Muzej automobila Ferdinand Budicki u velikim je problemima. Nagomilao je preko 350 tisuća kuna dugova u obliku neplaćenog komunalnog doprinosa i ostalih davanja, i prijeti mu zatvaranje. Od kada je prije četiri godine otvoren, jedini hrvatski muzej automobila i ostalih vozila, posjetili su deseci tisuća građana i turista od čega je ostvaren i velik dio prihoda, no dio novca dobiven je i kroz razne subvencije, kako Ministarstva kulture tako i Grada Zagreba. Zapelo je kada je taj novac prestao pristizati.

Prema riječima voditelja Muzeja automobila Valentina Valjka, koji je s nekolicinom prijatelja i kolega tu cijelu priču iz ničega i pokrenuo, Gradu i Ministarstvu ovaj muzej jednostavno nije zanimljiv. O razlozima ne želi špekulirati, no kaže kako iza njega i kolega mu ne stoji nitko, nikakve interesne grupacije, političari i stranke, pa ih se zato tako i šikanira.

Što se događa s Muzejem automobila Ferdinand Budicki?

Sad će za dva mjeseca biti 4 godine da Muzej Ferdinand Budicki postoji, i od samog početka stalno kroz medije pratimo zatvaranje, nepodršku gradskih i državnih institucija naspram ovoga projekta. Pa možemo reći da sada na kraju četvrte godine djelovanja nikada nismo bili u goroj situaciji. To se manifestira kroz sljedeće – počelo je 2016. kada nam je Ministarstvo kulture uskratilo financijska sredstva. Nastavilo se na 2017., a prošle godine u 12. mjesecu Gradski ured za imovinsko pravne poslove zbog hladnog pogona blokirao nam je račun, a sve je kulminiralo kada je Bandić rekao da Zagreb može i bez Muzeja Budicki, da nam se blokiraju sredstva za 2017., i ako ne riješimo taj hladni pogon da će se krenuti postupak za iseljenje. Sada se nad nama trenira izdržljivost – dugovi su tu, nema novca Grada, nema novca Države, nije nam omogućeno da sami poslujemo, tužna priča.

S jedne strane, logično je da Grada zahtjeva plaćanje dugova, no nije li logično i da je Gradu od interesa ovakav jedan muzej koji je u rangu Tehničkog muzeja?

Sustav je nakaradan. Građani Zagreba su ovaj muzej napravili bez ijedne kune gradskog ili državnog novca, prepoznali su ovaj muzej, 50 tisuća građana kroz njega je prošlo samo u Noćima muzeja, djeca iz škola dolaze, postao je nova turistička destinacija Zagreba, no oni koji odlučuju, kojima su građani dali glas da odlučuju i raspolažu javnim novcem, oni su odlučili drugačije, da Muzej sele.

Od 2014. kada je nama istekao Ugovor i kada smo mi formalno-pravno postali slučaj su se još jače pojačali pritisci na nas, to je došlo do psihičkog maltretiranja. Do nas je Gradski ured za krizne intervencije, gosdpodin Kalinić, koji zabranjuje školskim autobusima prakiranje, zabranjuje građanima parkiranje, postavio je tri rampe na parkiralište, vikendom je parkiranje zabranjeno, zove Zagrebparking, stavlja nam na automobile kazne, dolazi ovdje, vrišti i prijeti. Očito smo uvučeni u neke političke igre gradskih ureda, a jedino čime se mi možemo braniti su rezultati?

A kako to da ovakav jedan muzej nije interesantan Gradu Zagrebu?

Pa zato što ljudi koji vode ovaj grad najmanje neke potencijale vide u tome. Kad ste udruga građana bez iza sebe političke pozadine, onda se s vama svatko našutava. Dobro smo za Noć muzeja kad ovdje dođu svi i poslikaju se – bili su ovdje dogradonačelnica, Ivica Lovrić, Tedi Lušetić, gradonačelnik nekoliko puta, a kad se kamere ugase, ostajete sami. Ne znam zašto nije. Od jedne lijepe i pozitivne priče stvoren je jedan agresivni neprijatelj jer sada stvarno više nemamo što izgubiti. Zato sada o tome otvoreno pričamo, kad su nam uzeli sve, da građani čuju kakva je situacija.

Što ćete dalje?

Pa, ovo nije još uvijek 2. Svjetski rat, može početi postupak za iseljenje. Ovo nije muzej koji je ćevabdžinica, ovdje se ne prodaju alkohol i hamburgeri, ovo je muzej koji brendira 120 godina hrvatske i zagrebačke povijesti, izašla je prva monografija čiji sam autor. Zagreb je 40 godina čekao ovakav prostor, građani su odgovorili, a onaj tko će pokrenuti takvu neku priču, mislim da će sebe upisati zauvijek u anale kulturne politike Grada Zagreba.