Gotovo 550 tisuća birača ili gotovo 16 posto izašlo je u nedjelju prijepodne na izbore za lokalnu vlast, podnevni su podaci Državnog izbornog povjerenstva, prenosi Hina.

Odaziv je bolji nego na izborima prije četiri godine, danas je izašlo 72 tisuće birača više, s tim da treba imati na umu da se prije četiri godine izlaznost mjerila do 11 sati, danas do 11,30 sati. Prije četiri godine, do 11 sati izborima se odazvalo 13, 5 posto, odnosno 478 tisuća birača.

Najveći odaziv ima Ličko-senjska županija (21, 9 posto), najmanji Požeško-slavonska (11,9 posto).

Među gradovima, po odazivu prednjači Gospić (24, 7 posto), na začelju je Velika Gorica u kojoj je do 11, 30 sati glasovalo 13, 2 posto birača.

U Zagrebu je glasovalo 15, 4 posto, odnosno gotovo 100 tisuća birača, u Splitu 16, 3 posto odnosno oko 21 tisuću, u Rijeci 13, 5 posto tj. oko 13.500, a u Osijeku 14, 9 odnosno 12. 300 birača.

Slijedeće podatke o odazivu DIP će objaviti u 17 sati, a ‘obuhvatit’ će birače izašle na birališta do 16, 30 sati.

Gradonačelnički kandidati obavili svoju građansku dužnost

Aktualni zagrebački gradonačelnik i kandidat za šesti mandat na čelu Zagreba, Milan Bandić, glasao je već u 7 ujutro, odmah po otvaranju birališta za lokalne izbore, na biračkom mjestu u Njegoševoj ulici 10 na Peščenici, te tom prigodom poručio kako nikada nije sumnjao u ‘kliker’ Zagrepčana i da će oni izabrati najbolje.

Nezavisna kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Sandra Švaljek glasala je u Osnovnoj školi Marina Držića. Pozivajući građane da iziđu na izbore, rekla je kako je “glasanje najtiši, a zapravo najmoćniji instrument demokracije”.

Kandidatkinja koalicije SDP-HNS-HSS-HSU-Naprijed Hrvatska-SU Anka Mrak Taritaš glasala je ujutro na biračkom mjestu u ulici Antuna Bauera 21 te je tom prigodom pozvala građane da izađu na lokalne izbore u što većem broju, uz poruku da se radi o važnim izborima na kojima se bira budućnost Zagreba kroz idućih dvadesetak godina.

HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Drago Prgomet glasao je prije podne na biračkom mjestu u Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića i izjavio je kako bi volio da što više građana Hrvatske izađe na izbore jer ipak odlučuju kako će živjeti u lokalnim zajednicama i gradovima.

Marko Sladoljev, kandidat Mosta za zagrebačkog gradonačelnika, glasovao je na svom glasačkom mjestu u zapadnom dijelu Zagreba i pozvao građane da u što većem broju izađu na izbore te dodao da očekuje veliku izlaznost. Nakon glasovanja Sladoljev je rekao novinarima da očekuje veliku izlaznost građana Grada Zagreba te kazao kako je “vrijeme da se šutljiva zagrebačka većina pokrene”.

Kandidat za gradonačelnika Zagreba i nositelj liste za Gradsku skupštinu koalicije Zagreb je NAŠ-Nova ljevica-Orah-Radnička fronta-Za grad Tomislav Tomašević glasao je u Mjesnom odboru Samoborček u Zagrebu te izrazio očekivanja u dobre izborne rezultate.