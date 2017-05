Za točno tjedan dana na rasporedu su lokalni izbori. U Zagrebu se, za “glavnu gradsku fotelju”, natječe deset kandidata, dok je listi za Gradsku skupštinu dvostruko više – imamo 21. listu. Drugi krug je neizbježan jer niti favorit ovih izbora, aktualni gradonačelnik Milan Bandić, ni u snovima ne može pobijediti već u prvom. Tko će s njime ući u drugi krug, tek ćemo vidjeti. Najveće šanse za to imaju kandidatkinja koalicije okupljene oko HNS-a – Anka Mrak Taritaš te nezavisna kandidatkinja Sandra Švaljek. O prognozama bitke za Zagreb razgovarali smo sa stručnjakinjom za komunikaciju Ankicom Mamić, sociologom i sveučilišnim profesorom Slavenom Leticom te pravnikom dobro upućenim u političku situaciju u Zagrebu Perom Kovačevićem.

Ankica Mamić, iako misli da je aktualni gradonačelnik Milan Bandić favorit ovih izbora, smatra da će bitka biti neizvjesna do samog kraja. Sve će, smatra, ovisiti i o tome tko s Bandićem uđe u drugi krug izbora. Zanimljiva će biti situacija i s Gradskom skupštinom u kojoj, moguće, pobjednik izbora za gradonačelnika neće imati većinu.

Što očekujete od skorašnjih lokalnih izbora u Zagrebu – tko će ući u drugi krug, tko pobijediti?

Prije svega, rekla bih da je neka opća karakteristika ovih izbora u svim većim gradovima da mi nemamo apsolutnog favorita. Ankete koje u zadnje vrijeme izlaze u medijima nisu dovoljno precizne da bismo vidjeli njihovu relevantnost – ne znamo koliki je njihov uzorak ni ništa. Ono što se, međutim, iz svega toga može iščitati jest da nema apsolutnog favorita. U prvom krugu još postoje neke razlike između prvog, drugog i trećeg, ali onda vidimo da u drugom krugu stvari izgledaju potpuno drugačije. To je zato što u prvom krugu ljudi imaju još nekakav privid da nešto biraju, imaju opciju koja im je bliža, a u drugom krugu će ljudi izaći eliminirati onoga koga više ne žele. Dosta je teško sada reći tko će u Zagrebu biti u drugom krugu, mogu još uvijek biti svi troje favorita – Milan Bandić, Anka Mrak Taritaš ili Sandra Švaljek. Oni svi mogu ući u drugi krug i u njemu će ovisiti tko će biti protiv koga i to će iskristalizirati gradonačelnika.

Kako gledate na šanse dvije najizglednije kandidatkinje, odnosno, dvije najozbiljnije Bandićeve protukandidatkinje – Anku Mrak Taritaš i Sandru Švaljek? One se zadnjih dana dosta sukobljavaju, ide li to Milanu Bandiću na ruku?

Apsolutno, apsolutno. Ta velika disperzija glasova koja će se dogoditi u prvom krugu je jedan faktor koji pomaže Bandiću. Drugi faktor je što su njegove dvije glavne konkurentice krenule u obračun jedna s drugom i zanimljivo je da se one ne obračunavaju s njim nego jedna s drugom. Ako gledate, nigdje nema nekog ozbiljnijeg istupa protiv aktualnog gradonačelnika osim onih uobičajenih floskula. No to nije ni neobično jer su obje, i Anka Mrak Taritaš i Sandra Švaljek, bile njegove suradnice i sigurno da im ga nije tako lako napadati jer je pitanje kako je njihova suradnja izgledala u tom periodu. Mislim da će u Zagrebu biti gusto i tijesno, ali da sve i dalje ide na ruku Milanu Bandiću.

Skupština, imamo 21. listu. Što mislite kako će to izgledati, tko će ući u Skupštinu, kakve koalicije možemo očekivati?

