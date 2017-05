Za nekoliko dana na rasporedu su lokalni izbori. Nešto iza 19 sati u nedjelju znat ćemo tko bi iduće četiri godine mogao vladati Zagrebom (ukoliko ne bude prijevremenih zagrebačkih izbora uzrokovanih neprolaskom Proračuna). Prema najnovijoj anketi agencije Ipsos koju je u utorak objavila Nova TV, Milan Bandić trebao bi po peti puta zasjesti na čelo metropole. Prema toj anketi Bandić u drugom krugu, s blagom prednošću, pobjeđuje svoju glavnu protukandidatkinju Anku Mrak Taritaš.

Prema spomenutoj anketi agencije Ipsos, Milan Bandić u prvom krugu osvaja 24,9 posto glasova birača, kandidatkinja HNS-a, SDP-a i ostalih stranaka koalicije Anka Mrak Taritaš osvaja 24,7 posto, a nezavisna kandidatkinja koju podupiru HSLS i HKS Sandra Švaljek 16, 7 posto. Četvrta je nezavisna Bruna Esih s 8,3 posto potpore birača, slijede HDZ-ov Drago Prgomet s 5,8 posto, predstavnik koalicije Promijenimo Hrvatsku i Živog zida Ivan Lovrinović s 4,3 posto, Mostov Marko Sladoljev s 2,9 posto te predstavnik lijeve koalicije predvođene platformom Zagreb je naš Tomislav Tomašević s 1,8 posto.

Zanimljivo, većina kandidata zabilježila je pad potpore birača u odnosu na anketu objavljenu u ožujku. Bolje rezultate sada su ostvarili jedino Milan Bandić i Marko Sladoljev dok Ivan Lovrinović tada nije ni bio gradonačelnički kandidat već Ivan Pernar.

U drugom krugu pobjeđuje Bandić s blagom prednošću nad Ankom Mrak Taritaš?!

U drugi krug, pak, ulaze Milan Bandić i Anka Mrak Taritaš, u kojem aktualni gradonačelnik HNS-ovu izazivačicu pobjeđuje s 44,8 posto naspram 44,3 posto potpore birača, predviđa agencija Ipsos temeljem ankete provedene na uzorku od 1002 punoljetna građana Zagreba.

Da u drugi krug s Bandićem uđe Sandra Švaljek, gotovo je sigurno da bi ona postala novom gradonačelnicom Zagreba. Naime, da se takav scenarij dogodi, osvojila bi 50,7 posto glasova Zagrepčana, naspram 39,9 koliko bi dobio aktualni gradonačelnik Bandić.

Prema anketi agencije Ipsos, najviše mandata u Gradskoj skupštini osvaja koalicija predvođena HNS-om i SDP-om. Slijede HDZ i Bandićeva lista, liste Sandre Švaljek, Živog zida i partnera im, Brune Esih te platforme Zagreb je naš. Ostali, uključujući Most, ne prelaze prag.

Očekivanja kandidata

Razgovarali smo s ključnim kandidatima zagrebačkih izbora koji svi od reda tvrde kako će se prava anketa provesti u nedjelju.

– Promjena je blizu i pobjeda je na dohvat ruke, ali se moramo svi zajedno potruditi i izaći na izbore kako bi stvorili referendumsko ozračje. Zadovoljna sam, ali nisam euforična. Stvorili smo priliku za promjene, a sad je na svima nama da je iskoristimo – rekla je za Dalje HNS-ova i SDP-ova kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Anka Mrak Taritaš.

Sandra Švaljek nije željela ništa komentirati. Sve će, poručili su nam iz njenog stožera, reći večeras na svom završnom skupu. Rječita je zato bila bliska suradnica Milana Bandića i kandidatkinja za njegovu zamnjencu, Jelena Pavičić Vukičević.

