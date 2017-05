Bivši HSS-ovac, sada predsjednik Zelene liste Nenad Matić deveti je na listi Milana Bandića za Gradsku skupštinu, a to mjesto mu gotovo sigurno donosi još jedan mandat u gradskom parlamentu.

Sve se zna, liste su formirane, dobile su zeleno svijetlo Izbornog povjerenstva. Vi ste deveti na listi Milana Bandića. Što očekujete, kako ste zadovoljni pozicijom?

Zadovoljan sam listom koju je predložio Milan Bandić jer je to zasigurno najjača lista od svih lista za Gradsku skupštinu. Također sam zadovoljan jer nije robovao bilo kojim stranačkim odnosima već je stavio najjače ljude koji mogu potegnuti, donijeti rezultat i dati listi, ali i u budućnosti Gradu Zagrebu kroz Gradsku skupštinu onaj dodatni epitet, kako on kaže, multikulturalnog i multietničkog grada. I gospodin Lustig i gospođa Ana Stavljenić Rukavina i Ševko Omerbašić i Ljerka Mintas Hodak su sve ljudi gdje ti je čast što si iza njih, da ti je čast i zadovoljstvo da su ispred tebe. Svojim mjestom sam zadovoljan, da sam i dvanaesti, bio bih siguran da ću proći, a i da ne prođem, biti na toj listi velika je častn jer je to jaka i kvalitetna lista. Mislim da će građani to prepoznati, honorirati tu listu svojim glasovima jer sigurno će ti ljudi dati tu dodatnu vrijednost Gradskoj skupštini mada smo i mi i građani ponekad bili nezadovoljni sastavom i raspravama u Gradskoj skupštini. Ovaj sastav ljudi garantira da će to biti kvalitetne rasprave i još kvalitetnija lista Milana Bandića od one 2013.

Što možemo očekivati od Vas kao zastupnika, naravno, ako uđete u Skupštinu?

Ja mislim u toj Gradskoj skupštini dati svoj obol nizom aktivnosti, od komunalnog dijela gdje ću predlagati za mjesne odbore i za pojedine ulice, pojedine dijelove grada da se urede na bolji način – kanalizacija, vodovod, uređenje cesta, ili neke teme koje su zelene, koje se tiču održivog razvoja, poput prostornog uređenja Zagreba gdje ćemo inzistirati da se taj nesretni GUP konačno donese, a također ni sportski sadržaji neće biti zanemareni, da se napravi još biciklističkih staza iako ih i sada imamo puno, preko 400 kilometara, ali treba još. Također ću tražiti da se Maksimirski stadion konačno uredi i da bude ljepotica u Zagrebu, da bude centar nogometnog svijeta u Hrvatskoj. Ne zaboravimo i kućne ljubimce za koje ćemo se sigurno boriti, da bude što više parkova za pse, ali i da se vlasnike potiče da vode brigu o svojim kućnim ljubimcima.

S jedne strane, Bandićeva lista je besprijekorna – različite stranke, različite vjeroispovijesti, više žena nego muškaraca. No znači li to da će ti ljudi dobro obavljati svoj posao ili se radi samo o skupu zvučnih imena od kojih u Skupštini građani neće imati nikakve koristi?!

Važno je ime i prezime, ali važno je i da ljudi rade, da budu aktivni u Gradskoj skupštini. Ja ne sumnjam da će ovaj sastav ljudi, koji je sada predložen za Skupštinu, biti aktivan i da će oni kvalitetnim raspravama pridonijeti još ljepšem i još boljem radu Gradske skupštine. Mislim da, što se operative i obilaska terena tiče, da je Bandić tu prvi u Hrvatskoj i da on s terena ima najbolje informacije, a mi svi ćemo mu dodati kvalitetu u radu sa svojim aktivnostima. Ja mislim da su dobri ljudi, da će biti aktivni, da u jednom govoru o kulturi ili nekom drugom segmentu mogu reći više i kvalitetnije zbog svog dugogodišnjeg iskustva nego neki koji pričaju o svakoj točki dnevnog reda. Mislim da nije sve u javljanju, mada se mora i javljati, biti aktivan. No nije sve u statistikama jer neki zastupnici samo nabijaju statistike.

Zašto se ne daje prednost mladima već samo “imenima-prezimenima”?

Na Bandićevoj listi ima i mladih, oni su nešto niže na listi, ali mislim da će i oni doći na red kao zamjene jer će sigurno s ove liste puno ljudi, za početak gradonačelnik i dvije zamjenice, biti u izvršnoj vlasti pa će ti mladi ući kao zamjene. Ali ja mislim da je Skupština ipak mjesto gdje ne morate biti mladi i u top formi, pa nije to nogomet. Puno toga znači i znanje, iskustvo, ugled.

U drugim strankama je bilo nezadovoljnih listom za Skupštinu – kod HDZ-a, Sandre Švaljek, HNS-a i SDP-a. Kod vas?

Nije bilo javno izraženo nikakvog nezadovoljstva. Nitko kod nas nije javno izrazio nezadovoljstvo. Možda su neki željeli biti više na listi, ali otvorenog nekog nezadovoljstva nema jer nama je prvenstveni interes da Grad Zagreb dobro funkcionira, da Bandić bude gradonačelnik. Problem kod drugih stranaka je gužva na listama jer znaju da neće pobijediti, da će Bandić opet biti gradonačelnik pa znaju da samo mjesto visoko na listi im osigurava politički rad u Gradu Zagrebu. Kod Bandića je to drugačije jer će on imati i izvršnu vlast.