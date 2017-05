Izborni turizam, kako neki već sarkastično zovu organizirani i plaćeni prijevoz glasača iz Srbije na izbore u Hrvatsku, za Dalje je komentirao Nenad Vlahović, predsjednik Nacionalnog vijeća Srba u Hrvatskoj.

Kako komentirate takozvani uvoz birača iz Srbije, što su prije nekoliko dana zabilježile kamere RTL-a?

Već dugo vremena, osam i više godina, osobno i putem sredstava javnog priopćavanja ukazujem na ovu pojavu – kako i na koji način se ostvaruju glasovi prilikom izbora u redovima srpske nacionalne zajednice. Reći ću da sam ja to sve uočio, da sam u nekoliko navrata decidirano, taksativno, činjenično i sa određenim podacima dostavio sve određenim službama, da ih ne spominjem ovdje, koje su najodgovornije u Hrvatskoj za otkrivanje, sprečavanje i procesuiranje kaznenih djela. No, međutim, osam godina je prošlo, a nitko nije reagirao i sve je išlo kako je išlo.

Vi na to, kažete, upozoravate već godinama?!

Da! Pa zar je moguće da se na manjinskim izborima, od općinskih, gradskih, županijskih do parlamentarnih, uvijek dobije isti broj glasova – na što to upućuje?! Upućuje na osnovanu sumnju da su to uvijek isti birači koji dolaze, koji su plaćeni, koji imaju pokrivene sve moguće troškove. No, međutim, sada je to negdje zatajilo, poluga je pukla, i to je izašlo sada u javnost.

Nazivate to “demokratskom trgovinom”, sarkastično, naravno?

Da. Ja ću se sada fokusirati na srpsku zajednicu, no ne rade to samo oni, rade to i drugi, svi po malo. Ovo više nisu izbori, demokratski izbori, ovo je demokratska trgovina!! Zašto demokratska? Zato što je sve javno, javno se trguje mandatima, ispunjavaju se uvjeti zbog ruku. Ja sam rekao u svom jednom intervjuu na Z1 televiziji, da su tri ruke u Saboru iz redova SDSS-a umrljane i prljave, a kad sam to rekao, mislio sam da su umrljane i prljave, da ne kažem crvenom bojom, a aludiram zna se na što. No na to nitko nije reagirao – gospodin Plenković se diči time što ga te tri uprljane ruke drže na vlasti – na žalost, sramotno. Tu se, dakle, radi o mreži u kojoj su iste ribe, iste ribe druge vrste. I Srbi su tu, i Mađari i Hrvati, sve iste ribe, i ni jedan ne želi propasti iz te mreže koja im donosi glasove, prosperitet, fotelje, velike plaće. To je očita trgovina, demokratska trgovina. Ne demokratski izbori nego demokratska trgovina. Kakvi demokratski izbori, pa naš je Zakon tako postavljen. Pa to je sprdnja od Zakona. Kompletan izborni režim, kompletno izborno zakonodavstvo treba staviti u jedan Zakon koji će sve to obrađivati, a ne toliko zakona, toliko nadopuna tih zakona, totalni kaos koji nekome odgovara, a odgovara onima koji to prate i koji znaju zašto se to tako radi – a kreator toga svega je gospon neuništivi i vječni, savjetnik gospodina Plenkovića.

U Vukovaru je pobijedio Srđan Milaković, kako to komentirate?

Milaković sada likuje na jednoj pobijedi koja je ostvarena greškom gospodina Pupovca, Stanimirovića i društva. Negdje je puklo. Očito nije bilo dovoljno novca da se sve to podmiri i da se kandidat SDSS-a i dalje izabere. Međutim, ja Milakoviću čestitam, no on je bio do jučer u SDSS-u, on zna sve što se radi pa izjavljuje kako tih 10 000 birača koji glasuju za kandidata SDSS-a imaju svoja prava i izobilje, a svi drugi nemaju ništa. Prema tome, on je rekao ono što sam ja govorio i tu mu ja čestitam, da je 10 000 Srba u službi izborne trgovine, izborne korupcije i izborne pljačke, a ostalih 90 posto nema nikakva prava. Treba Pupovcu pipu zašarafiti za novce i nema više ruku za SDSS, a onda nema ni SDSS-a, sve će se raspasti kao sapunica.

Tko je kriv za takvo stanje, hoće li tome ikada doći kraj?!

Za sve ovo što se dešava u Hrvatskoj zadnjih 20-ak i više godina na političkoj sceni, odnosno, političkoj trgovini, krivi su ministri, premijeri – od Sanadera, od Karamarka, od Jadranke Kosor, Milanovića, Oreškovića, Plenkovića, svi su oni krivi. Za njih vrijedi ona stara izreka – “Psi laju, karavane prolaze”. Međutim, karavane će se vratiti, a onda se neće znati tko će gdje biti. Ja sam ogorčen zbog toga što pripadam srpskoj zajednici – borim se za nekakva prava i odnose Srba koji od straha od SDSS-a i plaćenih jataka, ne smiju drugačije, oni njih prate kad idu na izbore – daju im novac i gledaju jesu li glasali.