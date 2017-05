Tko će s kime koalirati ili barem surađivati u gradskom parlamentu – točno ćemo znati nakon 4. lipnja, odnosno, drugog kruga lokalnih izbora kada ćemo znati ime gradonačelnika Zagreba. Hoće li to biti aktualni gradonačelnik Milan Bandić, kojem analitičari, ankete, ali i čista logika, daju prednost, ili njegova glavna izazivačica, HNS-ova i SDP-ova kandidatkinja Anka Mrak Taritaš.

Zanimljivo, uoči prvog kruga izbora, svi su se od reda kleli da s Milanom Bandićem neće koalirati. Prva je to izjavila Sandra Švaljek, a isto je rekla i Bruna Esih. Sada su stvari malo drugačije. Bruna Esih, iako Bandiću puno toga zamjera – poput njegovog populističkog stava o Trgu maršala Tita, odnosno, želji da se pitanje imena tog trga rješava referendumom bez da se on ikada izjasnio je li za to ime trga ili za neko drugo, više nije toliko sigurna da s njime neće surađivati.

– Ima vremena, vidjet ćemo kako će stvari stajati, zna se koji su naši stavovi, dakle, sigurno se nećemo prodavati za fotelje i za siću kao što to rade drugi, ali nekakvi razgovori koji bi bili s ciljem odgovornog vođenja politike ne samo da su mogući nego su i stvar onoga zbog čega smo se kandidirali, i za Skupštinu i za gradonačelnika. Ako želiš sudjelovati u politici, onda se ne možeš ponašati kao Živi zid i ne sjedati ni sa kim – rekla je u utorak za portal Dalje Bruna Esih.

U nesuradnju s Bandićem, s druge strane, sigurna je Sandra Švaljek, ali pitanje je koliko su u to sigurni ljudi s njene liste. Darinko Kosor, nekadašnji koalicijski partner Milana Bandića u Skupštini, već je pobjedonosno bio izjavio da se bez njega (liste Sandre Švaljek na kojoj je i on) neće moći okupiti skupštinska većina.

U dovođenje Sandre Švaljek i njene liste (ili barem dijela njene liste) pod svoj kišobran, već su krenuli SDP-ovci, koji su spremni na razini mjesnih odbora i gradskih četvrti surađivati sa svim listama (pa i onom Sandre Švaljek, čak i Mosta) osim Bandićevom i HDZ-ovom. Priopćenje zagrebačkog SDP-a prenosimo u cijelosti:

– Na 40. sjednici predsjedništva zagrebačkog SDP-a održanoj u srijedu jednoglasno je donesen politički stav o pregovorima i sklapanju koalicija u vijećima gradske četvrti i vijećima mjesnih odbora sa listama Sandre Švaljek (bez Konzervativne stranke), Zagreb je naš, Živi zid, Most te nezavisnim listama. Dakle, koalicije su moguće sa svima osim sa Bandić Milan 365 – stranka rada i solidarnosti i HDZ-om – stoji u priopćenju zagrebačkog SDP-a.

Naravno, suradnja na nižim razinama nužno ne znači i suradnju u Gradskoj skupštini, ali ona je itekako dobar korak u tom pravcu. No, rekli smo već, veliko značenje u cijeloj priči ima i to tko će pobijediti na izborima. Tko god to bio, svi će s pobjednikom rado željeti surađivati – Anki Mrak Taritaš na raspolaganje se već dao Tomislav Tomašević i njegova lista okupljena oko inicijative Zagreb je naš, a u priču bi mogla ući i Sandra Švaljek, no to im neće biti dovoljno za većinu u Skupštini.

Bandić je, s druge strane, u boljoj poziciji. Za očekivati je nastavak njegove suradnje s HDZ-om, a za većinu dovoljno mu je još nekoliko ljudi. Hoće li ih naći na listi Sandre Švaljek ili će mu podršku dati Bruna Esih i njeni zastupnici, vidjet ćemo uskoro.

Sigurno je jedino da, koliko se god neki kleli u nešto i što god govorili, teorjia i praksa na koncu ispadnu dvije sasvim različite stvari. Primjer toga je i današnji dopis zagrebačkog SDP-a u kojem jasno i nedvosmisleno stoji da SDP-ovci neće koalirati s Bandićem (ni HDZ-om) u mjesnim odborima i gradskim četvrtima, a doznajemo s terena da se u mnogim zagrebačkim kvartovima spremaju upravo koalicije Bandić-SDP – jer se radi o susjedima, prijateljima, svjetonazorski sličnima, i članovima nekada iste stranke – SDP-a.