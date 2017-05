Iako kultno zagrebačko okupljalište mladih alternativaca – Medika, ostaje gdje jest, u Pierottijevoj, kako je korisnicima tog prostora obećao gradonačelnik Milan Bandić, mnogima ostaje gorak okus u ustima nakon pokušaja zatvaranja – prvo Jabuke u kojoj su na rock koncerte išli roditelji pa i bake i djedovi današnjih posjetitelja tog kluba na Jabukovcu, a onda i Medike koja je trebala biti zatvorena do utorka.

Nakon golemog pritiska javnosti i medija, aktualna gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Milanom Bandićem odustala je od namjere – zatvaranja tih kultnih okupljališta mladih zagrebačkih alternativaca, ali i svih onih željnih dobre glazbe i još bolje zabave.

No borba još traje jer, pribojavaju se svi, i voditelji Medike i voditelji Jabuke, da je ovo samo zatišje pred buru, odnosno, zatišje pred lokalne izbore, a kad oni prođu, i Bandić vrlo vjerojatno osvoji još jedan mandat, oba ta kluba biti će zatvorena.

No ekipa se ne predaje. Poznati domaći rock bend Kawasaki 3P, u sutradnji umjetničkim tandemom Božesačuvaj i Klincima s Jabukovca, snimili su pjesmu upečatljivog naziva – “Rođo u Zagrebu”, kojom su uputili jasnu i nedvosmislenu poruku onima koji kultnu Jabuku žele zatvoriti.

Evo me opet braćo, rođaci

Ima još štete da se napravi

Mislim evo prave prilike

Da radimo parking od Jabuke

Tu naša misija započinje

Izgradit’ tebe, moj Zagrebe

Rođo u Zagrebu

Fontana sto divan prizor je

Volim kad ljudi kliču – Rođače!

Samo zbog vas ovo radim sve

Kako te volim dragi Zagrebe

I zato braćo moja uhljebi

Ajmo na noge treba delati

Rođo u Zagrebu

Ja sam, Rođo u Zagrebu

Ti si, Rođo u Zagrebu

On je, Rođo u Zagrebu

Vi ste, Rođo u Zagrebu

Svi ste, Rođo u Zagrebu

I ti si, Rođo u Zagrebu

I on je, Rođo u Zagrebu

I vi ste, Rođo u Zagrebu

Ja sam, Rođo u Zagrebu

I ti si, Rođo u Zagrebu

I on je, Rođo u Zagrebu

I svi ste

Rođo u Zagrebu!

Osim Jabuke i Medike, u problemima je i Muzej automobila Ferdinand Budicki kojem također prijeti zatvaranje. S obzirom da već neko vrijeme ni iz gradske ni iz blagajne Ministarstva kulture nisu dobili ni lipe, nagomilali su oko 350 tisuća kuna dugova, zbog čega ih Grad Zagreb preko svog Ureda za imovinsko-pravne poslove želi iseliti iz prostora bivše tvornice Pluto.