Približavanjem lokalnih izbora, koji će se održati u nedjelju, 21. svibnja, raste i nervoza među kandidatima, a time počinje i takozvana prljava kampanja, kada se izjave kandidata iz uljuđenih verbalnih dvoboja pretvaraju u dvoboje u kojima se riječi sve manje biraju. Zaiskrilo je tako između dvije zagrebačke dame, najizglednije kandidatkinje za drugi krug s Milanom Bandićem – Ankom Mrak Taritaš i Sandrom Švaljek.

Prvo je krenula Anka Mrak Taritaš koja se na svojem Facebook profilu okomila na Švaljek, no ni ova njoj nije ostala dužna.

– [RIJEČ, DVIJE O “NEZAVISNOJ”]

Nisam dosad niti jednom komentirala izjave drugih kandidata, no jutros mi se učinilo da bih trebala, najviše zato što to dugujem svima koji me podržavaju u mom političkom djelovanju. Naime, gospođa Švaljek zadnjih dana u raznim medijima izjavljuje da će profitirati na zagrebačkim izborima zato što “HNS koketira s HDZ-om” i postavlja se kao “konkurentska stranka SDP-u”.

Dakle, prije svega, HNS je već 27 godina najžešća oporba HDZ-u, a dva puta kad je sudjelovao u vlasti, to je bilo sa SDP-om. Toliko o koketiranju s HDZ-om.

Što se tiče konstrukcije da je HNS konkurentska stranka SDP-u, HNS i SDP korektno surađuju već dugi niz godina, ali naravno da su to dvije odvojene stranke s različitim programima i idejama. Koji bi uopće mogao biti razlog postojanja bilo koje stranke, osim da svojim programima i ljudima konkurira na političkoj sceni i traži povjerenje građana? Uostalom, koji je razlog gospođu Švaljek naveo na osnivanje vlastite stranke (koju prigodno zove “nezavisna lista”) mjesec dana pred prve izbore na kojima aktivno sudjeluje?

Moram također podsjetiti da je gospođa Švaljek, osim suradnje s trenutnim gradonačelnikom Zagreba, svoju cijelu političku karijeru na nacionalnoj razini započela i završila kao savjetnica HDZ-ovim premijerima Sanaderu i Kosor. Dvije stranke koje podržavaju njezinu kandidaturu i s kojima njezina stranka ima zajedničku listu na zagrebačkim izborima su HDZ-ovi koalicijski partneri – HSLS, koji je dio sadašnje HDZ-ove većine, ali i bivše Karamarkove, Sanaderove, i zapravo je jedan od najdugovječnijih HDZ-ovih partnera, i Hrvatska konzervativna stranka Ruže Tomašić, koja je svoj mandat zastupnice u Europskom parlamentu osvojila upravo s HDZ-ove liste. Neke od izjava koje su je proslavile lako je pronaći na internetu (blaženi google).

Na kraju, s jednom izjavom gospođe Švaljek se potpuno slažem, a to je da birači nisu vlasništvo stranaka i da će u konačnici glasovati prema vlastitoj procjeni. Vjerujem da će se pritom voditi činjenicama, a ne prizemnim PR-ovskim konstrukcijama. Uostalom, cijela ova kampanja nije o strankama, već o ljudima, odnosno kandidatima kojima građani vjeruju da mogu donijeti promjene u Zagrebu – napisala je Anka Mrak Taritaš.

Međutim, na odgovor Sandre Švaljek nije trebalo dugo čekati.

– Današnji napad gospođe Mrak Taritaš doživljavam kao izraz nervoze, vjerojatno uzrokovane aferom Gunja, pregovorima između HNS-a i HDZ-a te padom podrške njezinoj kandidaturi. Voljela bih da zadržimo pristojnost, prisebnost i da ne iznosimo lažne vijesti. Prepustimo glasačima da sami donesu odluku o tome tko najbolje može voditi Zagreb u sljedećem mandatu – uzvratila je Sandra Švaljek.