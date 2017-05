Očekivano, Milan Bandić ulazi u drugi krug izbora za gradonačelnika Zagreba, no s puno većom prednošću nad HNS-ovom kandidatkinjom Ankom Mrak Taritaš nego što su mu to davale ankete. Njegova lista za Skupštinu, također suprotno anketama, u gradski parlament ulazi kao prva iliti najbrojnija lista. O svemu smo razgovarali s kandidatkinjom za Bandićevu zamjenicu, Jelenom Pavičić Vukičević.

Milan Bandić s uvjerljivom prednošću nad Ankom Mrak Taritaš ulazi u drugi krug izbora u Zagrebu, dok vaša lista u Gradsku skupštinu ulazi kao najjača, komentar na izborni rezultat?

Apsolutno izvrstan izborni rezultat na sve četiri razine. Čekamo negdje sjednice Gradskog izbornog povjerenstva i Izbornog povjerenstva za mjesne izbore, kada ćemo znati konačni izračun po D`Hondtovoj metodi mandata na svim razinama, i za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti i za Gradsku skupštinu. Ono što je sada očito jest da smo mi ponovili uspjeh sa prošlih izbora iz 2013., a s druge strane, da je tada izborni prag prošlo manji broj lista pa je D`Hondtovom metodom bilo više palih mandata u odnosu na prvu listu. Tako da broj mandata sada neće biti isti kao 2013., ali to je zbog velikog broja listi. Tada su prošle, ne znam, četiri liste, sada je prošlo šest listi. No rezultat je stvarno izvrstan, jako smo zadovoljni, jučer tijekom cijele večeri javljali su nam se ljudi iz gradskih četvrti sa svojim rezultatima, jer mi smo imali stožere u svim gradskim četvrtima, i mi smo se veselili skupa s njima jer su neki po prvi puta ušli u vijeće četvrti iili mjesnog odbora.

Izbori za gradonačelnika? Ankete su još jednom podbacile?!

Što se tiče liste za gradonačelnika, odnosno, ulaska u drugi izborni krug, to je nešto što smo mi očekivali, da će kao prvi kandidat ući gradonačelnik Bandić. Nismo se dali uvući u ove rasprave uoči izbora, ove ankete, koje poslovično gradonačelniku Bandiću daju znatno manji postotak od onoga koji on ostvari na samim izborima pa je to onda za zamisliti se medijskim kućama, odnosno, agencijama – što rade krivo. Griješe iz izbornog ciklusa do izbornog ciklusa. Kod drugih kandidata nisu puno pogriješili, ali tu uvijek griješe, znači da moraju još veći napor napraviti kako bi im te ankete bile točne.

Planovi za nastavak kampanje, za dva tjedna drugi je krug izbora?

Mi smo ovu kampanju odradili skromno, mislim da smo slali sadržajne poruke, 11 velikih projekata koji će ponovno podići kvalitetu života u Gradu Zagrebu i vjerujemo da ćemo zbog tih projekata ponovno dobiti podršku naših sugrađana, i ova dva tjedna posvetit ćemo upravo razgovoru sa Zagrepčanima o tim bitnim temama pa možda dobijemo neki još bolji prijedlog – primjerice, kako zaposliti, kako poboljšati javnu uslugu, zapravo, ono što su naša životna pitanja.

Možebitne skupštinske koalicije?

O koalicijama ćemo kasnije, sad čekamo gradsko izborno povjerenstvo i konačne rezultate.