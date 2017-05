U nedjelju su na rasporedu lokalni izbori. U Zagrebu se za gradonačelnika natječe čak 10 kandidata, dok se za ulazak u Skupštinu bori 21. lista. Najviše šansi, što se gradonačelničke utrke tiče, ankete daju aktualnom gradonačelniku Milanu Bandiću i HNS-ovoj Anki Mrak Taritaš. Slijede Sandra Švaljek i Bruna Esih. Bitka za Skupštinu biti će zanimljivija, pogotovo kada će trebati “sklepati” većinu. Sve to proanalizirali smo s PR stručnjakom Krešimirom Macanom.

Tko će u drugi krug izbora za zagrebačkog gradonačelnika, a tko će u njemu pobijediti?

Ovo je pitanje svih pitanja ovih dana u Zagrebu, što bi rekli Amerikanci, pitanje za milijun dolara. Sasvim je izgledno da u drugi krug ulaze Bandić i Mrak Taritaš – jer imaju takve trendove i svima su odmakli više od statističke greške. 11 posto je neodlučnih i kod svih ovih anketa uvijek imamo veću izlaznost od one koja se ostvari, pa imamo i tu varijablu – čiji će birači u konačnici izaći na izbore. Tek ćemo u nedjelju moći, po prvim rezultatima raditi i neke prognoze za drugi krug, kad vidimo što su ostvarili ostali kandidati i liste. Zagrepčani imaju priliku za promjenu, jedino je do njih hoće li je ostvariti. Odnosno, smatraju li da do promjene na čelu grada treba doći. Uvjerljivi su kada ih se to pita u anketama, vidjet ćemo što će pokazati na biralištima.

Kako će se rasplesti priča u Gradskoj skupštini – tko ulazi, tko će okupiti većinu i hoće li netko to uopće uspjeti napraviti?

U Skupštini bi prevagu mogla odnijeti lista Sandre Švaljek, odnosno da se većina formira s onim blokom kojem se ona prikloni. Bit će zanimljivo vidjet kako će se postaviti Zagreb je naš i Živi zid koji bi mogli ući u Skupštinu, te Bruna Esih i Most. Previše je tu suprotstavljenih interesa, pa bi se većina mogla slagati od prilike do prilike, što možda ne bi bilo loše za Zagreb. Da se odlučivanje vrati u skupštinske klupe.

Jesu li u Zagrebu mogući prijevremeni izbori?

Pričekajmo rezultate u nedjelju i konačan rezultat pa ćemo vidjeti – ako se složi skupštinska većina nezadovoljna gradonačelnikom/gradonačelnicom, vjerojatno će ići na njegovo/njeno rušenje na Proračunu i provociranje novih izbora. S obzirom da ne znamo što nam nosi nacionalna politika poslije lokalnih izbora, treba pričekati i taj rasplet. Ne bih se iznenadio da bude čudnih veza i povezivanja i na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Prema anketama, gotovo svim kandidatima pala je popularnost. Kako to tumačite?

Pogledajte tko je narastao – Zagreb je naš, Bruna Esih i manje stranke što bi ih moglo prebaciti preko praga prvi put. Što je pokazatelj da se nekima od njih kampanja isplatila i da su se uspjeli konsolidirati. Tako da ne čudi da su tada ti mali uzeli nešto velikim listama i kandidatima. No, opet ponavljam, sve će ovisiti o tome tko će u nedjelju izaći – općenito birači desnih opcija na kraju imaju bolji rezultat od anketa, no opet to sve ovisi o motivaciji. Hoće li prevagnuti ona za promjene ili druga vidjet ćemo u nedjelju.

Bruna Esih i Drago Prgomet – tko će biti bolji u tom njihovom osobnom duelu?

Prgomet ima listu koja bi mogla uzeti 15 posto koje je on postavio kao cilj i tada bi ga ta ista lista mogla povući da napravi bolji rezultat od Brune. Zasad je u svim istraživanjima koje su objavile televizije ona bila u prednosti kad su u pitanju bile preferencije za gradonačelnika, no s obzirom na to da će za njih biti puno važnije kako će im proći liste jer im to daje post izborni utjecaj, vjerujem da će se uspjeh primarno mjeriti po uspjehu obje liste. Iako bi i sam ulazak u Skupštinu liste Brune Esih za nju trebao predstavljati veliki uspjeh. Jer se radi za krajnje desnu opciju koja dosad nije prolazila u Zagrebu.

I za kraj, kako ocijenjujete kampanju gradonačelničkih kandidata, odnosno, stranaka i listi?

Prvo je nacionalna kampanja zasjenila lokalnu na početku. Potom je Bandić procijenio da mu takva umrtvljena kampanja više odgovara pa kampanje realno nije niti bilo do 10-tak dana pred izbore. Jasan je nedostatak novca kod većine kandidata jer ga očito nemaju ni za malo jaču kampanju na društvenim mrežama. Sama kreativna rješenja su korektna, bez nekakvih iznenađenja. Nadam se da su ih ostavili i sačuvali za drugi krug.