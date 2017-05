Razgovarali smo s Draženkom Pandekom, SDP-ovim kandidatom za zamjenika Anke Mrak Taritaš.

Komentar na prvi krug lokalnih izbora u Zagrebu, kako ste zadovoljni rezultatom Vaše kandidatkinje i Vaše liste?

Pa rezultati jesu donekle očekivani. Ušli smo u drugi krug, ulazimo u play off, to je bilo prema predviđanjima. Mislimo da je 70, gotovo 80 posto građana Zagreba za promjenu, i mislimo da će tako biti i u drugom krugu.

Ankete su se pokazale lošima, davale su Bandiću puno manje nego je osvojio?

To je činjenica, no bez obzira na to, 70 posto građana je za promjenu. Rekao bih da te ankete dobro ne predviđaju izlaznost birača, i smatramo da je bila veća izlaznost da bi to više odgovaralo anketama, da bi ta razlika bila manja od tih 6 posto. Nadamo se da će ljudi shvatiti da je ostanak kod kuće glas protiv promjena i da će i oni koji nisu izašli shvatiti da je važno da se čuje njihov glas, da će izaći i da će glasati za promjene.

Anka Mrak Taritaš pozvala je glasače Tomislava Tomaševića, Sandre Švaljek, ali i Drage Prgometa da glasaju za nju u drugom krugu. Znakovito je to da je kandidatkinja lijeve opcije pozvala glasače HDZ-a da glasaju za nju?!

Gledajte, ja dolazim iz jednog malog mjesta kraj Zagreba. Na tim nižim razinama mi često surađujemo i s drugim strankama. Kada je u pitanju osnovni životni standard – voda, nogostup, onda nema lijevog i desnog, onda svi moramo raditi za dobrobit ljudi. Osnova je, bez obzira na ideologiju, da radimo za dobrobit ljudi, to su zajedničke stvari. Da se gradom upravlja transparentno, da se upravlja lako provjerljivo, da su građani dobili najbolju uslugu za najmanje moguće novce, tu nema ideoloških podjela. 70 posto građana želi promjene i to je to.

Suradnja, odnosno, većina u Gradskoj skupštini, kako nju ostvariti?! Šest listi ulazi u zagrebački parlament? Bez obzira na ishod 4. lipnja, vjerojatno je u interesu i Anke Mrak Taritaš i Milana Bandića da pokušaju stvoriti skupštinsku većinu?

Bit će teško i zanimljivo, ali smatramo da će buduća gradonačelnica okupiti većinu. To je puno lakše kada imate gradonačelnicu. Znamo da su velike ovlasti povezane uz tu funkciju i vjerujemo da će većina zastupnika u Skupštini prepoznati interes građana Zagreba i okupiti se oko naše kandidatkinje Anke Mrak Taritaš i imati povjerenja u ovaj tim da radimo svi za dobrobit građanki i građana ovog grada. I vjerujem da ćemo uspjeti okupiti većinu, pokazati odgovornost da se grad ne blokira.

Manje od dva tjedna su do drugog kruga izbora, kako građane potaknuti da izađu na birališta i da glasaju za vašu opciju?

Tako da osvijestimo ljude da je promjena moguća, da učmalost nije rješenje, da ostanak doma nije rješenje, da svojim angažmanom možemo mijenjati stanje oko sebe. Opet je više od 50 posto ljudi ostalo doma, mislim da time dopuštaju da netko odlučuje umjesto njih. Potrebno je pokazati proaktivnost u svakom segmentu života, a ovih 15-20 minuta nije teško, izaći na biralište i dati svoj glas jednom u 4 godine za nešto što ćeš na svojoj koži osjećati 4 godine.

Je li Davor Bernardić pogriješio s ovom koalicijom, jeste li trebali izaći sa svojim kandidatom?

Mislim da nije, mislim da je ovaj tim pokazao da ima širok aspekt tema, da je Anka Mrak Taritaš kvalitetan kandidat. Uskladili smo brzo zajedničke aspekte i programe što ćemo raditi u iduće 4 godine, tu se puno mjesta našlo za ono što je nama bitno – solidarnost među građanima, solidarnost za određene dijelove grada. Po meni nisu bitne osobe, nije bitan ego, važno je što ćemo raditi, da se programi za koje se zalažemo ostvare. Nismo mi bitni, bitno je ono što želimo ostvariti. Ja bih za to žrtvovao i sebe i svoju poziciju.

No ako Anka Mrak Taritaš 4. lipnja izgubi, ispada da je to što ju je SDP podržao kao svoju kandidatkinju, jedino koristilo HNS-u u smislu većeg broja zastupnika u Skupštini?

Pa vjerujem da ćemo nastaviti surađivati sa tim zastupnicima u Skupštini i dalje. Mi ćemo, naravno, imati isti klub i opet ćemo inzistirati da se naše teme uključe. Bit će smanjena mogućnost za naše neke socijaldemokratske programe ukoliko Mrak Taritaš ne dobije povjerenje građana, ali mi ćemo pokušati utjecati na gradonačelnika da naši programi prođu.

Ali nakon izbora 2013. SDP i HNS nisu nastavili predizbornu suradnju u Skupštini?

To je na žalost tako bilo, sad će biti drugačije. Dakle, potpisali smo sporazum o tome da ćemo imati zajednički nastup i vjerujem da će tako i biti.