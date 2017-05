Razgovarali smo jutros s Larom Krznarić, budućom vijećnicom u Vijeću Mjesnog odbora Kanal. Lista Milana Bandića u tom je Mjesnom odboru osvojila 26,40 posto glasova tako da je Lara Krznarić jedina s nje koja je ušla u Vijeće MO, no to ne znači, kaže, da se neće lavovski boriti ne bi li svim stanovnicima Kanala život učinila boljim.

Ušli ste u Vijeće MO Kanal. Što za Vas znači taj mali, a ipak veliki uspjeh?

Znači mi puno jer ću na taj način svojim Kanalčanima biti u mogućnosti pomoći da se poboljša kvaliteta života.

Za što ćete se zalagati – što na Kanalu treba popraviti, urediti, napraviti?

Kanal je izrazito turistički kvart i zbog izuzetnog velikog broja iznajmljivača soba treba svakako poraditi na uređenju infrastrukture, okoliša i prometa. Naravno da je to bitno i za građane.

Neki konkretni projekti?

Konkretni projekt koji je siguran je uređenje bivšeg đačkog doma na Botićevom trgu u Hotelijersko-turističku školu. Svakako planiramo postaviti i barem jednu pametnu klupu.

Koliko je vijećnika u Vijeću MO Kanal, tko ima (ili će imati) većinu?

Tko će imati većinu, to ćemo rješavati nakon drugog kruga lokalnih izbora kad sjednemo svi zajedno. BM365 je ostvario visokih 26,40 posto na što sam jako ponosna i što zasigurno znači da su moji susjedi prepoznali nas kao stranku koja zna i može rješavati probleme malih ljudi. U Vijeću MO Kanal ukupno je 5 vijećnika.

Jeste počeli već pregovarati?

Ne.

Zagrebački SDP svojim je članovima zabranio suradnju u mjesnim odborima i gradskim četvrtima s članovima Bandićeve stranke (i HDZ-a), no koliko čujem, mnogi se na to misle oglušiti i ipak surađivati. Hoće li i kod vas u MO Kanal doći do takve suradnje – BM365 i SDP?

Ne želim prejudicirati stvari unaprijed jer sve bi sad bilo ki bi da bi. Kad dođe vrijeme sve će se znati.

Što očekujete od drugog kruga izbora?

Očekujem da će gradonačelnik Milan Bandić osvojiti šesti mandat jer Zagrepčani, kad stave ruku na srce, znaju što je sve napravljeno za vrijeme njegovih mandata. Osim toga, tu su i novi projekti koji su već krenuli pa pozivam sve Zagrepčanke i Zagrepčane da u nedjelju još jednom daju povjerenje gospodinu Milanu Bandiću.

I riječ za kraj, ako nešto želite dodati?

Idemo delati!