SDP će najvjerojatnije biti relativni pobjednik ovih izbora za Skupštinu, ali je to jedna vrsta Pirove pobjede. Oni su dali HNS-u puno više mjesta nego što ta stranka ima vrijednosti na političkom tržištu u Zagrebu. Stranka nema ni organizacije i praktički je nevidljiva, vidi je se tu i tamo, od izbora do izbora. Tako da je pitanje koliko će HNS-ovci na zajedničkoj listi HNS-a i SDP-a biti lojalni velikom partneru koji ih je povukao u Skupštinu. Pogledajte što se događa na nacionalnoj razini u odnosima HNS-a i SDP-a.

Drugo, Bandić je s listom prekopirao uspješnu formulu s prošlih izbora, on je išao s imenima ljudi koje se pozna, koja ga komplementiraju. Kada vidite ime Ljerke Mintas Hodak, zaboravite na puno Bandićevih mana. I on je to napravio mudro i lukavo, a to mu je bila dobitna strategija i na prošlim izborima.

HDZ-ova lista ne dobiva po imenima već po stranačkoj markici, i oni će taj svoj redoviti zagrebački postotak ostvariti, iako se i na prošlim izborima pokazalo na slučaju Milanović-Bernardić da promjena kandidata u zadnji čas može dodatno otežati situaciju i izglede za dobar rezultat.

U svakom slučaju, Skupština će biti nestabilna, Bandić i HDZ očito imaju dogovor oko suradnje u Skupštini, no pitanje hoće li i zajedno imati dovoljno mandata za držanje većine.

A Bruna Esih, što od njene liste očekujete?

Ja stvarno mislim da Zagreb ima relativno mali postotak tih desnih birača, a još je i Hrvatska konzervativna stranka podržala Sandru Švaljek. Bruna Esih i njena lista će sigurno, zahvaljujući njihovoj nacionalnoj popularnosti, dobiti neke glasove, a tako pokvariti rezultat drugim svjetonazorski sličnim kandidatima. Ona nema šanse na izborima za gradonačelnika, ali njena lista s poznatim nacionalnim imenima mogla bi joj donijeti tri-četiri mandata u Skupštini.

Slaven Letica, kao i Ankica Mamić, očekuje Bandićevu pobjedu na izborima za gradonačelnika. No u Skupštini će, smatra, biti malo drugačija situacija. Sve, ističe, puno ovisi i o situaciji na nacionalnoj razini, a koja također Bandiću ide u korist s obzirom da će Andrej Plenković bez podrške Bandićevih saborskih zastupnika teško okupiti novu većinu.

Što Vi mislite, tko će ući u drugi krug izbora za gradonačelnika i tko će u njemu pobijediti?

Ja mislim da će u drugi krug ući Milan Bandić i jedna od dama, Sandra Švaljek ili Anka Mrak Taritaš.

A tko ima veće šanse njega pobijediti u drugom krugu?

Obzirom da su one ušle u taj interni žensko-politički rat, mislim da time uništavaju šanse da ga bilo koja od njih pobijedi. Mislim da on na neki način likuje, po logici zavadi pa vladaj.

A zašto se njih dvije ne obračunavaju s njim već su krenule jedna na drugu?

Mislim da su ih to tako savjetovali i stručnjaci za odnose s javnošću jer ankete su pokazivale da su približno jednake, onda su zaključile da je važno ući u drugi krug, a onda u njemu početi ispočetka. No meni se čini da je to pogrešna taktika.

Ima li uopće koja od njih šanse pobijediti ga u drugom krugu ili je on jednostavno vladar drugog kruga?

Ja mislim da mu sve ove okolnosti idu na ruku – kriza Vlade na nacionalnoj razini, nezainteresiranost javnosti za izbore i njegova hiperradinost i hiperaktivnost, mislim da će dovesti do toga da će veći dio njegovih birača izaći na izbore, a da će jedan veliki dio birača čiji kandidat neće ući u drugi krug, ostati doma. Dakle, izlaznost na izbore u drugom krugu imat će vrlo važnu ulogu u tome.

