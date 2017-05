HDZ-ova kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Zagreba Nikolina Brnjac predstavila je rješenja za sveobuhvatnu reorganizaciju prometnog sustava i primjene najboljih prometnih rješenja, među kojima je i povezivanje Zračne luke “Franjo Tuđman” s Glavnim kolodvorom, što je investicija od oko 350 milijuna kuna, koja bi se s 85 posto financirala sredstvima Europske unije i izgradila za tri do četiri godine.

– Vidimo Zagreb kao grad održivog prometa i inovativnih prometnih rješenja. To podrazumijeva dugoročno prometno planiranje, reorganizaciju prometnog sustava i implementaciju najboljih prometnih rješenja – istaknula je Brnjac.

Na konferenciji za novinare u prostorijama Gradske organizacije HDZ-a na temu prometa u Zagrebu, Brnjac je rekla da su ciljevi njihovog programa smanjenje prometnih gužvi i uskih grla, povećanje sigurnosti prometa i udjela javnog prijevoza i biciklizma te smanjenje onečišćenja uzrokovanih prometom. Istaknula je da Zagrepčani moraju brže i sigurnije putovati, a Zagreb treba slijediti primjere najbolje europske i svjetske prakse.

– Zagreb, gradovi koji su njegove veličine, ukoliko ne planiraju održivi prometni sustav susreću se upravo s problemima gužvi, zagušenja, prometnih nesreća, a što građanima uzrokuje financijske troškove, ali i trošak vremena, a u svemu tome bitan je aspekt – sigurnost – rekla je.

Istaknula je da se zbog toga u HDZ-u zalažu za projekte automatskog upravljanja prometom te projekte integriranog prijevoza putnika. Primjerice, građani bi mogli ostavi automobil na jednom “intermodalnom stajalištu”, odnosno čvorištu i dolaziti do željezničkog sustava te s njega prelaziti na autobuse ili tramvaje.

– Za sve to potrebna je jedna prijevozna karta i ‘taktni vozni red’, a to znači da je sve usklađeno, da nema gubitaka, nema čekanja, već je sve kontinuirani proces. A još uz automatsko upravljanje prometom, koje omogućava da se daje prednost vozilima javnog gradskog prijevoza, u odnosu na osobne automobile, vjerujem da će svi prepoznati koje su prednosti takvog integriranog javnog prijevoza – istaknula je Brnjac.

Kazala je i da je vrlo bitan aspekt i Zračna luka “Franjo Tuđman” te njezino povezivanje s Glavnim kolodvorom.

– S obzirom da postoji željeznička infrastruktura od Glavnog kolodvora do Velike Gorice, ali ne postoji poveznica do same Zračne luke, pobornici smo da se iskoriste postojeći željeznički kapaciteti i doda željezničku infrastrukturu od šest do deset kilometara – objasnila je Brnjac te dodala da je riječ o investiciji od oko 350 milijuna kuna, koja se s 85 posto može sufinancirati iz EU sredstava, a 15 posto iz proračuna.

Brnjac je poručila da na taj način, HDZ nudi puno kvalitetnije i brže rješenje, u odnosu na sadašnji prijedlog da se Zračna luka “Franjo Tuđman” povezuje s Kvaternikovim trgom tramvajem.

Dodala je da su ta prometna rješenja vrlo jednostavna te da samo treba imati dugoročno prometno planiranje te strateške projekte posložiti da budu na korist građanima i gospodarstvu.

Istaknula je na koncu i da je nedopustivo da Zagreb ima studentski kampus na Borongaju koji je prometno potpuno nepovezan s ostalim dijelovima grada, a u njega dnevno dolazi od 4500 do 5000 studenata.

H