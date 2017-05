Ivan Lovrinović kandidat je Jedine opcije za zagrebačkog gradonačelnika, koalicije iza koje stoje njegova Promijenimo Hrvatsku te Živi zid, Akcija mladih, Udruga Franak i još niz drug pojedinaca i udruga. Zagrebu nudi, kaže, vjetar promjena, s ljudima koji su čvrsti i vjerodostojni, koji imaju znanje i iskustvo i koji će se, zajedno s njime, boriti protiv korupcije i klijentelizma.

Jedan ste od 10 kandidata za zagrebačkog gradonačelnika, što Vi nudite Zagrebu i Zagrepčanima?

Ja na izbore idem ispred koalicije Jedina opcija koju čine Promijenimo Hrvatsku, Živi zid, Akcija mladih, Udruga Franak i još niz udruga i uglednih pojedinaca. Mi želimo donijeti vjetar promjena u Zagreb. Ja bih sada mogao puno govoriti o promjenama i o programu, međutim, ovdje ću navesti samo ključne točke programa oko kojih sam okupio tim. Ovaj grad je žedan i gladan promjena, ovdje se već 16 godina vodi ista politika, imamo jednog čovjeka. Ja kada bih bio jedan mandat, eventualno dva, već bi se ispraznio. Ne znam nikoga tko može imati nove ideje, novu energiju, a da nešto napravi, dakle, jedino caruje populizam. Prvo ću otvoriti sva vrata i prozore u gradu, dobro provjetriti, propuhati, a to znači da ću uvesti reda, odgovornosti i discipline. S druge strane, posvetit ću veliku pažnju ozdravljenju gradskih financija. Zagreb je prezadužen. Kada tome dodamo i Holding čiji je jedini član Skupštine gradonačelnik, onda vidimo da u gradu imamo faraona. I ja ću se bortiti protiv toga, demokratizirati ću upravljanje javnim novcem. Pa zamislite, sa 7 milijardi kuna Proračuna ne možemo dopustiti da građani dobivaju mrvice, moraju živjeti bolje. Sve ću provjeriti, kako se radilo, kako se trošilo.

Imali smo situaciju da je bilo više predstavnika člana Skupštine Holdinga, no to nije dobro funkcioniralo?

U tome jest problem, ni to rješenje nije dobro, a nije ni ovo. Mora se to voditi puno transparentnije. Ja ću uvesti praksu da se ključni ljudi biraju javnim natječajem. naravno da je Grad odgovoran za svoje trgovačko društvo, no ja sam dobro, kao ekonomist, istražio financije Grada i Holdinga – Holding gradu u ovom slučaju služi kao kasica prasica jer je zaduženje Grada limitirano na 20 posto ukupnog prihoda. Već sada je Grad probio tu granicu pa većina projekta ne bi bila moguća da se nije posuđivalo i da ih nije ostvarivao Zagrebački holding, a on ima dugova po kreditima i obveznicima oko 5.5 milijardi kuna. Zato svi govori i prijedlozi mojih konkurenata padaju u vodu jer su Grad i Holding prezaduženi.

Što je još dio mog programa, sagradit ću nekoliko domova umirovljenika. Riješit ću i problem nezaposlenosti mladih. Do sada se u Zagreb dolazilo, a sada se i iz njega odlazi. U centru grada, i šire, postoje mnogi poslovni prostori koji su zapušteni. Nekada niste mogli naći slobodan prostor. Sada je to nepodnošljivo gledati. Ono što ću učiniti, da ću poduzetnicima, obrtnicima, ponuditi te prostore besplatno, samo da plaćaju režije i ono što moraju. Zašto? Zato što su oni i dio turističke ponude.

A otpad, promet, to svi ističu kao ključne probleme koje namjeravaju riještiti?

Smiješno je da kultura odvajanja otpada kreće iz manjih sredina, a ne iz jednog glavnog grada. Mi nemamo kulturu odvajanja otpada, trenutne vlasti nisu bile u stanju osigurati nekoliko kanti da se odvaja otpad. Što više o tome reći. Ako se to može raditi u manjim mjestima, zašto ne bi ovdje. Dakle, prvo je odvajanje otpada, a onda ostalo. Mi smo protiv spalionice, sadašnja gradska vlast na tome inzistira, no mi smo protiv toga. Tempirana bomba je i Jakuševac no postoje tehnologije – ultra visoka temperaturna hidroliza, i takvi pogoni su poznati u svijetu i nisu opasni. Na temelju isparavanja proizvodi se plin, a on se dalje koristi za toplinu ili električnu energiju. Dakle, ne samo da nećemo trošiti nego ćemo i zaraditi.

Vi ste nenadano ušli u utrku za gradonačelnika, trebao je biti Ivan Pernar, kako to da ste Vi odjednom nastupili kao kandidat?

Najprije da kažem, moja strategija je inače ulazak u zadnji čas. Već su svi podijelili postotke, a koalicija Jedina opcija pomrsit će im račune. Jedina opcija na posljednjim je parlamentarnim izborima bila najveće iznenađenje. Mi smo jedan spoj mladosti koju čine Živi zid i Akcija mladih i iskustva koje čine Promijenimo Hrvatsku i Udruga Franak. Dakle, mi imamo vrhunske stručnjake za sva područja. Od prometa pa na dalje – prigratski vlakovi, prometno povezivanja Dubeca i Sesveta, biciklističke staze i sl.

Da se vratimo na Vaše pitanje, Živi zid je najavio kolegu Pernara, a na koncu sam ja kandidat – pa vidite, istraživanja su pokazala ovo što se sada desilo, istraživanja su pokazala da ljudi mene vide kao iskusnog čovjeka, koji je vodio Ekonomski fakultet, kao stručnjaka koji ima iskustvo i znanje, u sinegiji s mladošću, mi smo jedina prava opcija. Mi jedini mislimo ozbiljno. Pa pogledajte ostale kandidate – HDZ ima tri kandidata, Esih, Prgometa i Bandića. Dvije kandidatkinje, Mrak Taritaš i Švaljek iz škole su gradonačelnika Bandića.

Zagreb treba vjetar promjena, s ljudima koji su vjerodostojni i čvrsti, koji imaju znanje i iskustvo, koji će se boriti protiv korupcije i klijentelizma i ovom gradu, našem lijepom Zagrebu, svim građanima, omogućiti perspektivu, da nam djeca ne odlaze u inozemstvo.

Koalicije u Skupštini?

Nećemo ni s kime koalirati. Mi na nacionalnoj razini imamo svoj klub. Ne želimo nikome biti prirepak, zakrpa. Mi imamo svoju politiku, svoj put, svoj program koji nudimo građanima. Bit ćemo iznenađenje na izborima i bez nas se ništa neće moći više raditi u Zagrebu.

Rekli ste, smanjit ćete prirez?

Svi građani Zagreba plaćaju niz godina porez zato što žive u Zagrebu, 18 posto. Ja ću napraviti refinanciranje ogromnih dugova i Grada i Holdinga i samo na uštedama kamata, jer su ovo preskupi krediti, napravit ću ogromne uštede i tako ću smanjiti prirez. Koliko, to ćemo vidjeti. Ali nitko neće u budućnosti plaćati porez samo zato što živi u Zagrebu, dok se s druge strane novac rasipa, i zato ovaj grad treba promjene.