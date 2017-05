Sudionike drugog kruga lokalnih izbora, koji će se održati u nedjelju, 4. lipnja, Državno izborno povjerenstvo podsjeća da donacije za kampanju mogu prikupljati do ponoći 2. lipnja, i to samo na poseban račun za financiranje kampanje, prenosi Hina.

Kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike i župane dužni su provjeriti dopuštenost svake primljene donacije, te voditi evidenciju o primitku i izdavati potvrde za primljene donacije. Svaku nedopuštenu donaciju dužni su odmah prijaviti DIP-u, a primljena sredstva doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku osam dana od dana primljene uplate.

Donacije primljene nakon završetka promidžbe dužni su odmah prijaviti DIP-u, a donatorima vratiti najkasnije u roku osam dana od dana primitka, a ako povrat nije moguć ili je donacija iz nedozvoljenog izvora, dužni su je u istom roku uplatiti u državni proračun.

Povjerenstvo precizira i koliko se u oba izborna kruga može potrošiti na kampanju – ukupan iznos troškova kampanje za sudionike drugog izbornog kruga može se povećati za najviše 20 posto u odnosu na iznos dopušten za prvi krug.

Kandidati za gradonačelnika Zagreba, Milan Bandić i Anka Mrak Taritaš, mogu tako u oba kruga potrošiti po 1,2 milijuna kuna.

Izvješća o donacijama i troškovima kampanje kandidati nadležnom izbornom povjerenstvu moraju dostaviti do subote, 27. svibnja, a javno objaviti do ponoći 29. svibnja. Cjelovit financijski izvještaj o financiranju promidžbe dužni su dostaviti zaključno do 4. srpnja, a objaviti do 19. srpnja u ponoć.