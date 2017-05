Prošli četvrtak u Klubu Milana Bandića u Praškoj održana je promocija autobiografske knjige Sandre Petrž – “Sandročka zlostavljana”, u kojoj autorica otvoreno i bez zadrške progovara o muškarcima koji su je zlostavljali, ponižavali i tukli. Na promociji je bilo emotivno, plakalo se, ali je odaslana snažna poruka – da zlostavljačima treba reći dosta, da ih se konačno treba adekvatno kažnjavati, da cijelo društvo treba sustavno raditi na tome da se takvim nemilim i ružnim stvarima konačno stane na kraj.

Kako je prošla promocija?

Promocija je bila i više nego uspješna. Organizacija promocije je bila vrlo zahtjevna, ali ja kao nositeljica projekta i glavna organizatorica imala sam viziju kako to sve treba izgledati i bilo je upravo onako kako sam zamislila.

Dvorana u Praškoj bila je puna, tko je sve bio?

Dvorana Kluba Milana Bandića u Praškoj bila je puna, preko sedamdeset ljudi. Ovim putem se još jednom zahvaljujem gospodinu Bandiću na podršci i svim gostima i stručnim osobama koje su se odazvale i sudjelovale u programu. Moderator je bio Željko Krznarić, glumac koji je čitao ulomke moje knjige bio je Anđelko Antić Blažević, psihijatrica Suzana Kulović, a Sandra Vračan došla je kao izaslanica Milana Bandića. Na promociji je bila i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, iz Doma Duga Zagreb došla je socijalna radnica Maca Arlov Bokan, iz Dječjeg dom Zagreb iz Nazorove ravnateljica Jasna Ćurković Kelava, iz Ravnateljstva policije Dragan Josipović, a sve je uveličao i moj prijatelj, član Udruge slijepih i profesor povijesti glazbe Bojan Bertek. Na samoj promociji sam saznala da je u planu radio drama koja će se raditi prema mojoj knjizi.

Bilo je i emotivno, čujem, bilo je i suza?

Dvorana je bila okupana suzama. Doslovce su plakali i žene i muškarci, naravno i ja s njima. Hvala Bogu na pozitivnim emocijama i podršci do neba. Ipak, najvažnije oči koje su me gledale bile su oči mog sina i supruga. Uz pomoć vrhunskih glazbenika Fadila Abdulova Fafe i Ivana Aranđelovića čak sam i zapjevala pokazujući time svima da postoji svijetlo na kraju tunela i da se svi možemo izvući iz pakla ako to želimo.

Poruku ste uspjeli prenijeti, poruku da zlostavljačima treba reći dosta?!

Ono što ja činim rijetko tko čini. Stavila sam cijeli svoj život na pladanj svima ne bih li pomogla ostalim žrtvama da progovore i prozovu zlostavljače. Prva sam žena u Hrvatskoj (tako kažu) koja je prozvala javno svoje zlostavljače i napisala autobiografiju i koja tako otvoreno priča o svemu. Moja hrabrost, poštenje i istina zaslužuju nagradu, a ne šikaniranje. Ponosna sam na sebe i znam da činim pravu stvar i da je to nešto veliko. Pozdravljam sve žene koje su mi se javile u inbox, zatrpana sam divnim pozitivnim vibracijama. To mi je pokazatelj u kom smjeru dalje. Samo ravno!

Koji su planovi za dalje?

Planova ima. Trenutno tražim sponzore za novu zbirku pjesama koja je završena u rukopisu. Moram vidjeti što je s tom radio dramom. Imam neku ponudu za snimiti pjesmu s obzirom da je ovo bio moj prvi pjevački javni nastup i ljudi nisu znali kako pjevam. Svestrana sam, očekujem nove ponude koje imaju veze sa umjetničkim doprinosom u kulturi, spisateljica sam, pjesnikinja, koreografkinja, glumica, a možda se i s političke strane nešto novo dogodi. Ne mogu baš sad sve ispričati. Vrlo sam aktivna u osvješćivanju žrtava zlostavljanja i zapažena sam te ću biti uključena u razne aktivnosti koje su tematski vezane. Za sad sam i previše rekla.