– Zadnjih tjedana smo stvarno svjedoci više anketa koje su provele različite televizije i agencije. Rezultati su izrazito različiti, i među medijskimn kućama i među agencijama koje provode anketiranje, tako da ih je jako nezahvalno komentirati. Mi očekujemo dobar izborni rezultat, dapače, izvrstan izborni rezultat. Vjerujemo da smo i kroz ovu kampanju pokazali da smo doista ozbiljni ljudi koji suvereno kroz dugi niz godina razvijaju Grad Zagreb u pozitivnom smjeru, da naši projekti koje smo već i započeli najavljuju daljnji razvoj Zagreba. To su veliki razvojni projekti, od fasada do tračničkog povezivanja centra grada i Zračne luke – rekla je za Dalje kandidatkinja za Bandićevu zamjenicu Jelena Pavičić Vukičević.

Što se izbora za Gradsku skupštinu tiče, nada se Jelena Pavičić Vukičević da će Bandićeva lista ponoviti rezultat iz 2013., a možda ga čak i premašiti. Podsjetimo, prije četiri godine Milan Bandić dobio je 17 mandata u Skupštini, više nego bilo koja druga lista. Doduše, 17 mandata imali su i SDP, HNS i HSU, no HSU-ovci su tada prešli Bandiću, a HNS nije sa SDP-om bio u klubu zastupnika.

– Kad smo već kod ankete Nove TV, glavna Bandićeva protukandidatkinja prikupila je 6 ili 7 tisuća potpisa podrške, mi smo prikupili 67 tisuća potpisa. Znači, to isto nešto govori, to govori i o organiziranosti naše stranke, o ozbiljnosti pristupanja poslu. Mi svemu pristupamo ozbiljno pa tako i prikupljanju potpisa podrške. Neki kandidati došli su sa svega 5 i nešto tisuća potpisa, samo da zadovolje formu, a mi smo na taj način testirali našu snagu i to smatramo jednom od glavnih predizbornih aktivnosti – dodala je Jelena Pavičić Vukičević.

– Dobar rezultat, uvjerena sam, već je ostvaren. Potporu koju dobivam od ljudi doživljavam kao najveću pobjedu. Anketama se ne zamaram, većinu njih doživljavam kao svojevrsni način da se birače obeshrabri, a zapravo jedino izlazak na izbore može iznjedriti stvarni rezultat izbora. Za razliku od drugih, ja ne podcjenjujem birače – rekla je za Dalje nezavisna Bruna Esih, koja bi, iako se u izbornu utrku uključila prilično kasno i s malim timom ljudi, mogla ostvariti solidan rezultat u Zagrebu.

Do Drage Prgometa nismo, na žalost, mogli doći, ali zato jesmo do Marka Sladoljeva i Tomislava Tomaševića koji, unatoč dosta poraznim po njih rezultatima ankete, ne posustaju, kažu.

– Po anketama sigurno ulazimo u Gradsku skupštinu, imamo uzlazni trend, to nam je bitno, da imamo uzlazni trend, a kad uđemo u Gradsku skupštinu, nećemo kao ostali kandidati stati na tome. To su rekle i Anka Mrak Taritaš i Sandra Švaljek, da je to za njih završena priča, nama to nije završena priča, mi mislimo i dalje raditi u Gradskoj skupštini, otkrivati nepravilnosti, ukazivati na njih, a kažem, ovo što se tiče izbora za gradonačelnika, Dinamovi navijači imaju slogan “Nema predaje”, pa tako i ja kažem – nema predaje – kategoričan je bio Mostov gradonačelnički kandidat Marko Sladoljev.

– Ono što je dobra vijest da mi po toj anketi ulazimo u Skupštinu Grada Zagreba kao koalicija stranaka. Treba isto tako reći da smo nevjerojatno narasli u samo mjesec i pol od zadnje ankete i mi očekujemo još bolji rezultat za Skupštinu nego što ta anketa pokazuje – kratko je rekao Tomislav Tomašević u razgovoru za portal Dalje.

Podsjetimo, lokalni izbori održavaju se u nedjelju, 21. svibnja dok je drugi krug na redu dva tjedna nakon toga, u nedjelju, 4. lipnja. Zagrepčani mogu birati između 10 kandidata za gradonačelnika te čak 21. liste za Gradsku skupštinu. Birališta se u nedjelju otvaraju u 7 sati i biti će otvorena do 19 sati.