Kandidatkinja HNS-a i SDP-a za gradonačelnicu Zagreba Anka Mrak Taritaš posjetila je naselje Goranec kraj Sesveta naglasivši da želi ukazati na neravnomjeran razvoj Grada Zagreba jer je u tom dijelu Sesveta dio stanovnika još bez vodovoda i kanalizacije, prenosi Hina.

Stanovnici ulice Šebeki, naselja Goranec u zagrebačkoj podsljemenskoj zoni, upoznali su Anku Mrak Taritaš s činjenicom da im je glavni problem nedostatak vodovoda i kanalizacije, ali i na druge probleme poput pristupa internetu te slabog signala mobilne telefonije.

Donedavni predsjednik Mjesnog odbora Goranec, Ilija Prodanović upoznao je Mrak Taritaš s činjenicom da u toj ulici je napravljeno oko 200 metara vodovodne mreže, ali da su tu radovi i stali iako je projektiran do zadnje kuće. Dodao je da mještani imaju pravo na mjesečnu opskrbu vode od 8 kubičnih metara cisternama. Kazavši da je još prije 17 godina postojala ideja vodotornja, s kojom je bio upoznat i gradonačelnik Milan Bandić, ali od toga odustalo i prešlo na ideju opskrbnog bazena i pumpi, a taj projekt još uvijek stoji.

Anka Mrak Taritaš je rekla da vodoopskrba i kanalizacija u Gradu Zagrebu moraju biti prioritet te da djeca u tom dijelu grada nemaju ni sigurnu autobusnu liniju dodavši da je to imperativ te da bez toga nema napretka.

Za to ne trebaju veliki projekti i to se može odmah jer to je minimum standarda, kazala je dodavši da je zato dobro da se došlo na ovu lokaciju jer je i ovo Grad Zagreb. Naglasila je da ovi ljudi plaćaju vozila za čišćenje septičkih jama, ali i naknadu za pročišćavanje, ocijenivši da je to neprihvatljivo. I ovo je Grad Zagreb i tu ljudi plaćaju gradski prirez od 18 posto, istaknula je. Najlakše je ispostaviti račune na kojima ni sami ne možete dokučiti za što je to, istaknula je.

Naglasila je da se predstojeći lokalni izbori zovu i komunalni izbori jer treba iz njih maknuti politiku. Uloga upravljanja gradom jest osiguravanje minimalnih standarda za sve sugrađane.