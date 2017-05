Službene stranice Grada Zagreba svakih nekoliko godina dobiju “novi look”. Zanimljivo, redizajnirane su upravo ovih dana, i to na način da su na naslovnici pobrojani gotovo svi Bandićevi projekti koje je nedavno pobrojao najavljujući na Velesajmu svoju kandidaturu za još jedan zagrebački mandat. Uz njih, tu su i nedavno završeni projekti.

Tako kada netko u svom pregledniku ukuca www.zagreb.hr s naslovnice mu odmah “vrište”:

Subvencioniranje kamata za kupnju stanova mladim znanstvenicima u Podbrežju,

roditelj odgajatelj,

rješenje problema u gradskom prometu (i slika rotora u Remetincu),

nova zgrada Muzičke akademije,

zapošljavanje branitelja,

fontane,

obnova fasada,

sljemenska žičara,

decentralizacija Zagreba

Naravno, ne radi se o nečemu zabranjenom – on je zagrebački gradonačelnik, to su službene stranice Grada Zagreba, a radi se o zagrebačkim projektima financiranim novcem Zagrepčana. No ipak…