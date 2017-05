Kandidatkinja HNS-a i SDP-a za zagrebačku gradonačelnicu Anka Mrak Taritaš pozvala je Zagrepčane da u nedjelju, 4. lipnja, izađu na drugi krug lokalnih izbora i “na referendumu” izaberu promjene, odnosno, nju kao gradonačelnicu. Pozvala je pritom i birače Sandre Švaljek, Tomislava Tomaševića i Drage Prgometa da glasaju za nju.

– Mi zaista želimo promjene u ovom gradu. Promjene u ovom gradu su moguće, ovoliko treba, jedna sekundica da se one zaista dese. Znate, svi mi baratamo anketama, svi vole reći ankete su na dan izbora. Stvarna anketa je u nedjelju pokazala da je aktualni gradonačelnik u odnosu na prije četiri godine dobio 40 tisuća glasova manje, i to nam zaista daje za pravo da vjerujemo da će 4. lipnja biti promjene u Gradu Zagrebu, ali do nje možemo doći svi zajedno – rekla je Anka Mrak Taritaš naglasivši da ona želi biti gradonačelnica svih građana Grada Zagreba.

Pozvala je potom sve glasače koji su u prvom krugu podržali Tomislava Tomaševića, Sandru Švaljek ili Dragu Prgometa, da sada podrže nju.

– Te glasače, prvo i osnovno, pozivam da 4. lipnja izađu na izbore, i pozivam ih jednako tako da glasaju za promjene jer su oni već u prvom krugu rekli da te promjene žele, i te promjene želimo svi zajedno. Ovdje je riječ o jednom širem građanskom pokretu u kojem svi želimo promjene – kategorična je bila HNS-ova kandidatkinja za gradonačelnicu.

Anka Mrak Taritaš, uz koju su bili i kandidati za zamjenike, SDP-ov Draženko Pandek i nestranački Darijo Čepo, odgovorila je i na prozivke iz tabora Milana Bandića da je izborne rezultate sa svojim timom čekala u prostoru oko kojega se Grad Zagreb sudski spori. Riječ je, naime, o prostoru u kojem se nalazi noćni klub Ritam Grada, a koji Gradu Zagrebu za najam duguje oko milijun kuna.

– Hvala lijepo na tom pitanju, to pitanje pokazuje ono o čemu mi govorimo – da sustav postoji u gradu, onda ne bi bilo šanse da netko koristi prostor u kojem je dug od milijun kuna. Ja moram priznati, ići ću na kavu i neću pitati gospodina da li je u gradskom prostoru ili ne. To je bio izbor, mi smo imali 5-6 varijanti, najnormalnije smo došli i taj prostor radi i dalje. Ja proteklih godinu i pol-dvije, i prije toga, idem u Konzum i nisam ni jednom pitala koliko je Konzum dužan Gradu, idem i dalje u Konzum i dalje ne pitam koliko je dužan Gradu – rekla je Anka Mrak Taritaš na što se Darijo Čepo nadovezao rekavši da će za dugove Konzuma Gradu Zagrebu pitati nakon 4. lipnja.

Podsjetimo, prema još uvijek neslužbenim podacima DIP-a, u drugi krug izbora u Zagrebu idu aktualni gradonačelnik Milan Bandić koji je osvojio 30,87 posto glasova te HNS-ova i SDP-ova kandidatkinja Anka Mrak Taritaš koja je osvojila 24,48 posto glasova Zagrepčana. Ankete im za drugi krug daju podjednake šanse, uz blagu prednost na strani Bandića, no pitanje je koliko su one vjerodostojne jer su ih i prije prvog kruga izjednačavale.