Kandidati za gradonačelnika Zagreba Gradskom izbornom povjerenstvu u četvrtak su predali potpise građana za njihovu kandidaturu, doduše, samo oni koji su uspjeli prikupiti više od 5 tisuća potpisa. Predali su i svoje liste za Gradsku skupštinu, a u nastavku možete poslušati što su neki od njih rekli.

MILAN BANDIĆ

U ime mog tima, bivšeg, sadašnjeg i budućeg, želim se zahvaliti mojim sugrađanima na podršci koju su nam ukazali 2013. godine i ljudima koji su bili najodgovorniji u Gradskoj upravi i Skupštini. Nosili smo teret odgovornosti za upravljanje gradom od 2013. do 2017., i mislim da smo sa sugrađanima napravili dosta. Ono što je ostalo od 2017. do 2021. ćemo završiti. Pet temeljnih prioriteta ove zemlje, ovoga grada su, prije svega, demografija, znanost i obrazovanje, zapošljavanje, poduzetništvo i obrtništvo, socijalna pravednost i solidarnost te otvorenost i sigurnost grada. Tu Zagreb prednjači sa 12 projekata o kojima sam govorio, koji su započeti, koji se delaju, koji će se započeti. Ono što želim reći, tu smo predali 51. čovjeka za Skupštinu, na čelu sa gradonačelnikom i dvije zamjenice, profesoricom Pavičić Vukičević i profesoricom Oliverom Majić, ali i Anom Stavljenić Rukavina, sastoji se od 27 dama i 24 muškarca. To je lista struke i kompetencije, lista ljudi od formata i karijere, koji su realizirani, bez stranačke poćudnosti. Opet, za ove izbore, imamo pola ljudi koji nisu članovi Stranke rada i solidarnosti. I želim se zahvaliti sugrađanima na 67 tisuća potpisa podrške gradonačelnika za njegov šesti mandat.

ANKA MRAK TARITAŠ

Mi smo predali kandidaturu za gradonačelnicu Grada Zagreba, dva zamjenika i za našu zajedničku listu za Gradsku skupštinu koju imamo zajedno sa svojim koalicijskim partnerima. Dvije-trećine građana želi promjenu i mi nudimo tu promjenu. Nudimo je u izboru gradonačelnice, ali jednako tako imali smo priliku predati kandidaturu za pobjedničku listu u Zagrebu. Pobjednička lista koja nudi drugačije upravlujanje Zagrebom i da vratimo ono što su građani zaslužili, da utječu na promjene koje će se u Zagrebu dogoditi. I ono što mi obećajemo, javno, otvoreno i transparentno, ne samo upravljanje Proračunom, nego i svim procesima da ove situacije koje smo mogli u zadnje vrijeme vidjeti, budu prošlost.

Koliko potpisa za gradonačelnicu imate?

Negdje oko šest i pol tisuća.

SANDRA ŠVALJEK

Danas smo se okupili ovdje par minuta prije 12. Nije slučajno odabrano ovo vrijeme, htjeli smo i simbolično pokazati da je krajnje vrijeme za promjenu vlasti u Zagrebu. Danas predajemo kandidature, ja predajem kandidaturu za gradonačelnicu Zagrebu i zajedno samnom, kandidati za zamjenike gradonačelnice Tihomir Milovac i Vladimir Ferdelji. Kao što znate, predajemo i listu za Gradsku skupštinu, to je zajednička lista Nezavisne liste Sandre Švaljek, HSLS-a, HKS-a i Zelene stranke. Samnom su dobri, časni ljudi koji su stali na ovu listu iza mene i koji su se spremni beskompromisno boriti za interese Zagrepčana i Zagreba.

Koliko potpisa imate?

Skupili smo otprilike 8 tisuća potpisa.

Tko je sve na listi, Darinko Kosor?

Prvi smo na listi ja kao nositeljica liste. Ne volim svoje ime stavljati prvo na listu, ali tako je u ovom slučaju. Samnom su i Vladimir Ferdelji i Tihomir Milovac.

Dalje?

Gospodin Darinko Kosor je na listi, na listi su predstavnici stranaka koji su podržali moju kandidaturu, što je sasvim logično. No ono što bih željela istaknuti, samnom su na listi svi članovi mog stručnog tima i svi predstavnici gradskih četvrti, i to je ono što želimo istaknuti, da u Gradskoj skupštini moraju biti predstavnici svih gradskih četvrti. Dakle, isti ljudi su na listama i za gradske četvrti i za Gradsku skupštinu.

Žensku kvotu ste poštivali?

Naravno.

BRUNA ESIH

Nosimo dovoljno potpisa. Za listu za Skupštinu preko 5 tisuća potpisa, dok je 6306 za moju gradonačelničku kandidaturu.

Je li bilo teško prikupljati potpise, svi ste tu negdje, oko 6-7 tisuća, jedini je aktualni gradonačelnik prikupio preko 60 tisuća?

Ja mislim da je gradonačelnik mogao pametnije postupiti, da baš ne ide na 60 tisuća ili koliko je već potpisa donio, to je apsolutno nemoguće. Mene stvarno zanima iz koje baze podataka je on te ljude vadio zbog toga što ja znam da smo na terenu imali jako puno ljudi koji su svakog dana gorili na suncu ili kisnuli na kiši, i zaista je teško prikupiti potpise bez obzira što smo svi mogli vidjeti da je na našim štandovima bilo najviše ljudi.

Vi imate baš prave potpise, niste kao neki, navodno, kopali po bazama podataka?

Zaista se čini nevjerojatnim da netko može prikupiti 60 tisuća potpisa, a štandovi su mu cijelo vrijeme zjapili prazni.

Što vi nudite Zagrebu i Zagrepčanima?

Jedan novi Zagreb, nove ljude, nećemo trgovati. kao što nismo trgovali potpisima tako ćemo se ponašati i u svemu ostalome.

DRAGO PRGOMET

Naša kampanja će biti pozitivna, puno novih lica, puno novih projekata i puno vjere u uspjeh. Sigurno je da ćemo biti najjača lista u Skupštini i da će HDZ imati svog gradonačelnika.

Koliko ste potpisa prikupili?

Negdje oko 14 tisuća.

Je li i kod vas bilo nezadovoljnika s listom?

Ne. Mi smo jučer imali Gradski odbor, lista je jednoglasno prihvaćena.

Koliko očekujete mjesta?

Već sam rekao, najjača lista i mjesto gradonačelnika.

Jedni od najaktivnijih zastupnika u prošlom sazivu bili su SDP-ov Etlinger i HDZ-ov Župan. SDP je Etlingera „nagradio“ sa 23. mjestom na listi, a vi Župana s 37., zašto?

Nama je Župan na 10. mjestu.

Mario Župan?

Dobro, važno da je Župan?

Pa nije?!

Pa je, nama je.

Ali Mario Župan se iskazao kao gradski zastupnik?!

Vaše pitanje bi imalo smisla kada bi Mario Župan bio nezadovoljan svojom pozicijom i statusom, ne samo na listi nego i u Gradskom odboru.

A nije nezadovoljan?

Rekao sam, jednoglasno je usvojena lista i svatko je na njoj jednako vrijedan. Ne brinite, mi vodimo računa o svojim ljudima.