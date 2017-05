Razgovarali smo s čelnikom Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimirom Severom. Tema nam nije nedostajalo s obzirom da baš kada je, barem naizgled, sve krenulo na bolje, opet imamo krizu Vlade, opet kreću preslagivanja, a možda će nam se dogoditi i novi parlamentarni izbori. Dok se u zagrebačkim parkovima jede grah, a na trgovima prosvjeduje – sindikati će, kaže Sever, svoje poruke odaslati iz Slavonskog Broda, simbola nekada snažne industrije koja danas propada, simbola masovnog egzodusa mladih…

Koja je poruka sindikata na današnji Praznik rada s obzirom na sve što se događa s Vladom, Agrokorom?

Hrvatska je na žalost stalno u nekim turbulencijama, pogotovo pred izbore. Ovo je svakako nešto što hrvatskoj nije trebalo s obzirom na to da su ohrabrujuće brojke – raste BDP, projekcije su dobre, očekuje se dolazak bonitetnih agencija negdje u srpnju, tu se očekivalo da će se dobiti dobra ocjena, moguće čak i rast boniteta što bi značilo i pad kamate i za gospodarstvo i za građane. To bi, pak, značilo više raspoloživog novca i za razvoj i za gospodarstvo i za rast plaća. Umjesto toga bilježimo sada međusobna sučeljavanja i sukobljavanja političkih elita koje još jednom pokazuju da im je zapravo do građana najmanje stalo, da se više trude jedni s drugima ili jedni protiv drugih, i toga smo već svi siti.

Problem je i iseljavanje iz zemlje, zar ne?

Iz Hrvatske se iseljava sve veći broj ljudi. Tamo nekih 60-ih, 70-ih pa i 80-ih godina iz Hrvatske su u pravilu odlazili muški članovi obitelji, a obitelji su ostajale. Međutim, danas bilježimo da odlaze mladi, i muškarci i žene koji još nisu ni stvorili obitelj ili oni koji su je zasnovali, idu zajedno s obitelji iz Hrvatske jer ovdje nemaju budućnost.

Da, i većina ih se ni ne misli vraćati u Hrvatsku?!

Upravo nekada kada su obitelji ostajale, a muški članovi odlazili raditi, bilo je i logično da će se vratiti. Međutim, danas u ovoj besperspektivnosti je jasno da se oni koji odu ni ne misle vratiti. Oni će imati djecu negdje drugdje, oni djecu odgajati negdje drugdje, oni će razvijati neke druge zemlje, a to je za Hrvatsku pogubno. Pogubno je i zbog toga što se reže razvojna mogućnost, reže se puno toga. Stoga je izrazito važno skrenuti pozornost i na taj dio, na demografiju. Pitanje demografije je pitanje stabilnih poslova, dostojnih poslova, dostojne plaće, dostojnih uvjeta rada. Hrvatskoj je stoga nužan zaokret, nužan je zaokret kojim će se konačno okrenuti prema građanima pa je vrijeme i da politika prestane služiti samo sebi i svojima. Prosto je nevjerojatno do koje mjere su orijentirani samo na sebe, a građana se sjete samo pred izbore pa i pred ove izbore, lokalne, a mi smo svi taoci toga. Vrijeme je da politika počne služiti građanima – vrijeme je da se povećaju plaće, da raste minimalna plaća, da se stvore uvjeti kvalitetnih radnih mjesta i uvjeta rada jer jedino je to jamstvo budućnosti Hrvatske i ostanka mladih u Hrvatskoj.

Sindikati su danas u Slavonskom Brodu, zašto tamo?

Prije dvije godine smo bili u Sisku, prošle smo swe vratili u Zagreb, a ove smo odlučili otići u Slavonski Brod kao dio Slavonije koji je bio znan upravo po gospodarstvu, 15 tisuća ljudi svojevremeno je Đuro Đaković zapošljavao, a danas nešto više od 5 tisuća. Problemi su u Slavoniji izrazito veliki – snažno napuštanje mladih iz Slavonije jest osiromašenje tog kraja. No isto tako smo mogli otići u Liku ili neki drugi dio Hrvatske, ali ovaj put simbolično smo napravili povratak u Slavoniju. Iz Slavonije odlaze, a mi od tamo želimo poslati snažnu poruku da je nužno stvoriti uvjete da se u Slavoniju ljudi počnu vraćati. Isto tako, želimo poslati poruku, s obzirom da se radi o gradu koji je zagađen zbog svega što mu se isporučuje iz rafinerije iz Bosanskog Broda, ti ljudi nemaju posla, imaju strah od gubitka posla, mladi nemaju perspektive, a dodatno se truju. Mislimo da su to dovoljni razlozi da danas budemo u Slavonskom Brodu i da od tamo pošaljemo svoje prvosvibanjske poruke.