U srijedu počinje 21. Cest is d`Best, festival ulične zabave i uličnih zabavljača koji svake godine upotpunjuje sve bogatiju zagrebačku turističku ponudu. O ovogodišnjoj manifestaciji, koja se odvija pod pokroviteljstvom Grada Zagreba i zagrebačke Turističke zajednice, razgovarali smo s direktorom festivala Zlatanom Jaganjcem.

Što nam sve nudi ovogodišnji Cest is d`Best?

Cest is d`Best po 21. put, dakle, 21. godinu za redom, održat će se u Zagrebu od 31. svibnja do 4. lipnja. Tom prilikom ugostit ćemo preko 500 izvođača iz dvadesetak zemalja svijeta, a naravno, najviše iz Hrvatske. Naši sugrađani i turisti moći će uživati u preko 700 sati kvalitetnog programa za sve uzraste na 7 gradskih lokacija – Cvjetni trg, Bogovićeva, Zrinjevac, Trg bana Jelačića, EU trg (po prvi puta), Tkalčićeva, Strossmayerovo šetalište, uz još neke dodatne lokacije na kojima će se moći vidjeti ulične zabavljače, zborove, likovne instalacije i slično.

Što biste izdvojili od nastupa?

Izdvojio bih nekoliko akcija koje će se odvijati na festivalu – imat ćemo sutra (u srijedu) nastup dvoje zagrebačkih umjetnika na Zrinjevcu od 19.45 sati. Njihov nastup zove se “Ples na svili”, nastupat će iznad travnjaka, tu se postavlja šarena svila, a na njoj će oni, uz glazbu, imati svoj nastup koji vrijedi pogledati. Imat ćemo ponovno utrku pasa, takozvanu “Plutrku” u spomen na psa Pluta, to će biti u nedjelju u 14.30 sati na Zrinjevcu. Onda imamo izvedbu alpinističko-umjetničkog karaktera, “Djeca cvijeća sa fasada i drveća” se zove. Performans će izvesti na Cvjetnom trgu, spuštat će se s petog kata – to je u programu u subotu u 13 sati. Opet ćemo imati već tradicionalnu “Utrku smetlara” u kojoj sudjeluju naši čistaći ulica, nju je prije pratila i ekipa BBC-a tako da su i Britanci mogli vidjeti zagrebačku utrku smetlara. Utrka je na rasporedu u subotu od 15 do 16 sati na Trgu bana Jelačića.

Zanimljiv program održavat će se i na Europskom trgu te na Zrinjevcu, a sve će početi karnevalskom povorkom?

Da, novost je ponuda hrane ove godine na Europskom trgu gdje smo prvi puta, dok će na Zrinjevcu biti najviše sadržaja do 20 sati za najmlađe, ali i sve one koji se vole dobro zabavljati uz performere, a navečer će tu biti i tematske plesne večeri – salsa, tango, swing i klasični plesnjaci. U nedjelju ćemo imati i DJ nastup – DJ Bradingho će puštati hippie. Njegov set zvati će se “Hippie time”, a nastup će biti audio-video jer će se puštati snimke s Woodstocka. Inače, i tema ovogodišnjeg festivala je obilježavanje 50 godina hippie pokreta pa će se to vidjeti i na samom festivalu i sutra u karnevalu. Tim karnevalom koji smo pokrenuli prošle godine, a bio je jako dobar, želimo pozvati što više građana, upoznati ih s time da je festival ušao u grad i da ih čeka nekoliko dana “The Best” tuluma. Karneval će početi u 7 sati navečer, krećemo s Cvjetnog trga, ide se do Zrinjevca i na kraju do Europskog trga.

Ovogodišnju manifestaciju pratit će i brojni koncerti?

Imat ćemo i 13 koncerata, iako nismo glazbeni festival. Nastupit će naši eminentni pjevači i glazbenici – Jimmy Stanić i Barbara, Zdenka Kovačićek, Ervin Baučić, Stampedo, imat ćemo cover Doorsa, bend iz Australije – uglavnom, međunarodno, šareno i veselo.

Dolaze nam i atraktivni Talijani?

Surađujemo s Talijanskim institutom za kulturu što je dovelo do toga da će u Zagrebu gostovati jedna vrlo atraktivna skupuna iz Torina. To je bend koji ćete sretati na ulicama, ali koji će održati i dva konkretna koncerta, oni se zovu “Bandakadabra”.

Koliki je značaj festivala u turističkom smislu?

Značaj Cest is d`Besta kao javne kulturne manifestacije je velik i u samom turizmu jer, s jedne strane, privlači ljude da tih dana dođu u Zagreb, a s druge, javni prostor se tih dana dodatno unaprijeđuje, diže mu se cijena i atraktivnost. Sviđa se to građanima Zagreba koji onda tu svoju emociju prenose i na turiste koji, pak, svoja iskustva i fotografije dijele s prijateljima doma, što je sve itekako pozitivno. Tako da Cest is d`Best napravi jako puno na turističkoj promociji Zagreba.