Izbori za Skupštinu, kako će oni izgledati?

Mislim da će najveće probleme imati HDZ. Da je Drago Prgomet na listi drugu imao Brunu Esih, a trećeg ili četvrtog Zlatka Hasanbegovića, imao bi objektivne šanse da dobije veliki broj skupštinskih zastupnika, a imao bi velike šanse i u borbi za gradonačelnika. Ovako će biti zanimljivo vidjeti hoće li Bruna Esih, Zlatko Hasanbegović i Željko Glasnović biti snažniji i ostvariti više mandata i glasova za gradonačelnika od Drage Prgometa i liste HDZ-a.

Što se tiče ovih drugih listi, očito je da nitko neće imati prevagu u Gradskoj skupštini i u toj situaciji, gradonačelnik Bandić vodi mudru politiku. Kao što je na izborima 2013. ponudio poznate žene-Amazonke, sada je ponudio poznate muževe koji su na neki način simboli bošnjaštva, muslimanstva, židovstva, Holokausta, sportske uspješnosti, osobne tragedije i slično. Tko god mu je to savjetovao, dobro ga je savjetovao.

Dakle, možemo očekivati vesele izbore, ali i zanimljive koalicije koje će se u Skupštini sklapati?

Da, mislim da će te koalicijne biti još zanimljivije jer će se nakon izbora još bolje moći vidjeti kakva je situacija u Hrvatskom saboru u kojem Milan Bandić ima stanoviti broj novih ljudi tako da HDZ ako želi stvoriti većinu prelsagivanjem, neće to moći bez Milana Bandića što znači da će HDZ i u Skupštini morati s njime.

To smo već i vidjeli – Vladi Tihomira Oreškovića trebala je podrška Bandićevih saborskih zastupnika, nakon čega je on dobio HDZ-ovu podršku u Skupštini?!

Da, istina.

Pravnik Pero Kovačević smatra da će Milan Bandić pobijediti u drugom krugu izbora za gradonačelnika, u kojem će se s njime okušati Anka Mrak Taritaš. U Skupštini, s druge strane, situacija će biti kudikamo kompliciranija, tvrdi, s obzirom da će bilo koja opcija koja će željeti formirati većinu uz sebe morati pridobiti još najmanje dvije opcije (stranke ili nezavisne liste).

Što mislite, kako će završiti izbori za gradonačelnika, tko je po Vama favorit ovih izbora?

Realno gledano, u drugi krug će ući Milan Bandić i najvjerojatnije Anka Mrak Taritaš jer joj očito afera Gunja nije naštetila u smislu glasova birača SDP-a i HNS-a.

A drugi krug?

U drugom krugu izgledna je pobjeda Milana Bandića.

Zašto?

Zbog toga što je teško očekivati da će dio birača koji će u prvom krugu podržati Brunu Esih ili Dragu Prgometa, u drugom krugu glasati za Anku Mrak Taritaš, izglednije je da će biti za Milana Bandića. Jer znamo da mnogi koji glasaju za HDZ na nacionalnoj razini, u Zagrebu glasaju za Milana Bandića.

Kako će izgledati bitka za Skupštinu, tko će ući u gradski parlament, tko će imati većinu?

Mislim da će se po prvi puta dogoditi da dvije grupacije neće uspjeti okupiti većinu u Skupštini. Lista Milana Bandića imat će daleko manje glasova nego što će ih on dobiti kao kandidat za gradonačelnika, lista HDZ-a i lista Brune Esih će biti tu negdje po postotku glasova, dok će se SDP i HNS držati svojih nekih 20-ak posto. U Skupštinu će vrlo vjerojatno ući i inicijativa Zagreb je naš, a koji mandat mogao bi osvojiti i Živi zid. Za Most mislim da će se dobrano namučiti da uopće prijeđu izborni prag. U svakom slučaju, većinu će biti teško okupiti ovaj puta, bit će to veliko šarenilo.

