BUZ-ovac Milivoj Špika koji je dio mandata proveo u prošlom sazivu Gradske skupštine u koaliciji s HDZ-om i HSP-om dr. Ante Starčević, a potom i u Hrvatskom saboru u koji je ušao s Milanom Bandićem i koalicijom okupljenom oko njega, na lokalne izbore u Zagrebu izlazi samostalno, sa svojom listom za Gradsku skupštinu. Kaže kako je vrijeme da se dokaže da dobar rezultat može ostvariti i samostalno, a to prvenstveno kani postići zbog činjenice da je njegova lista jedina umirovljenička lista koja na zagrebačke izbore izlazi sama. Dakle, on i njegova lista, smatra, jedini su pravi predstavnik umirovljeničke populacije u Zagrebu.

Izlazite na izbore za Gradsku skupštinu. Što očekujete, bili ste i u prošlom sazivu Gradske skupštine?

Očekujemo ponovno biti dio Gradske skupštine, sa možda kojim mandatom više s obzirom da smo išli sa samostalnom listom što znači da očekujemo dva odnosno tri naša čovjeka, a ono što je dobro u ovom trenutku jest da je lista Blok umirovljenici zajedno jedina umirovljenička lista koja izlazi na ove izbore za Skupštinu samostalno. Bit će nas lako prepoznati.

Kako to da izlazite samostalno? U prošlom sazivu bili ste sa HDZ-om i HSP-om AS u koaliciji, na parlamentarne izbore izlazili ste s Milanom Bandićem, a sada idete sami?!

Krajnje je vrijeme da nakon nekoliko izbornih rezultata kada smo jako dobro surađivali sa koalicijskim partnerima i odrađivali nešto što neki drugi partneri nisu, da pokažemo našu pravu vrijednost. Dakle, doveli smo se u situaciju da se na Blok umirovljenici zajedno počelo gledati kao na stranku koja koalicijskom partneru ne pridonosi puno. Ja tvrdim da je to potpuno pogrešan stav i ovo je sada prilika da pokažemo suprotno i zato na ove izbore izlazimo samostalno. Ne izlazimo na ove izbore samo u Zagrebu, izašli samo na njih u još nekoliko sredina, sa svojim kandidatima za gradonačelnika i sa listama. No Zagreb je kao glavni grad Hrvatske mjesto gdje se treba pokazati politička snaga opcije, a bilo bi dobro kazati da je sve to i u kontekstu očekivanih prijevremenih parlamentarnih izbora. Dakle, hvatanje nekih startnih pozicija.

Što Vi nudite Zagrebu i Zagrepčanima, za što ćete se u gradskom parlamentu zalagati?

Jedna od prvih stavki koju mislimo napraviti ulaskom u Gradsku skupštinu Grada Zagreba jest da se za 50 posto podignu dodaci na mirovine. Znate da u Zagrebu imamo dodatak na mirovinu do 900 kuna, do 1200 kuna i do 1500 kuna i to kanimo povećati za 50 posto. Ono što je za nas u BUZ-u jako važno jest početi s projektom ugradnje liftova u zgrade veće od 4 kata, to je naš projekt, naša inicijativa. Vi znate da je u Zagrebu tijekom 50-ih godina puno tih zgrada građeno u kojim tih liftova nema, a u međuvremenu se pojavilo puno ljudi koji su invalidi, pa i stopostotni. Dakle, oni čak po zakonu moraju imati prioritet i u tu akciju mi odmah krećemo budući da je cijena ugradnje jednog lifta oko 100-tinjak tisuća kuna. Također, cilj je omogućiti bolje uvijete za kretanje invalida, dakle, poboljšati postojeću infrastrukturu, a napraviti i novu.

Što još?

Dobar dio Zagreba još uvijek nema kvalitetno rješenje za vodoopskrbu i kanalizaciju. Dakle, i tome ćemo pridavati pozornost.

Što se, pak, tiče najmlađe populacije, pokušat ćemo im osigurati bolji standard, posebno za odgajateljice u vrtićima i djecu. Kanimo tražiti da se godišnje u prosjeku naprave barem dva doma za umirovljenike, to je jedna od stvari kojih u Zagrebu nedostaje. Tražit ćemo i besplatan javni prijevoz za sve umirovljenike, a u to bismo uključili i umirovljenike koji žive na području Zagrebačke županije, a fizički su jako vezani za Grad Zagreb, posebno ako se radi o rješavanju zdravstvenih problema.

Imamo i efikasno rješenje za brzu sanaciju odlagališta otpada u Jakuševcu. Ja sam kao gradski zastupnik još prije tri godine među prvima predlagao jedno rješenje za koje smo donijeli kompletnu dokumentaciju, a postoji i međunarodna institucija koja to financira, dakle, Zagreb tu ne bi ništa platio, a kompletno bi se eliminirao dnevni i deponirani komunalni otpad. Postrojenje bi radilo bez emisije štetnih plinova i tvari, a cijelo ono brdo na Jakuševcu moglo bi nestati u roku od 3 do 5 godina. Zagreb muči i prometna povezanost dijelova grada. Radit ćemo, dakle, i na poboljšanju prometnih čvorišta i poboljšanju prometne infrastrukture.

Da bismo mi to radili, baš kao politička stranka, spremni smo pozvati sve političke aktere u Gradu Zagrebu. Dakle, pozivamo sve političke aktere da prestanu gubiti vrijeme na neke ideološke rasprave jer za građane Zagreba su važniji drugi problemi i trebaju im ljudi koji imaju rješenja za komunalne i socijalne probleme. Trebaju im ljudi koji znaju riješiti njihove prvenstveno egzistencijalne probleme.

S kim stre spremni ući u koaliciju ako uđete u Skupštinu?

Umirovljenici prvi puta u Zagrebu imaju priliku birati svoju istinsku umirovljeničku stranku, posebno zbog toga što sam ja nositelj te liste, a vjerujem da me se sjećaju, kako iz Skupštine, tako i iz Sabora gdje sam ja šest mjeseci beskompromisno bio na liniji borbe i zalaganja za sve ono što smo se dogovarali sa koalicijskim partnerima. Mi smo objavili i na svojim stranicama što očekujemo i što želimo od svojih koalicijskih partnera, a s obzirom da nismo ideološka stranka, surađivat ćemo sa svima koji su spremni ispuniti naše uvjete iz programa koji smo predstavili, to je jedina referenca o kojoj možemo razgovarati – sve drugo je nebitno i za građane Zagreba i za građane Hrvatske.