koji su 10 i više godina na zastupničkim funkcijama. Ne daje se dosta prostora mladima, da dođu neki novi ljudi koji bi htjeli nešto drugo pokazati.

Miroslav Polovanec sedmi je na listi – bio je, kao i Ostojić, zastupnik u prošlom sazivu, no za razliku od njega, gotovo nezamjetan – nije se javljao, nije govorio, nije postavljao pitanja. Čime je on zaslužio sedmo mjesto na listi?

To je bilo diskutabilno jako oko cijele te priče. Lista je zajednička, nije samo naša, a nije ni od Sandre Švaljek. Na stožeru se o tome raspravljalo gdje će tko biti. I mene je iznenadilo da sam šesti. To uvijek tako bude, nitko nije sretan, ali nitko nije ni turbo-nesretan. Uvijek je problem složiti liste, kako za Skupštinu tako i četvrti i mjesne odbore. Negdje imaš nekoliko aktivnih ljudi pa moraš jednoga ili dvojicu izabrati, a negdje imaš ljude koji nisu ništa radili, a igrom slučaja uđu na jednu od listi.

A tko je listu za Skupštinu sastavljao, čija je bila zadnja – Sandre Švaljek ili Darinka Kosora?

Sandra je glavna, ona je i nositeljica liste.

Švaljek je za svoju gradonačelničku kandidaturu prikupila 8 tisuća potpisa – treća je po tom broju, nakon Bandića i Prgometa, a ispred Anke Mrak Taritaš, Brune Esih i ostalih, komentar?

S obzirom na financijsku situaciju koju smo imali, gdje nam je bio problem postaviti više štandova, rezultat je izrazito odličan. da smo imali više sredstava, a s time i više štandova, bio bi još bolji. Mi smo, na žalost, mogli pokriti svega 5 štandova koje smo imali sedam dana i 10 štandova koje smo imali svega dva dana. No 50 posto potpisa smo prikupili direktno od građana po ulici. Imali smo i dosta podmetanja – primjerice, na Praznik rada Zagrebačke tržnice “zaboravile” su nam isporučiti štand koji smo planirali postaviti kod Maksimira pa smo se morali snalaziti, improvizirati.