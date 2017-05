Razgovarali smo s gospođom Franom Laća, stanovnicom Savice i članicom Inicijative koja se protivi, kako kažu, nasilnom uređenju tamošnjeg parka. Kaže da dežurstva ostaju do daljnjega, dok gradonačelnik Milan Bandić definitivno ne odustane od zamišljenoga. Njegovu subotnju anketu ne priznaju jer smatraju da njen rezultat ne prikazuje stvarnu želju stanovnika tog zagrebačkog kvarta u kojem živi više od 9 tisuća ljudi.

Dežurstva još traju. Do kada ostajete “na barikadama”, do kada ćete se boriti?

Mi planiramo dežurstva držati i dalje, 24 sata dnevno, kao i do sada. Prijavili smo prosvjed do 20. svibnja. Ako se situacija do tada riješi, ako ćemo biti sigurni da se u tom parku neće raditi ništa po Bandićevim planovima, onda ćemo ukinuti ta dežurstva i odjaviti prosvjed. Međutim, obzirom da smo prijavili trajni prosvjed, uvijek netko mora biti ovdje na dežurstvu.

Skupljate i peticiju protiv takvog uređenja parka?

Da, imamo već više od 1200 potpisa, od stanara Savice do građana iz drugih dijelova grada koji su nas došli podržati.

A što je s anketom koju je gradonačelnik Bandić proveo, po njoj ispada da je većina stanovnika Savice za uređenje parka onako kako je on to zamislio?

Kvart ima 9 tisuća ljudi, a njemu je na izbore izašlo 800 ljudi, od toga je 700-tinjak potpisalo za uređenje, a 100-tinjak protiv uređenja. Međutim, ljudi koji su potpisivali za uređenje su mislili da potpisuju općenito za uređenje. Kasnije su dolazili kod nas na štand, nakon što su glasali za uređenje, i potpisivali peticiju protiv uređenja po Bandiću. I mi se isto, u principu, zalažemo za uređenje parka, ali ne po Bandićevom projektu, na način na koji je on zamislio. Njegova anketa zbunjivala je ljude.

Postoji sumnja i da je anketa lažirana, da se ljude nagovaralo da potpišu za uređenje?

Istina. I ne samo to, procurio je i video na kojem se vide njegovi ljudi kako otključavaju haustore u našem kvartu i ubacuju letke kojim se poziva na tu anketu. Koristio se baš svim sredstvima. Da ne kažem da je na prosvjedima viđena i pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje Katarina Milković koja je vikala na sav glas: “Bandiću, vrati bagere”. Pa to nije njezin posao, ona se u takve stvari ne bi smjela petljati, barem ne na takav način.

Problem je, dakle, nasilno uređenje parka. Vi, stanari Savice, niste protiv uređenja parka već protiv uređenja na takav način?

Mi smo za uređenje u suradnji sa stanovnicima kvarta i sa strukom. Da nas se pita za mišljenje, da se otvori diskusija o toj temi. O tome bi trebao odlučiti i Mjesni odbor, kao i Gradska četvrt, a oni sve rade na svoju ruku i na silu. Mislim, kad ti netko u 4 ujutro postavlja ogradu kako bi nas spriječio da čuvamo taj park, onda vidiš da nešto tu nije legalno. Takve stvari se ne rade u 4 ujutro ako se sve radi po propisima.

Mnogi vas, inicijativu, prozivaju da je produžena ruka određenih političkih opcija s obzirom da su se brojni kandidati za gradonačelnika mogli svih ovih dana vidjeti na Savici. Pa i prosvjed ste najavili do prije lokalnih izbora?!

Nismo, mi smo ekipa s kvarta koja se okupila da bi obranila zelenilo u našem kvartu, samo to.